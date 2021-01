Premier ministre, Boris Johnson fait un geste du pouce après avoir signé l’accord commercial sur le Brexit avec l’UE au numéro 10 Downing Street le 30 décembre – Leon Neal / Getty Images

Après un référendum amer, deux élections générales, trois Premiers ministres et quatre ans et demi de négociations, le Brexit a finalement été conclu le 30 décembre après qu’un accord commercial avec Bruxelles a été adopté au Parlement et sanctionné par la reine.

Au milieu de la période de transition du Brexit se terminant à 23 heures le 31 décembre, nous avons demandé aux lecteurs de Telegraph comment ils se sentaient à la veille du Brexit. Jubilaient-ils au début d’un «nouveau chapitre» pour «Global Britain»? Seraient-ils inquiets des implications de l’accord de Boris Johnson? Ou sont-ils simplement soulagés que le Brexit soit enfin réalisé?

Poursuivez votre lecture pour les réflexions des lecteurs de Telegraph alors que la période de transition touche à sa fin et partagez votre point de vue dans la section commentaires ci-dessous.

« Les meilleurs jours en tant que nation sont devant nous »

Paul Collett, Southampton

«Je suis ravi de quitter l’Union européenne ce soir. J’aurais été heureux de partir sans accord, mais je suis rassuré qu’avec cet accord, nous avons retrouvé notre souveraineté nationale, qui est pour moi la Perle de Grand Prix.

«J’aime l’Europe et ses pays membres constitutifs, mais je ne manquerai pas une minute l’ingérence bureaucratique de son institution de contrôle antidémocratique. L’UE s’est montrée sous le plus mauvais jour dans les derniers jours de sa juridiction sur nous; se révélant petit d’esprit, intimidant et malveillant dans ses relations avec nous.

«Malgré les défis liés à la pandémie, je crois que nos meilleurs jours en tant que nation sont devant nous.»

« J’espère que nous ne serons pas limités par des règles du jeu équitables »

Jeanette Beckenham, Hertfordshire

«Je suis si heureux d’être à nouveau un pays souverain et d’être dirigé par le nôtre, que nous pouvons tenir pour responsable.

«J’ai voté pour les conditions de l’OMC et j’espère que nous prospérerons et que nous ne serons pas limités par des règles du jeu équitables, et que les promesses de vêtements et de nourriture moins chers seront tenues. J’espère également que nous retrouverons nos droits de pêche et rendrons le poisson plus abordable. »

L’histoire continue

« Il y aura des difficultés, qui seront surmontées avec le temps »

Roger Jones, Ledbury.

«Je suis content plutôt que jubilatoire, ça a été un long parcours. Le fait que ce soit un long chemin peut être mis à la porte de certains politiciens de l’autre côté du fossé.

«Il y aura des difficultés, et la plupart d’entre elles seront surmontées avec le temps.»

« Je prie notre gouvernement d’utiliser notre liberté à bon escient »

Lois Evans, Ceredigion

«Je me sens soulagé et responsabilisé. Le gouvernement britannique doit être pleinement préparé pour 2026 lorsque nous reprendrons le contrôle total de notre pêche. Il doit également être vigilant face à toute tentative de l’UE de reprendre son contrôle sur nous.

«Je prie pour que notre gouvernement ait une sagesse au-delà de sa capacité d’utiliser notre liberté à bon escient. Un accord de services financiers est également urgent. »

«Règle Britannia!

Marilyn Llewellyn, Cardiff

«Boris a fait un travail fantastique et a tenu sa promesse. Voici un avenir prospère sans l’Union européenne. Règle Britannia!

« Je vais porter un toast à tous ceux qui ont travaillé pour faire le Brexit »

Frank Mitchell, Warwickshire

«Je célébrerai le Brexit ce soir avec une pinte de bière traditionnelle des Cotswolds. Je porterai un toast à Boris et à tous ceux qui ont soutenu et travaillé pour faire aboutir le Brexit.

« Ma peur est que Johnson ait sacrifié les pêcheurs et l’Ulster »

Roland Brewer, Buckinghamshire

«Je suis totalement ravi que nous soyons enfin libérés des chaînes de l’UE. Mais je reste quelque peu sceptique quant à nos droits de pêche et à ce que l’Irlande du Nord soit laissée dans l’union douanière et une frontière dans la mer d’Irlande.

«Je crains que Johnson ait sacrifié les pêcheurs et l’Ulster pour obtenir son accord sur la ligne. Je prie pour avoir tort.

‘Je doute que quoi que ce soit changera’

Paul, Londres

«Je ne pense pas que cette offre soit bonne pour les Remainers ou pour les Leavers. Je pense que le Parlement vit dans un autre monde. Pendant ce temps, dans le monde réel celui qui tourne, les restes pensent que nous avons quitté les Leavers pensent que nous sommes restés. La vérité est que je doute que quoi que ce soit changera »

«C’est le début d’une nouvelle ère pour le Royaume-Uni»

Dom Lowe, Pensford

«C’est un soulagement et une libération. Le fait de nous voir être de plus en plus étroitement liés à l’UE au fil des décennies ne m’a jamais conforté.

«C’est bien de faire partie de l’Europe, mais je pense que nous sommes bien mieux indépendants des contraintes financières et juridiques de l’UE.

«Un nouveau jour demain, une nouvelle année et le début d’une nouvelle ère pour le Royaume-Uni.»

‘J’espère que nous pourrons mettre nos divisions derrière nous’

Ian, Wirral

«Je me sens soulagé mais pas jubilatoire, j’espère juste que nous pourrons mettre nos divisions derrière nous alors que nous construisons un avenir passionnant et libre pour notre pays. La démocratie a survécu (juste). »

‘Il y aura un toast dans notre maison’

Gordon, Surrey

«Je suis soulagé que nous partions avec un accord. J’ai également hâte que la Grande-Bretagne se rétablisse en tant que nation indépendante ayant des liens étroits avec les économies mondiales, y compris l’Europe.

«Il y aura un toast à 23 heures dans notre maison.»

«Je suis très optimiste pour les 10 prochaines années»

Simon Rounding, Yorkshire.

«Je suis légèrement déçu que nous quittions l’UE avec un accord. Nous aurions obtenu un meilleur résultat en partant aux conditions de l’OMC et en triant les mini-deals par la suite. Notre prise tarifaire aurait joué à notre avantage et aurait pu être utilisée pour atténuer le coup porté à certaines parties de l’économie qui ont été touchées.

«Je me sens beaucoup plus détendu que la souveraineté ait été rétablie. Dans l’ensemble, je suis très optimiste pour les 10 prochaines années. »

« Ce sera l’un des trois jours les plus heureux de ma vie »

Simon Holder, Wiltshire

«Même si je voulais célébrer notre départ de l’UE ce soir avec plusieurs amis en personne, et que je ne peux plus le faire en raison des règles Covid plus strictes, ce sera l’un des trois jours les plus heureux de ma vie: l’adhésion de Margaret Thatcher en 1979, mon mariage jour, et ce que j’espérais depuis plus de 40 ans lorsque j’ai commencé à réaliser ce qu’était vraiment l’UE. Réjouir! »

« Nous allons célébrer avec les trucs pétillants anglais »

David et Wendy Jones, Birmingham

«Nous sommes fatigués, fatigués mais finalement, exceptionnellement heureux d’être enfin libres.

«Ce sera un jour que nous attendons avec impatience depuis près de 30 ans, puisque les poteaux ont été déplacés à Maastricht.

«Nous savons qu’il y aura encore des moments difficiles à venir, mais nous allons célébrer ce moment avec des trucs anglais pétillants.»

« Je vais renouveler mon passeport, même s’il reste sept ans dessus »

Phil, Kent

«Je suis absolument jubilatoire. J’aime l’accord mis à part la pêche, l’UE ne devrait avoir qu’un maximum de 25 pour cent des poissons pêchés dans les eaux britanniques, et non pas 75 pour cent.

«Je suis surpris des 73 députés qui ont préféré aucun accord à celui de Boris. Je vais maintenant renouveler mon passeport, même s’il reste sept ans dessus.

« Nous devons utiliser notre capacité à diverger »

Helena Watson, Kingston upon Thames

«Je suis ravi et soulagé de l’accord, et plein d’admiration pour les Spartiates conservateurs maintenant et pour ce qu’ils ont fait pour empêcher l’accord de retrait de Theresa May.

«Ce sont mes héros, en particulier Bill Cash: je leur fais confiance pour leur lecture attentive de l’accord.

«Néanmoins, il y a beaucoup de travail à faire pour utiliser notre nouvelle capacité à diverger.»

Comment vous sentez-vous à la veille du Brexit? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous