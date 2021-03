C’est le dernier jour pour économiser 50% sur votre première année de streaming sur CBS All Access

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Le marché des services de streaming est certes bondé de nos jours, mais un autre est sur le point d’élargir ses rangs d’une toute nouvelle manière! À partir de demain, 4 mars, CBS All Access, deviendra Paramount +, ajoutant une pléthore de nouveaux contenus pour ses clients. Pour vous assurer de ne pas manquer une seule émission, un seul film et plus encore, vous devez vous assurer de vous inscrire aux plans annuels All Access du service avant aujourd’hui 3 mars à 18 h 59 HNE– d’autant plus qu’il est à 50% de réduction, avec le première semaine gratuite!

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par SMS de la part des nerds à la recherche d’offres chez Review.

Pour obtenir l’offre, vous devez vous rendre sur cette page, puis cliquer sur la case située sous la tarification qui indique «Économisez plus de 15% sur le prix mensuel avec un forfait annuel». Vous pouvez ensuite choisir entre un plan commercial limité (59,99 $ par an) ou un plan sans publicité (99,99 $ par an). À partir de là, les nouveaux clients pourront utiliser le code promo PARAMOUNTPLUS à la caisse pour économiser 50%, réduisant ces coûts annuels à 30 $ et 50 $ pour les deux plans annuels, respectivement. Cela passe à environ 2,50 $ à 5 $ par mois, ce qui représente une économie considérable par rapport aux tarifs mensuels actuels de 5,99 $ à 9,99 $ par mois pour une visualisation financée par la publicité ou sans publicité! Notez que votre code promotionnel ne fonctionnera pas à la caisse sans avoir coché la case de réduction de 15% susmentionnée.

PLUS: Où diffuser Le monde réel: retour à la maison Série Réunion

Vous pourrez commencer par un essai gratuit de sept jours avant le paiement, ce qui vous donnera accès à une large collection d’émissions CBS nouvelles et classiques, telles que Esprits criminels, NCIS, Le bon combat et des tonnes de Star Trek contenu tout de suite.

Votre plan passera automatiquement à Paramount + le 4 mars, cependant, non seulement vous pourrez diffuser du contenu à partir des vastes bibliothèques de CBS, mais vous aurez également le choix du contenu des studios de cinéma Viacom et Paramount.

Bien que nous ayons noté que le service autonome de CBS était un peu limité en dehors de la bibliothèque CBS (et manquait également de contenu 4K), l’acquisition des propriétés Paramount et Viacom devrait sûrement aider à adoucir le pot et aider ce service à devenir un concurrent féroce dans le marché du streaming. Sécurisez un prix incroyablement bas pour profiter d’une transition transparente – et abordable! – avant le basculement.

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitteret Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.