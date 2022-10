C’est le Mois de la sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées, mais il reste encore beaucoup à faire, selon les défenseurs

Agata Gawron ne sait pas si elle doit divulguer son handicap lorsqu’elle cherche et postule un emploi.

La femme de 42 ans est aux prises avec une maladie mentale depuis son adolescence.

Récemment, elle a perdu son emploi, et la résidente de Regina dit qu’elle pense que cela est lié à son handicap caché et à sa “mauvaise santé mentale”.

“Les obstacles auxquels je suis le plus souvent confronté sont la honte de mon handicap”, a déclaré mardi Gawron à l’animateur de Blue Sky, Garth Materie.

“Si quelqu’un me regardait dans la rue, ce n’est peut-être pas aussi évident que j’ai un handicap… Vous ne pouvez pas vraiment trouver la bonne situation pour approcher votre manager ou votre employeur et leur dire que vous souffrez de cela et que tu dois prendre soin de toi.”

Gawron craint de ne pas être embauchée si elle révèle son handicap au cours du processus de candidature, mais elle est consciente des défis qu’une non-divulgation pourrait créer plus tard.

Nikki Langdon, directrice régionale de la Neil Squire Society pour la Saskatchewan, connaît très bien ce catch-22.

Son organisation offre des programmes d’emploi et des technologies pour aider les personnes handicapées.

“Si vous ne divulguez pas avant un événement ou quelque chose qui ne va pas dans le travail, l’employeur n’a pas à vous accommoder”, a déclaré Langdon.

“Il est préférable de trouver une agence qui vous aidera à comprendre vos droits, comment divulguer votre handicap et comment demander l’adaptation dont vous avez besoin.”

Une main-d’œuvre “inexploitée”

En 2017, seulement 59 % des Canadiens en âge de travailler qui se sont identifiés comme ayant un handicap avaient un emploi, comparativement à 80 % des personnes âgées de 25 à 64 ans sans handicap, selon Statistique Canada.

Le Mois de la sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées au Canada a été créé pour accroître la sensibilisation aux avantages d’embaucher des personnes handicapées, déclare le gouvernement du Canada en ligne.

Cependant, les personnes handicapées continuent de faire face à différents défis lorsqu’il s’agit de trouver un emploi.

“C’est un spectre tellement large”, a déclaré Langdon. “Habituellement, la stigmatisation est le plus grand obstacle.”

Toutes les personnes atteintes du même diagnostic n’ont peut-être pas besoin du même type de soutien, a-t-elle déclaré.

Cependant, aucun de ses clients ne souhaite un traitement spécial. Ils veulent juste faire des emplois qui les intéressent et pour lesquels ils ont les compétences, a déclaré Langdon.

“Il y a toute une main-d’œuvre inexploitée et très qualifiée qui vous attend là-bas”, a-t-elle déclaré.

“J’ai un handicap. Je suis un travailleur acharné. Je gère cette région. Vous ne voulez pas passer à côté d’un excellent employé juste à cause d’un label.”

L’hébergement peut profiter aux personnes handicapées

Carla Harris, de Regina, est d’accord avec Langdon et affirme que les entreprises ratent de nombreuses occasions si elles hésitent à embaucher des personnes handicapées.

“Les choses dont j’avais besoin en tant qu’aménagements d’accessibilité étaient également bénéfiques pour les autres travailleurs”, a déclaré Harris.

“Cela n’aide pas lorsqu’une entreprise dispose d’un très grand parking pour quelqu’un comme moi qui ne peut pas conduire. Et je préconise que les entreprises qui offrent un parking à leurs employés laissent également l’employé choisir s’il préfère avoir un bus mensuel gratuit passer.”

D’autres personnes bénéficiant d’une telle approche pourraient également inclure des résidents qui préfèrent utiliser le transport en commun pour des raisons environnementales ou des personnes qui ont du mal à se permettre de posséder et de faire le plein d’un véhicule, a déclaré Harris.

Carla Harris est une écrivaine, interprète et artiste interdisciplinaire queer handicapée qui vit à Regina. (Soumis par Carla Harris)

Souvent, le groupe bénéficiant de certains outils ou systèmes de soutien, conçus pour aider les personnes handicapées, est beaucoup plus large que la communauté visée, a déclaré Harris.

Par exemple, les programmes proposant le sous-titrage peuvent également être utiles pour les employés ayant l’anglais comme langue seconde, a-t-elle déclaré.

De plus, le personnel handicapé possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour aider à mieux servir les clients handicapés et leurs familles qui pourraient avoir besoin de services adaptés, a-t-elle déclaré.

Cela devient particulièrement important avec une population canadienne vieillissante, a-t-elle dit, et près d’un quart de la population du pays âgée de 15 ans et plus déclarant un ou plusieurs handicaps en 2017, selon Statistique Canada.

“La meilleure façon de s’assurer que votre entreprise est inclusive et qu’elle deviendra avec succès un endroit où tout le monde pourra acheter ses affaires et se sentir le bienvenu, c’est d’embaucher des personnes handicapées”, a déclaré Harris.

“Débarrassons-nous de l’attente selon laquelle les logements ne sont réservés qu’à une personne en fauteuil roulant.”

Proportion de travailleurs canadiens ayant des incapacités liées à la santé mentale :

En 2021, Statistique Canada a noté une augmentation des incapacités liées à la santé mentale chez les travailleurs canadiens par rapport à 2019. (Statistique Canada)

Gawron a toujours été préoccupée par le maintien de son emploi, a-t-elle déclaré mercredi à CBC. Son travail a été son identité, lui donnant un but pour se réveiller le matin.

Mais vivre avec l’anorexie et la boulimie a parfois eu un impact négatif sur sa capacité à se concentrer, a déclaré Gawron.

Plus de deux millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus vivent avec une incapacité liée à la santé mentale, selon les données de Statistique Canada de 2017.

Alors que Gawron analyse maintenant le marché du travail à la recherche d’opportunités adaptées, elle espère avoir une chance équitable pendant le processus d’embauche et au-delà. Elle souhaite que les entreprises fassent plus que simplement publier des promesses d’inclusivité sur leurs sites Web.

“Pratiquez ce que vous prêchez, ne l’ayez pas simplement parce que ça a l’air bien”, a déclaré Gawron.

“Il n’y a rien de plus dégradant et de plus blessant pour quelqu’un comme moi que d’avoir l’impression que vous êtes inclusif et que vous ne l’êtes vraiment pas.”