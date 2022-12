C’est le jour le plus court de l’année dans l’hémisphère Nord. Un astronome de Windsor, en Ontario, explique pourquoi

C’est le jour le plus court de l’année – et pour des astronomes comme Steven Pellarin, c’est probablement mieux connu comme la nuit la plus longue.

Pendant la saison hivernale, qui commence le 21 décembre, l’hémisphère nord de la Terre est incliné loin du soleil alors qu’il se déplace autour du soleil sur son orbite. En conséquence, il passe plus de temps à l’ombre.

“Alors que la Terre tourne, nous finissons par aller du côté de l’ombre d’un côté de la Terre à l’autre côté dans un arc plus court”, a-t-il déclaré.

“Cela signifie que parce que nous sommes inclinés vers l’ombre, il nous faut moins de temps pour passer d’un côté de l’ombre à l’autre, nous avons donc des journées courtes et de longues nuits.”

Et ces longues nuits sont des moments privilégiés pour les astronomes, selon Pellarin.

“Pour les astronomes, c’est un avantage, avoir des nuits plus longues signifie que nous pouvons sortir des télescopes et faire des recherches pendant une plus longue période de temps, [in the summertime we] n’obtiendrez que quelques heures … de véritable obscurité », a déclaré Pellarin.

Mais après le 21 décembre, c’est aussi quand les jours commenceront à s’allonger. Lentement, la Terre commence maintenant à s’incliner vers le soleil – ce qui nous amène finalement dans les longues journées du printemps et de l’été.

Le lever du soleil depuis la colline de Malden Park le jour le plus court de l’année. (Jennifer La Grassa/CBC)

“Habituellement, au début de la saison hivernale… l’augmentation de la lumière du jour est assez courte, deux minutes par jour. Alors que nous approchons du milieu de la saison printanière, nous verrons que les jours augmentent d’environ quatre minutes à la lumière du jour », a déclaré Pellarin.

Bien que cela puisse sembler peu au début, Pellarin a déclaré que deux minutes par jour pendant les 30 prochains jours signifient que dans un mois, nous devrions avoir une heure de soleil supplémentaire.

Selon votre proximité avec l’équateur, vous pourriez vivre cela différemment.

“Plus vous êtes proche de l’équateur, moins vous verrez d’impact sur le mouvement du soleil dans le ciel”, a-t-il déclaré.

“Le temps de la réflexion”

Alors que le 21 décembre a une signification astronomique, il a aussi une signification spirituelle pour certains.

Tracey Rogers, propriétaire de White Feather Holistic Arts, célèbre le solstice d’hiver mercredi soir à travers un cercle de tambours. Elle a dit qu’elle organisait un événement comme celui-ci au solstice depuis environ une décennie.

Tracey Rogers célèbre le solstice d’hiver avec un cercle de tambours mercredi soir à White Feather Holistic Arts. (Jennifer La Grassa/CBC)

“C’est un moment de réflexion à coup sûr”, a-t-elle déclaré.

“J’espère que ce que nous faisons avec le cercle de tambour augmente la vibration. C’est l’intention de celui-ci … nous faisons de notre mieux pour maintenir l’ambiance et garder l’énergie qui monte, monte, monte. Nous voulons que les gens deviennent dans cette énergie heureuse, attendons avec impatience ce qui s’en vient.”

Rogers co-animera le cercle de tambours avec Nelson Ing, et ils attendent environ 40 personnes à l’événement.

“Le solstice est le moment idéal pour vous de réfléchir à ce qui s’est passé cette année et aux intentions que vous voulez faire et prendre pour la nouvelle année”, a déclaré Rogers, ajoutant qu’elle espère que les gens qui viennent au cercle de tambours apporteront cet état d’esprit avec eux.

Rogers a déclaré qu’il était également bon de savoir qu’ils ne jouaient pas seuls du tambour – il y aura des gens du monde entier qui accueilleront le solstice en jouant du tambour, mais les gens de l’hémisphère sud sonneront pendant leurs mois d’été.