C’est le meilleur moment pour demander une aide financière au collège

Les demandes d’aide financière sont maintenant disponibles pour l’année universitaire à venir. Bien que la demande gratuite d’aide fédérale aux étudiants pour 2023-2024 ne soit pas due avant le 30 juin 2024, il est sage de postuler dès que possible.

Pour un nombre croissant de familles, l’aide financière est essentielle lorsqu’il s’agit de l’abordabilité des études collégiales.

Avec l’augmentation des frais de scolarité, la plupart des étudiants qui vont à l’université doivent compter sur une combinaison de ressources pour payer leurs études, y compris les revenus et les économies, l’argent gratuit des bourses et des subventions et, bien sûr, les prêts étudiants, selon le prêteur en éducation Sallie Mae.

C’est là qu’intervient la FAFSA.

“Vous voulez d’abord maximiser cet argent gratuit”, a déclaré le porte-parole de Sallie Mae, Rick Castellano. “Avant d’emprunter.”

Mais les étudiants doivent d’abord remplir le FAFSA pour accéder à toute aide. La saison de dépôt FAFSA pour l’année universitaire 2023-24 a débuté le 1er octobre et plus tôt les étudiants déposent leur dossier, mieux c’est.

Plus tôt les familles remplissent le FAFSA, meilleures sont leurs chances de recevoir une aide, a déclaré Castellano, car certaines aides financières sont accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi, ou de programmes aux fonds limités.