Casper Ruud a salué Carlos Alcaraz comme un numéro un mondial méritant après que l’adolescent espagnol se soit hissé au sommet du classement mondial avec sa victoire à l’US Open dimanche.

Ruud, qui s’est hissé à la deuxième place du classement après sa défaite 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3, n’a rien à redire suite à la défaite contre un joueur qu’il a décrit comme un “fou dur”. à craquer.”

“Il surfe sur cette vague”, a déclaré le Norvégien de 23 ans, Alcaraz.

“Pour le moment, c’est le meilleur joueur du monde à mes yeux. Il mérite cette place.

« Il fait partie de ces rares talents qui apparaissent de temps en temps dans le sport. C’est ce qu’il semble être.

Ruud a déclaré que la formidable combinaison de vitesse d’Alcaraz sur le terrain et de flexibilité pour effectuer des tirs à partir de positions improbables rappelait Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic.

« Il est très rapide. Il est très rapide. C’est un grand déménageur. Il peut atteindre des balles que nous n’avons probablement jamais vues auparavant », a déclaré Ruud.

« Carlos a une sorte de mélange… Il est rapide, flexible. Il peut glisser. C ‘est impressionnant. C’est un dur à cuire. »

Les réalisations d’Alcaraz étaient d’autant plus impressionnantes qu’il n’avait que 19 ans, a ajouté Ruud.

“Il est parfois difficile de croire qu’il n’est qu’un adolescent”, a-t-il déclaré. «Mais, oui, il l’est. Il a plus de quatre ans de moins que moi. C’est incroyable.”

La vitesse et la ténacité d’Alcaraz sont apparues au premier plan dans le troisième set de la victoire de dimanche, lorsqu’il a sauvé deux balles de set qui auraient donné à Ruud une avance de 2-1 dans le match.

“Carlos a intensifié quand il en avait vraiment besoin”, a déclaré Alcaraz. “Surtout dans le troisième set, c’était sur le point d’aller en ma faveur.

« J’avais des points de consigne et je ne pouvais pas m’en occuper. Il a juste trop bien joué sur ces points. Nous l’avons vu plusieurs fois auparavant, il intervient quand il en a besoin.

“Quand c’est proche, il tire de superbes photos.”

