Un aperçu de ce qui se passe autour du football européen samedi:

ANGLETERRE

C’est devenu une position rare pour Manchester United de se diriger vers le derby devant Manchester City au classement de la Premier League, mais c’est l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaers qui semble être la plus sous pression. United n’a remporté qu’un seul de ses cinq matches de championnat à domicile et est sous le choc de ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. United en sixième est un point et une place devant City. Anthony Martial et son compatriote Edinson Cavani pourraient revenir pour United après de légères blessures. Newcastle revient à l’action pour la première fois depuis une vague de positifs coronavirus les tests ont vu la rencontre du week-end dernier avec Aston Villa reportée. C’était le premier match de Premier League à être annulé depuis la reprise du football pendant la pandémie et Newcastle sera toujours sans ce que le manager Steve Bruce a appelé un grand nombre de joueurs. Everton sera sans meneur de jeu James Rodriguez pour la visite de Chelsea, qui a de nouveau Christian Pulisic en lice suite à un problème aux ischio-jambiers. Le milieu de terrain d’Aston Villa Ross Barkley ne s’est pas complètement remis d’une blessure aux ischio-jambiers à temps pour affronter les Wolves.

ESPAGNE

Le Real Madrid et l’Atltico Madrid se rencontrent dans un derby urbain qui pourrait s’avérer décisif dans la course au titre. Le leader de la ligue, Atltico, peut ouvrir un écart de neuf points sur Madrid, quatrième, avec un match en cours. L’Atltico est la seule équipe invaincue de la ligue et a remporté ses sept derniers matchs de la compétition. Madrid était sans victoire lors de trois matches de championnat consécutifs avant de battre Séville 1-0 samedi dernier. Madrid n’a pas perdu contre l’Atltico en huit matchs de championnat consécutifs, avec trois victoires et cinq nuls depuis 2016. Les deux équipes ont évité l’élimination en Ligue des champions cette semaine. Le derby de Madrid aura lieu au stade Alfredo Di Stfano de Madrid.

ITALIE

La Lazio surfe sur une vague d’enthousiasme après avoir atteint la phase à élimination directe de la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans. Il affronte Hellas Vérone à domicile, cherchant à se rapprocher du top quatre de la Serie A. Vérone n’est qu’à un point de la Lazio, mais a perdu six de ses sept derniers matches contre le club de la capitale. Torino, menacé de relégation, pourrait égaler une marque indésirable s’il ne parvient pas à battre l’Udinese car il égalerait le record de tous les temps du club de huit matchs consécutifs à domicile de Serie A sans victoire, établi en 1959. En outre, Crotone, qui est le dernier, accueille Spezia. Les deux équipes ont été promues la saison dernière, mais alors que Spezia a réussi 10 points, Crotone n’en a que deux.

ALLEMAGNE

Le leader du championnat, le Bayern Munich, affronte l’un des vainqueurs de la Bundesliga sous la forme de l’Union Berlin. Robert Lewandowski et Kingsley Coman peuvent revenir pour le Bayern après avoir remporté une victoire 2-0 contre le Lokomotiv Moscou en Ligue des champions mercredi. Union arrive en sixième position malgré l’un des plus petits budgets de la ligue. Le Borussia Dortmund a perdu quatre points derrière le Bayern après deux matches de championnat sans victoire et affronte Stuttgart. Après une victoire écrasante sur Manchester United, Leipzig affronte le Werder Brême. Le Borussia Mnchengladbach affronte le Hertha Berlin, qui est l’image miroir de l’Union après avoir dépensé beaucoup pour s’asseoir 12e. Fribourg accueille Arminia Bielefeld et Mayence joue Cologne.

FRANCE

Marseille est un prétendant surprise dans la course au titre compte tenu de sa triste forme en Ligue des champions, où il a terminé dernier de son groupe avec une victoire et cinq défaites. Mais si Marseille bat Monaco à domicile, il se déplacera d’un point derrière le leader du championnat Paris Saint-Germain, avec un match en cours sur le tenant du titre. Marseille n’a pas grand-chose d’autre à jouer puisqu’elle ne s’est même pas qualifiée pour la Ligue Europa. Pendant ce temps, une victoire pour l’amélioration de Monaco le ramènerait à deux points du PSG, et il en va de même pour Montpellier avec un succès à Lens dans l’autre match de la journée.

