C’est le moment de Hollywood Barbie (et elle amène ses amis)

Pendant 62 ans, Barbie a été la femme la plus travailleuse dans l’allée des jouets, utilisant une gamme vertigineuse de tenues et d’accessoires – et, dernièrement, changeant de formes de corps et de tons de peau – tout en glissant d’une carrière à l’autre. L’astrophysicienne Barbie. Ballerine Barbie. Barbie Fermière De Poulet. Barbie pompier.

Mais elle n’a jamais réussi la transformation ultime : Barbie, star de cinéma live-action.

Maintes et maintes fois, ses suzerains d’entreprise chez Mattel ont fait équipe avec les studios d’Hollywood faire un film à gros budget dans l’espoir de créer une nouvelle source de revenus tout en donnant à Barbie une nouvelle pertinence. À maintes reprises, rien n’a émergé, en partie parce que Mattel a essayé de microgérer le processus créatif, s’aliénant les cinéastes. (Tu veux que Barbie fasse quelle?) Les turbulences financières et le roulement des cadres chez Mattel n’ont pas aidé.

Une situation similaire s’est produite avec d’autres marques Mattel, notamment Hot Wheels, American Girl et Masters of the Universe – une humiliation compte tenu du succès que d’autres sociétés de jouets ont connu à Hollywood, qui n’aime rien de plus qu’un concept de film avec un base de fans.

le « Lego Movie » inventif a rapporté près de 500 millions de dollars au box-office mondial en 2014 pour Warner Bros. et Lego Group, ce qui a donné lieu à une suite et à deux retombées. Paramount Pictures et Hasbro ont transformé la gamme de figurines d’action Transformers en une franchise grand écran de 5 milliards de dollars au cours des 14 dernières années; un septième versement est en route et offrira sans aucun doute le même halo à Hasbro que les films précédents, faisant grimper le cours des actions de la société et la demande de turbocompression pour les jouets Transformers.