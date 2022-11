C’est le meilleur moment pour encaisser ces obligations de série I, selon les experts

“Vous ne devriez encaisser que lorsque vous n’aimez pas les intérêts [rate]”, a-t-il déclaré. Bien sûr, vous voudrez tenir compte de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre calendrier pour l’argent lorsque vous déciderez de racheter ou non.

Cependant, en fonction des taux futurs des obligations I – par rapport à d’autres options de trésorerie – il peut être intéressant de conserver vos obligations I au-delà d’un an et trois mois seulement, a déclaré Keil.

Vous ne pouvez pas accéder à l’argent pendant au moins un an et il y a une pénalité pour le rachat des obligations I dans les cinq ans. Si vous encaissez vos obligations I avant cette période de cinq ans, vous perdrez les trois mois d’intérêts précédents.

Soutenues par le gouvernement américain, les obligations I ne perdent pas de valeur et gagnent des intérêts mensuels avec deux parties: un taux fixe et un taux variable. Le taux fixe peut changer tous les six mois pour les nouveaux achats mais reste le même après l’achat, et le taux variable change tous les six mois en fonction de l’inflation.

Alors que le Trésor publie de nouveaux taux chaque mai et novembre, le taux variable dépend de votre date d’achat. Bien que le taux annuel soit passé à 6,89 % le 1er novembre, vous auriez toujours pu obtenir le taux précédent de 9,62 % pendant six mois en achetant avant le 28 octobre.