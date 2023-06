C’est le début de la fin pour Poutine et celui qui le remplacera au Kremlin pourrait être une bonne nouvelle pour l’Occident

L’UNE des images diffusées par les médias d’État russes est celle d’un nettoyeur balayant les rues de Rostov-sur-le-Don, une ville qui, jusqu’à dimanche, était aux mains de mercenaires rebelles de Wagner.

Le message que le Kremlin fait passer est que tout va bien maintenant et qu’il est en train d’être nettoyé. Poutine trouvera que ce n’est pas si facile.

La mutinerie de ce week-end par l’homme d’affaires voyou Yevgeny Prigozhin et ses troupes de Wagner a été le défi le plus sérieux jamais lancé au règne de 23 ans de Vladimir Poutine.

Dans un message audio publié hier sur Telegram, Prigozhin a nié que sa « marche pour la justice » était une tentative de renverser Poutine, mais n’a donné aucun détail sur l’endroit où il se trouve ni sur ses projets futurs.

Menace mortelle

Le Kremlin dit qu’un accord a été conclu qui le verra s’exiler en toute sécurité en Biélorussie voisine, mais il n’a pas encore dit qu’il était d’accord.

On ne l’a pas vu depuis vendredi, laissant Rostov-sur-le-Don sous les applaudissements du public. Est-il allé au sol ?

Une chose que nous savons de Poutine, c’est qu’il considère les traîtres comme une menace mortelle.

Après tout, il était prêt à risquer ses relations diplomatiques avec Londres pour poursuivre les transfuges Alexander Litvinenko et Sergei Skripal en Grande-Bretagne.

Il peut attendre un peu, pour donner l’impression qu’il honore sa parole et pour éviter que Prigozhin ne devienne un martyr, mais il est difficile d’imaginer que Poutine pardonnera et oubliera.

L’ironie est que c’est Poutine qui a fait Prigozhin. C’est grâce à Poutine que cet ex-détenu voyou, qui a passé neuf ans dans des camps de travail soviétiques, est devenu multimillionnaire.

Prigozhin n’a jamais été l’un des amis de Poutine, mais plutôt l’un de ses hommes de main de prédilection.

De la mise en place des «fermes de trolls» qui ont interféré dans les élections présidentielles américaines de 2016 à la fondation de Wagner, Prigozhin a fait tout ce que le Kremlin avait besoin de faire – et a réalisé un bon profit dans le processus.

Poutine ne peut donc pas échapper au blâme pour cette crise. Il était averti par son ministre de la Défense que Prigozhin signifiait des ennuis.

Selon les Américains, même ses propres fantômes lui ont dit que Wagner se préparait à quelque chose.

Mais Poutine, malgré toute son image publique machiste, essaie toujours d’esquiver les décisions difficiles aussi longtemps qu’il le peut et a évité de faire quoi que ce soit à propos de Prigozhin jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

De plus en plus de gens se rendent compte que Poutine, 70 ans, n’est plus à la hauteur. Ce n’est pas un hasard s’il est de plus en plus connu sous le nom de «ded», le mot russe pour grand-père.

Son invasion désastreuse et brutale de l’Ukraine met lentement le pays en faillite.

Pendant ce temps, la machine militaire que les impôts de tout le monde avaient construite – la part du revenu national que la Russie dépense pour l’armée est jusqu’à trois fois celle de la Grande-Bretagne – est en train d’être décimée.

Tout le monde est mécontent. L’élite corrompue s’était habituée à la belle vie, volant chez elle et dépensant et encaissant ses gains mal acquis à l’étranger.

Désormais, leurs comptes bancaires à l’étranger sont gelés, ils ne peuvent plus se rendre sur leurs lieux de villégiature habituels autour de la Méditerranée et ils ont même du mal à se procurer les pièces détachées pour leurs Rolls-Royce, BMW et Mercedes importées.

Les Russes ordinaires voient leurs revenus diminuer et la plupart des familles n’ont plus du tout d’économies.

Trois cent mille personnes sont également mobilisées pour combattre, sinon aller en prison, et la crainte est réelle que des centaines de milliers d’autres soient contraints d’aller en Ukraine cet automne.

Une fois, Poutine leur a offert la stabilité, ainsi qu’une vie confortable. De plus en plus le voient maintenant non pas comme leur sauveur mais comme leur problème.

Un Russe, qui était un fan, m’a écrit lundi que « si Prigozhin ne peut pas sauver la Russie de Poutine, Dieu devra le faire ».

Ce n’est pas un hasard si la semaine dernière, le chef de l’opposition emprisonné Alexeï Navalny a lancé une nouvelle campagne politique « contre Poutine et la guerre ».

Ce brave patriote russe, revenu en Russie après que Poutine eut tenté de l’empoisonner, a reconnu que le dictateur est plus faible que jamais.

Ainsi, alors que la mutinerie de Prigozhin semble avoir été étouffée, le régime de Poutine a été mortellement blessé.

Même beaucoup au sein de ses propres forces de sécurité n’étaient pas disposés à se battre pour le protéger.

Ils n’ont peut-être pas rejoint la marche de Prigozhin sur Moscou, mais ont quand même reculé et laissé passer.

Les alliés les plus proches se tourneront

Cela ne signifie pas que Poutine est sur le point de tomber, et il est certainement toujours aux commandes.

Mais lorsque la prochaine crise frappera – qu’il s’agisse d’une autre mutinerie ou d’un effondrement économique – il sera dans une position encore plus faible. À un moment donné, même ses alliés les plus proches se retourneront contre lui.

C’est une bonne nouvelle pour la Russie, mais aussi pour nous. Certains responsables mettent en garde contre des scénarios cauchemardesques si Poutine tombe, une Russie dotée d’armes nucléaires tombant dans le chaos et la guerre civile. Cela semble cependant très peu probable.

En juin de l’année dernière, j’ai été banni de Russie par le Kremlin, mais avant cela, j’ai parlé à de nombreux dirigeants russes de la prochaine génération.

Ce ne sont pas des démocrates, bien sûr. Mais ils n’ont pas non plus le genre d’amertume envers l’Occident que ressentent Poutine et ses acolytes.

Ils voudront reconstruire des ponts avec l’Occident et voir lever les sanctions, ce qui signifiera renoncer à cette guerre futile.

C’est la dernière ironie : le voyou meurtrier Prigozhin a peut-être accidentellement lancé un processus qui pourrait conduire à la chute de Poutine et à la paix en Ukraine.