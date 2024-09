C’est le mois mondial de la maladie d’Alzheimer — parlons de la santé du cerveau – PembinaValleyOnline.com

Septembre est le mois mondial de la maladie d’Alzheimer, le moment idéal pour faire le point sur la santé du cerveau et s’informer sur les signes indiquant que quelque chose ne va pas, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent.

La vigilance à tous les âges

En ce qui concerne la maladie d’Alzheimer, la maladie dégénérative du cerveau qui conduit à la démence, les symptômes peuvent être difficiles à remarquer au début, mais avec le temps, un modèle émerge.

« Ce sont souvent les petites choses dont les gens se plaignent : « J’oublie des noms » ou « Je fais parfois des erreurs en faisant le chéquier ». C’est quand ces petites choses arrivent. [create] un impact quotidien [that they are concerning signs]« , explique Rebecca Atkinson, qui travaille à la Société Alzheimer du Manitoba ainsi qu’au Winkler Senior Centre.

«[With] « La démence à début précoce… une personne peut se rendre au travail à 55 ans et ne pas se souvenir du nom de son collègue, puis le lendemain, elle ne se souvient plus très bien de la manière d’effectuer les tâches qu’elle fait depuis longtemps. »

Atkinson explique que ce qui suit est constitué de zones blanches, de confusion et d’erreurs qui ont un impact sur la vie quotidienne. Elle ajoute que les gens ont tendance à associer la démence aux personnes âgées et que les symptômes sont souvent ignorés.

Le pouvoir de la musique

Idéalement, des choix de vie réfléchis bien avant l’apparition de ces signes peuvent permettre de les prévenir. Pour Atkinson, il faut commencer par considérer le cerveau comme un organe qui nécessite un entretien, tout comme notre cœur ou nos reins.

« L’essentiel est [that] « L’exercice physique est bénéfique », dit-elle. « L’autre caractéristique propre à la démence et à la santé cérébrale est de rester informé, d’essayer de nouvelles choses, de repousser ses limites et de se dire : « Je vais apprendre quelque chose. »

Une chose qui stimule le cerveau et contribue à sa santé est également agréable et enrichissante à d’autres égards : la musique.

« Il [makes] « Le cerveau entier est vivant et alerte, et vous pouvez essayer une nouvelle chanson, un nouveau style, puis bouger votre corps avec, et c’est génial », explique Atkinson, qui note que la musique peut également avoir un effet positif mesurable sur les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

« C’est plutôt miraculeux », dit-elle.

La musique peut également améliorer l’humeur. La dépression étant un facteur de risque majeur pour cette maladie cérébrale, s’amuser en écoutant de la musique a des effets sur la santé.

Pour ceux qui s’intéressent aux pouvoirs de guérison de la musique pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en particulier, le Carman Active Living Centre présentera un film sur le sujet mercredi prochain (18 septembre) à 13h30 dans son hall.

Remplacer la frustration par la curiosité

Malgré tous les efforts déployés, la maladie d’Alzheimer se développe parfois. Atkinson donne également des conseils sur la façon de prendre soin de ses proches atteints de cette maladie et de passer du temps avec eux.

« Il s’agit d’apprendre, car la démence est une maladie très répandue », explique-t-elle. « Nous n’avons évoqué que les troubles de la mémoire comme l’un des signes de la démence, mais elle affecte la vision, le jugement, les capacités sociales à sortir et à initier des choses, et bien plus encore. »

Atkinson encourage ceux qui prennent soin de leurs proches atteints de démence à conserver une « attitude de curiosité » et à se demander quels facteurs contribuent à leurs paroles ou à leurs actes.

« Renseignez-vous sur tous les facteurs qui peuvent influencer le comportement d’une personne », dit-elle. « Essayez de vous poser des questions, car il est très difficile de les comprendre si nous ne prenons pas en compte tous ces facteurs. »

Bien qu’il soit important de poser des questions aux personnes atteintes de démence elles-mêmes, l’observation est également nécessaire car parfois les symptômes les empêchent d’avoir les réponses.

« Parfois, les personnes atteintes de démence ne peuvent pas répondre avec précision ou de la manière qui nous semble logique, et lorsque cela se produit, [the response can be] »ok, c’est la maladie. Laissez-moi garder de l’empathie et comprendre qu’il y a des défis et des changements dans le cerveau… Plus je peux apprendre de l’extérieur et observer et observer [and] « Plus je suis détective, plus je peux prodiguer des soins appropriés et compatissants. »

Si vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, le Winkler Senior Centre diffusera en direct un reportage sur la recherche locale : relier les points le jeudi 19 septembre. Cliquez ici pour plus de détails!

Atkinson dit que pour ceux qui souhaiteraient un guide plus complet pour prendre soin d’une personne atteinte de démence, le Conférence Care4u La conférence aura lieu à Winnipeg le 19 octobre prochain. Elle affirme que la conférence est un « guichet unique pour tout ce que vous devez savoir sur la démence ».

Pour rester informé des autres événements du Mois mondial de la maladie d’Alzheimer, consultez le site Web de la Société Alzheimer du Manitoba. site webAprès cela, écoutez une nouvelle chanson, chantez et aidez à protéger votre cerveau pour les années à venir.

~Avec des fichiers de Ty Hildebrand et Jayme Giesbrecht~