Les ventes vont et viennent, mais certaines font plus mal que d’autres pour dire au revoir. Prenez Tory Burch, par exemple. La marque de créateurs bien-aimée organise sa célèbre vente semi-annuelle pour des économies de nouvel an allant jusqu’à 60% de réduction, mais seulement jusqu’à ce soir.

À travers Lundi 11 janvier à 23 h 59 HNE, vous obtiendrez 25% de réduction supplémentaire sur les articles déjà démarqués lorsque vous entrez le code de coupon SUPPLÉMENTAIRE à la caisse. Avec cette réduction de prix supplémentaire, vous obtiendrez jusqu’à 60% de réduction sur certains articles, correspondant au prix du Black Friday du détaillant.

Les chaussures légendaires de la marque, y compris ces chaussures plates Eddie en cuir verni Naplak, passent de 198 $ à 129 $ à 96,75 $ avec le SUPPLÉMENTAIRE code promo en Perfect Black ou Goan Sand nude. Ces magnifiques chaussures, qui sont fabriquées avec une ligne supérieure élastiquée pour un ajustement serré, ont un logo brodé au talon et une semelle intérieure rembourrée en mousse douce pour plus de confort.

Vous cherchez quelque chose d’un peu plus adapté à l’hiver? Découvrez ces bottes en cuir Brooke, qui vont de 498 $ à 299 $ à 224,25 $ avec le code pour près de 300 $ d’économies. Ils ont un talon de 1 pouce pour la marche et une boucle à logo double T sur le côté.

Bien sûr, les chaussures ne sont pas la seule chose que vous pouvez acheter lors de cette vente à moindre coût: les sacs à main, comme le sac fourre-tout matelassé Ella Floral illustré, passent de 378 $ à 269 $ à 201,75 $ dans votre panier avec le code pour une réduction incroyable de plus à 175 $. Ce fourre-tout, qui présente un corps en polyester satiné performant, est très apprécié des clients pour ses couleurs magnifiquement vives et est suffisamment grand pour accueillir un ordinateur portable de 13 pouces.

L’expédition et les retours sont gratuits sur toutes les commandes, il n’y a donc pas de frais supplémentaires à la caisse. Nous vous recommandons cependant d’obtenir ce que vous voulez maintenant, avant qu’il ne soit épuisé!

