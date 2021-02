«  C’est le jour J de notre génération  »: alors que les États-Unis approchent de 500000 décès dus au COVID-19, des travailleurs de la santé fatigués se battent au milieu du chagrin

SAN FRANCISCO – Près d’un an après le début d’une pandémie qui change la vie, de nombreux Américains en ont assez de porter des masques, désespérés d’un retour à la normale et engourdis par le flot incessant de chiffres sinistres, tels que les 500000 décès dus au COVID-19 aux États-Unis surpasser.

Les travailleurs de la santé ne veulent rien entendre de tout cela.

Ils ont travaillé des heures sans fin au milieu de la mort et de la souffrance constantes, abandonnant le temps libre et s’exposant à la maladie, les laissant épuisés et sans aucune indication réelle du moment où la pandémie se calmera.

«Il y a certainement une certaine fatigue tangible du côté des agents de santé, être malade du COVID et malade des gens qui ne tiennent pas compte des conseils de santé publique, tombent malades et s’attendent à ce que nous reportions de nouvelles vacances ou quelque chose d’autre», a déclaré Eric Cioe-Peña, un médecin de la salle d’urgence qui dirige un hôpital de campagne COVID-19 à Staten Island, New York. «J’ai dit aux gens qui me remercient pour cela: ‘Dites-vous simplement à vous-même et à tous ceux que vous connaissez de porter un masque lorsque vous êtes dans les lieux publics. N’applaudissez pas, ne me donnez pas de pâtisseries. Je n’ai besoin de rien de tout ça. J’ai besoin que vous portiez un masque et que vous ne soyez pas COVID.

Le labeur a fait des ravages. Les Centers for Disease Control and Prevention ont enregistré près de 409000 cas de coronavirus et 1438 décès parmi le personnel de santé à travers le pays, mais l’agence reconnaît que ses données sont incomplètes. Un rapport publié fin décembre par Kaiser Health News et The Guardian a déclaré que le nombre de décès était plus proche de 3000.

L’arrivée des vaccins à la mi-décembre a dissipé une partie de l’inquiétude des personnels de santé, qui étaient en première ligne pour les vaccinations.

Michael Daignault, un urgentologue au Providence St. Joseph Medical Center à Burbank, en Californie, se souvient de la joie et du soulagement de ses collègues lorsqu’ils se sont fait vacciner. Plusieurs ont publié en ligne des photos d’eux-mêmes en train de se faire vacciner, ce qui, selon lui, a peut-être aidé à convaincre certaines personnes que le vaccin est sûr.

Mais Daignault se souvient également de l’exaspération qu’il ressentait en voyant ses compatriotes résidents du comté de Los Angeles ignorer les conseils de santé alors que les infections s’accumulaient et transformaient la région au centre de la calamité du COVID-19 au cours de l’hiver.

«L’année dernière a été très frustrante pour moi parce que j’ai travaillé la plupart des grandes fêtes – le 4 juillet, le Memorial Day, la fête du Travail, l’Action de grâce – à l’exception de Noël», a déclaré Daignault. «En écoutant la radio se rendre au travail, ils disent:« S’il vous plaît, ne vous rassemblez pas pendant les vacances, ou nous allons contribuer à la propagation. Et il semblait que Los Angelenos célébrait chaque fête l’année dernière.

LA, de loin le comté le plus peuplé du pays, a enregistré 1,18 million de cas de coronavirus et près de 20000 décès, soit plus du double du total pour tout autre comté. Cela a soulevé des inquiétudes quant aux effets à long terme sur la santé mentale des travailleurs médicaux là-bas et dans d’autres régions très touchées.

Burnout, congés du personnel médical

Julita Mir, médecin spécialiste des maladies infectieuses et médecin-chef de la Community Care Cooperative à Boston, a déclaré que ses collègues et elle-même tiraient leur force de leur engagement à servir la communauté dans une clinique comptant un grand pourcentage de patients à faible revenu.

Elle a vu un nombre important d’infirmières, d’assistants médicaux et de médecins prendre des congés pour s’occuper de membres de la famille tombés malades ou d’enfants qui ne pouvaient pas aller à l’école en personne. Au milieu de l’épuisement du COVID-19 qu’elle a remarqué, Mir se demande à quoi ressemblera la vie après et quand nous y arriverons.

«En pensant à de nouvelles variantes qui peuvent être si différentes que le vaccin que j’ai reçu il y a un mois ne fonctionnera peut-être pas dans six mois, cela me donne envie de pleurer», a-t-elle déclaré. «Nous devons espérer qu’au moins cela fournisse une certaine protection.»

Même si les États-Unis deviennent le premier pays à atteindre un demi-million de décès par COVID – le chiffre réel était de 497823 dimanche matin HNE – il y a des signes que la pandémie pourrait s’atténuer, du nombre décroissant de cas, d’hospitalisations et de décès au amélioration du déploiement et de la production de vaccins.

Au milieu de ce scénario plein d’espoir, l’émergence de variantes de coronavirus brouille l’image de ce à quoi pourrait ressembler un avenir proche.

La plupart des élèves pourront-ils retourner à l’école dans les semaines à venir, ou une prolifération d’infections alimentée par des variantes les maintiendra-t-elle à apprendre à distance? Le CDC a signalé plus de 1500 cas de COVID-19 causés par des variants, la majorité d’entre eux étant ceux originaires du Royaume-Uni.

Quand les vaccins seront-ils facilement disponibles pour tous les Américains? La réponse a été une cible mouvante, passant d’avril à fin juillet, le calendrier mentionné par le président Joe Biden.

Le CDC projette que la variante hautement transmissible identifiée pour la première fois au Royaume-Uni pourrait devenir la souche américaine dominante d’ici la fin du mois de mars. Des variantes trouvées pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil, toutes deux considérées comme un peu plus résistantes aux vaccins, ont également été détectées dans ce pays, ainsi que des variantes nationales.

Certains experts en santé publique craignent que les variantes ne provoquent une poussée printanière qui pourrait annuler bon nombre des gains réalisés depuis que le pays a subi un pic post-vacances qui a culminé avec une moyenne sur une semaine de près de 250000 nouvelles infections par jour début janvier. Ce chiffre est maintenant d’environ 67 000, encore considérablement plus élevé que les moyennes de l’ordre de 40 000 pendant certaines parties d’août et de septembre.

Clôture du premier anniversaire de l’épidémie de coronavirus déclarée pandémie – le 11 mars 2020 – il n’est toujours pas clair quand les États-Unis, qui ont signalé plus de deux fois plus de cas et de décès que tout autre pays, auront un retenir la crise sanitaire.

« La balle courbe est la variante, mais je ne pense pas que ce soit une balle courbe assez grande pour que nous ne puissions pas frapper le terrain », a déclaré le Dr Robert Wachter, qui dirige le département de médecine de l’Université de Californie-San Francisco. «Ils arrivent, ils grandissent, mais la bonne nouvelle est la principale que nous voyons et qui nous inquiète, c’est celle britannique, et les vaccins fonctionnent essentiellement aussi bien que pour l’ancien virus. Il s’agit donc simplement de savoir si nous pouvons faire vacciner suffisamment de personnes assez rapidement pour garder une certaine longueur d’avance sur les variantes.

Les raisons de l’optimisme dans la réalité

Après un démarrage lent et difficile des programmes de vaccination, les États-Unis ont accéléré le rythme et ont vacciné près de 43 millions de personnes, dont 18 millions avec les deux vaccins nécessaires. Au taux de distribution de 13,5 millions de doses par semaine, la promesse de Biden de 100 millions de coups au cours de ses 100 premiers jours au bureau semble facilement réalisable et, en fait, peut être trop conservatrice. Les critiques ont déclaré que cela ne suffirait pas pour garder une longueur d’avance sur les variantes et que 2 à 3 millions de tirs par jour devraient être l’objectif.

Les spécialistes de la santé publique tirent leur optimisme de la probabilité qu’un nouveau vaccin Johnson & Johnson soit autorisé prochainement, ce qui constitue un outil précieux qui ne nécessite qu’une seule injection et une réfrigération normale, des avantages majeurs lorsque vous essayez d’atteindre des communautés éloignées. Un autre vaccin de la société du Maryland Novavax pourrait être le prochain dans le pipeline, et la découverte que le vaccin Pfizer est efficace à 85% des semaines après la première dose pourrait également augmenter l’approvisionnement.

Daignault a déclaré que les vaccins autres que ceux produits par Pfizer et Moderna «n’ont pas été exposés au soleil par les médias en raison de leur efficacité réduite contre les variantes. Mais ce qu’ils ont manqué, c’est que tous les vaccins ont réduit les maladies graves et la mort de toutes les variantes.

Wachter est également optimiste sur les résultats, encore préliminaires, d’études qui indiquent que ceux qui ont été infectés n’ont besoin que d’une seule injection de vaccins pour obtenir une protection complète. Cela pourrait libérer des millions de doses rares.

Bien que le nombre rapporté d’Américains ayant contracté le coronavirus soit supérieur à 28 millions, certains chercheurs ont déclaré que le montant réel était quatre fois plus élevé, environ 110 millions, en grande partie parce que de nombreux cas sont asymptomatiques et que de nombreuses personnes infectées n’ont jamais été testées.

Les personnes qui ont eu COVID-19 sont présumées avoir un niveau élevé d’immunité, sur la base du petit nombre de réinfections connues. Entre les 110 millions qui auraient pu contracter le virus et les 43 millions avec au moins une certaine protection contre les vaccins, «vous avez suffisamment de personnes non sensibles pour créer suffisamment de pression à la baisse pour que les variantes ne décollent pas comme nous le craignons, »Dit Wachter.

Quoi qu’il en soit, la directrice du CDC, Rochelle Walensky et d’autres membres de l’administration Biden soulignent la nécessité de faire preuve de vigilance et de respecter des pratiques bien connues telles que le port de masques et le maintien de la distance sociale.

Ken Thorpe, professeur de politique de la santé à l’Université Emory d’Atlanta, a déclaré que l’importance d’un message cohérent du gouvernement fédéral en temps de crise ne peut être surestimée.

«Cela semble simple, mais c’est un changement radical par rapport à l’année dernière. Vous avez maintenant un message clair », a déclaré Thorpe. «L’administration Biden a dit que c’était réel, que le problème allait s’aggraver avant de s’améliorer. S’assurer que les gens comprennent que cela ne doit pas être sous-estimé, ce n’est pas un canular, les chiffres sont réels, mais nous pouvons faire des choses avec une distanciation sociale et des masques pour atténuer la transmission.

Tendre la main aux communautés mal desservies

Aux niveaux national et local, les experts voient des signes de danger dans certains gouvernements levant les restrictions et masquant les mandats. Le modèle influent de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington prévoit 589 000 décès d’ici le 1er juin, un sombre rappel des dommages que le COVID-19 continue d’infliger.

Cette prévision tient compte de l’impact des vaccins, qui devront atteindre les populations éloignées et réticentes pour que les États-Unis atteignent la protection d’environ 80% requise pour l’immunité des troupeaux.

Cioe-Peña et Mir, qui parlent tous deux espagnol et s’adressent à des populations de patients diverses, affirment que le meilleur moyen de se connecter avec des communautés hésitantes passe par leurs leaders de confiance, tels que des pasteurs, des enseignants et des médecins de cliniques locales. L’organisation de séances d’éducation sur les vaccins dans la langue maternelle des immigrants serait également utile.

«Vous ne pouvez pas simplement ouvrir un centre de vaccination dans une zone pauvre et dire:« Entrez, nous le ferons »», a déclaré Cioe-Peña. «Il faut vraiment impliquer les dirigeants, expliquer le processus, faciliter l’inscription. Sans cela, vous n’allez pas les engager également. »

Mir a déclaré que la plupart de ses patients ne possédaient pas d’ordinateur ou n’avaient pas les compétences nécessaires pour prendre un rendez-vous de vaccination en ligne, ils risquaient donc d’être laissés pour compte sans sensibilisation. Certains se méfient des vaccins, notamment un Portoricain de 85 ans qui lui a suggéré de trouver une personne plus âgée pour être la première en ligne à sa clinique. Elle a expliqué en espagnol pourquoi il devrait se faire vacciner, et il a accepté.

Mir a appris certaines aversions dont elle n’était pas au courant en donnant une conférence aux membres du personnel d’une maison de soins infirmiers qui emploie un grand nombre d’immigrants.

«J’ai des questions comme: ‘Le vaccin contient-il du porc ou des produits d’origine animale? Ma religion ne me permet pas de manger ou de prendre quoi que ce soit qui soit lié aux animaux, donc je ne vais pas me faire vacciner », a déclaré Mir. «Ce sont des choses que je n’avais pas rencontrées. Ils ne font pas confiance à leur gouvernement et ils pensent que ce gouvernement cache quelque chose.

Ce sont quelques-uns des défis auxquels les États-Unis sont confrontés alors qu’ils mènent la plus grande campagne de vaccination de leur histoire, dans l’espoir d’arrêter la marche vers 600000 décès dus au COVID-19. Il est trop tard pour éviter d’arriver à 500 000, soit plus de deux fois plus que ce qui a été rapporté au Brésil, un second lointain sur la sombre liste.

Daignault a qualifié les 500 000 jalons de «déchirants», rappelant la participation de son grand-père à l’invasion du jour J pendant la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui a coûté la vie à environ 405 000 militaires américains.

«J’ai un tas de photos de lui sur mon mur», a déclaré Daignault, «et quand je vais au travail tous les jours, je regarde ces photos et je me dis:« C’est mon jour J. C’est le jour J de notre génération ici. C’est notre combat. »