C’est le meilleur exercice pour prévenir les douleurs au genou et l’arthrite, selon de nouvelles recherches

Faire du vélo, que ce soit à l’extérieur ou dans un cours de spinning, peut aider à prévenir l’arthrite et la douleur au genou.

Les personnes qui ont fait du vélo à un moment quelconque de leur vie étaient 17 % moins susceptibles de développer des douleurs au genou et 21 % moins susceptibles de développer une arthrite accompagnée de douleurs à l’articulation du genou, selon une analyse des données de plus de 2 600 personnes dans la soixantaine. Le rapport a été publié plus tôt ce mois-ci dans Médecine et science dans le sport et l’exercice.

« Sur la base de notre étude observationnelle, faire du vélo tout au long de la vie est associé à une meilleure santé du genou, notamment à moins de douleur au genou et à moins de dommages à l’articulation », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Grace Lo, chef du service de rhumatologie à l’hôpital Michael E. DeBakey. Centre médical VA à Houston. « Plus une personne passe de temps dans sa vie à faire du vélo, moins elle est susceptible de souffrir de douleurs au genou et de signes d’arthrose. »

D’un point de vue plus personnel, Lo a déclaré : « Les résultats de l’étude me rassurent car je fais régulièrement du vélo à mes enfants et je continuerai à encourager cette activité. Je suis également heureux d’avoir un vélo et je roule aussi quand j’en ai l’occasion. Lo est également professeur agrégé de médecine au Baylor College of Medicine.

Le vélo développe les muscles autour des genoux

Leurs médecins conseillent souvent aux personnes souffrant d’arthrite du genou de maintenir leurs articulations en mouvement, mais jusqu’à présent, il n’était pas clair quelle activité serait la meilleure pour cela. La nouvelle étude suggère que le vélo peut développer les muscles autour des genoux sans les inconvénients des secousses au niveau des articulations qui pourraient résulter d’activités telles que la course à pied.

Lo et ses collègues se sont concentrés sur un sous-ensemble de volontaires issus d’une étude plus vaste, le Initiative contre l’arthroseune enquête observationnelle multicentrique qui a recruté des personnes âgées de 45 à 79 ans, dont certaines souffraient d’arthrite du genou et d’autres non.

Dans le cadre de la nouvelle recherche, huit ans après le début de l’étude initiale, les participants ont rempli un questionnaire portant sur l’activité physique de loisir pendant quatre périodes de leur vie :

12 à 18 ans.

19 à 34.

35 à 49.

50 ans et plus.

Pour chaque période, il a été demandé aux participants à quelle fréquence ils faisaient du vélo. Plus de la moitié d’entre eux avaient régulièrement fait du vélo à un moment donné de leur vie.

Les données de l’étude ne peuvent pas expliquer pourquoi le vélo pourrait être protecteur. Mais Lo soupçonne que les personnes qui faisaient du vélo entre 12 et 18 ans, alors que la plupart le faisaient, ont développé leurs quadriceps et que ce développement est resté avec eux même s’ils n’ont peut-être pas continué à rouler.

Le vélo peut être très protecteur car il ne heurte pas les articulations.

« Nous savons que les activités sans mise en charge sont moins susceptibles de causer de la douleur », a déclaré Lo. « C’est probablement une des raisons pour lesquelles les gens ressentent moins de douleur lorsqu’ils font du vélo qu’avec d’autres activités. »

En ce qui concerne le pédalage extérieur ou intérieur, Lo dit qu’il n’y a aucune recherche pour déterminer si l’un est meilleur que l’autre. C’est juste une question de préférence personnelle et de commodité.

« C’est une étude plutôt intéressante », a déclaré le Dr Andrew Gregory, professeur agrégé de neurochirurgie orthopédique et de pédiatrie au centre médical de l’université Vanderbilt à Nashville. « Ce sont des conseils que nous donnons beaucoup, mais c’est bien de pouvoir étayer ces conseils par des preuves. »

Les activités qui impliquent de bouger le genou aident à maintenir la santé du cartilage.

« Le mouvement de l’articulation est vraiment important car il amène les nutriments dans le cartilage », a déclaré Gregory, ajoutant que cette partie du genou ne dispose pas de son propre apport sanguin.

Qu’est-ce qui aide davantage les genoux : faire du vélo ou courir ?

Le gros avantage du vélo par rapport à la course à pied est qu’il évite aux genoux d’être secoués, a déclaré Gregory. En fait, les personnes souffrant d’arthrite du genou ne devraient probablement pas courir, a-t-il ajouté.

De plus, le vélo renforce un groupe important de muscles qui ne sont pas développés par la course à pied.

« La course à pied fait travailler les muscles qui sont en ligne droite : les ischio-jambiers, les quadriceps et les mollets », explique Gregory. « Le vélo renforce les fessiers, ce qui maintient les hanches et les genoux forts, ce qui aide car ils affectent les mouvements latéraux. »

Sans muscles forts sur les côtés des jambes, les genoux sont plus vulnérables aux blessures.

La nouvelle étude ne suggère pas à quelle fréquence les gens devraient faire du vélo. Mais pour cela, vous voudrez peut-être vous appuyer sur des recommandations générales sur le degré d’activité sain, a déclaré le Dr Christine Peoples, professeure clinique agrégée de médecine à la division de rhumatologie de l’Université de Pittsburgh.

« Je dirais que si vous n’êtes pas actif maintenant, vous devriez commencer lentement et faire du vélo deux à trois fois par semaine en pédalant lentement et à faible intensité », a-t-elle déclaré. « Assurez-vous d’être sur un vélo avec un siège de soutien. position. Ensuite, vous pouvez augmenter progressivement l’intensité.

L’étude a des limites. Cela ne prouve pas que le vélo aide les genoux des gens – cela ne peut que montrer une association entre le cyclisme et une diminution de la douleur et des lésions articulaires, a déclaré le Dr Scott Barbuto, professeur adjoint de réadaptation et de médecine régénérative au Vagelos College of Physicians and Surgeons de l’Université Columbia. a New York.

Lorsqu’une étude est rétrospective, c’est-à-dire que les données sont examinées après coup, « on ne peut jamais parler de causalité », a-t-il ajouté. « Et les auteurs mentionnent cela comme une limite de l’étude. »

Pourtant, a déclaré Barbuto, il n’est pas possible de réaliser un essai prospectif dans lequel les participants sont assignés au hasard à faire du vélo ou non, car l’arthrite met beaucoup de temps à se développer.

Comment le vélo aide-t-il les genoux ?

Il est possible que l’exercice sans commotion cérébrale déclenche la production de facteurs limitant le développement de l’inflammation, a déclaré Barbuto. De plus, cela renforce les muscles de la jambe qui soutiennent les genoux, a-t-il déclaré. Et cela sans le stress d’impact sur les articulations que vous subiriez en courant.

La réadaptation pour un genou arthritique comprend une thérapie physique pour renforcer les muscles autour de l’articulation, a-t-il déclaré.