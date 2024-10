C’est le grand moment du Mac Mini

Lorsque le Mac Mini a été introduit pour la première fois début 2005, il était présenté comme un ordinateur de bureau compact et « épuré » – et comme le Mac le plus abordable de la gamme Apple. Steve Jobs l’a appelé un système « BYODKM »: vous apporteriez votre propre écran, clavier et souris, et le Mini offrirait une expérience informatique fiable avec tous les avantages de macOS.

Depuis, le Mac Mini a perduré. Il y a eu des périodes où la Mini a été mise de côté et ignorée par Apple pendant de longues périodes. Mais les débuts d’Apple Silicon lui ont donné une nouvelle vie. Même si la conception globale n’a pas beaucoup changé lors de la transition des puces Intel vers les puces internes d’Apple, le potentiel de la Mini s’est envolé.

Mais maintenant, ce design est sur le point de changer. Et si les rumeurs s’avèrent exactes, cela va être un changement radical. Bloomberg Marc Gurman a signalé que le Mac Mini alimenté par M4 diminuera si considérablement que son empreinte ressemblera à celle d’une Apple TV. Le nouveau Mac Mini sera n’importe quoi mais un Mac dépouillé.

Steve Jobs présente la boîte originale du Mac Mini au Macworld 2005. Photo de Justin Sullivan/Getty Images

Au lieu de cela, ce sera probablement l’exemple le plus impressionnant visuellement de ce dont Apple est capable dans cette nouvelle ère, où l’incroyable efficacité de ses puces permet toutes sortes de conceptions matérielles qui étaient techniquement irréalisables il y a quelques années. Je n’ai pas été aussi enthousiasmé par un nouveau Mac depuis la sortie des phénoménaux MacBook Pro M1 Pro et M1 Max en 2021.

Gurman a déclaré que le Mac Mini 2024 – au moins la variante M4 Pro – comprendra un total de cinq ports USB-C, dont deux à l’avant de la machine. Je considère que les E/S frontales sont une aubaine après des années passées à retourner la Mini pour brancher quoi que ce soit – ou simplement à le deviner. Il disposera toujours d’un port HDMI pour ceux d’entre vous qui ont intégré le plus petit Mac d’Apple dans leur configuration home cinéma. On dit que l’USB-A est disparu, mais… il est temps.

Au sein de la famille Mac, le Mini occupe toujours une place importante. L’iMac est un époustouflant visuel ; le MacBook Pro offre une puissance considérable en déplacement ; et le Mac Pro et le Mac Studio sont tous deux destinés aux professionnels et aux créatifs. Mais le Mini reste le surperformant sans prétention de la gamme à un prix attractif pour tous ceux qui veulent un Mac qui « fonctionne tout simplement ».

Quelle que soit sa taille, le BYODKM de la Mini reste l’un de ses meilleurs atouts. Apple ne prévoit peut-être pas un iMac de 27 pouces, mais nous sommes sur le point d’avoir un ordinateur de bureau étonnamment compact qui peut être associé à n’importe quel écran de votre choix. Et les perspectives logicielles sont également excellentes : la Mini remaniée arrive peu de temps après macOS Sequoia, qui a ajouté des fonctionnalités utiles telles que la mise en miroir de l’iPhone et la mosaïque de fenêtres (attendue depuis longtemps).

Il me faudra une sorte de rupture colossale et imprévue pour ne pas précommander immédiatement le M4 Mac Mini comme nouvelle machine à la maison. Si j’ai une préoccupation, c’est qu’Apple trouvera un moyen de retenir artificiellement le Mini afin de ne pas voler trop de tonnerre au Mac Studio. Mais je ne pense pas que ce sera le cas – du moins pas dans une mesure flagrante, en tout cas. À partir de maintenant, le Studio l’emporte facilement en termes de performances CPU et GPU, et il dispose d’autres bonus comme un emplacement pour carte SD et un Ethernet plus rapide. Je m’attendrais à ce que ces avantages restent valables chaque fois que le modèle M4 arrivera.

Le portefeuille Mac d’Apple n’a jamais été sur une meilleure voie. Et pour ceux qui s’en tiennent aux produits de l’entreprise depuis des décennies, cela peut toujours être difficile à croire – même si profondément dans l’ère d’Apple Silicon. Nous avons traversé des jours sombres. Mais avec un nouveau Mac Mini qui ressemble à la fois à une boîte de streaming et à un PC miniature, Apple semble prêt pour une autre merveille de la série M et une plume dans sa casquette.

Source link