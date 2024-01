C’est le Congrès, et non Rajiv Gandhi, qui est responsable du déverrouillage des portes de Babri Masjid, Arun Nehru derrière : Aiyar

Mani Shankar Aiyar, haut dirigeant du Congrès, a déclaré que c’était le parti et non l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi qui était responsable du déverrouillage des portes de Babri Masjid et a affirmé que Arun Nehru, « implanté par le BJP », était derrière cela.

M. Aiyar a également déclaré que, selon lui, si Gandhi avait été en vie et avait été Premier ministre à la place du PV Narasimha Rao, Babri Masjid serait toujours debout, le BJP aurait reçu une riposte appropriée et il aurait trouvé une solution similaire à celle adoptée. celle à laquelle la Cour suprême est arrivée des années plus tard.

Il a salué la décision des hauts gradés du Congrès de décliner l’invitation à la cérémonie de consécration du temple de Ram le 22 janvier.

M. Aiyar s’exprimait le 19 janvier lors du lancement de son livre « Le Rajiv que je connaissais et pourquoi il était le Premier ministre le plus incompris de l’Inde », publié par Juggernaut. “Il [Gandhi] disait de garder la mosquée et de construire le temple. La Cour suprême a dit de construire le temple et de construire la mosquée ailleurs. Dans un sens, le jugement est le même que la conclusion vers laquelle Rajiv se dirigeait », a déclaré M. Aiyar.

Lors d’une conversation libre avec le journaliste Vir Sanghvi, le chef du Congrès a déclaré que le BJP d’Atal Bihari Vajpayee avait été « volé » par le Premier ministre Narendra Modi.

Après la défaite de la NDA, le Congrès a été au pouvoir pendant 10 ans. “À la fin de ce mandat du Congrès, les choses allaient vraiment mal, nous avions un Premier ministre qui n’était pas capable de prendre des décisions et le résultat a été que le BJP de Modi est entré dans ce vide”, a déclaré M. Aiyar.

Le livre de M. Aiyar parle du mandat de Premier ministre de Gandhi (31 octobre 1984-2 décembre 1989), tel qu’il l’a vu alors qu’il travaillait en étroite collaboration avec le défunt président du Congrès au sein du bureau du Premier ministre.

Des controverses telles que la question Babri Masjid-Ram Janmabhoomi, l’affaire Shah Bano, l’accord Inde-Sri Lanka (Rajiv-Jayawardene) et la Force indienne de maintien de la paix (IPKF) ont été traitées en détail dans le livre.

À quelques jours de la cérémonie de consécration du temple de Ram, une grande partie de la conversation de M. Aiyar avec Sanghvi est restée axée sur la question de Ram Janmabhoomi.

Interrogé sur l’ouverture des serrures aux portes de Babri Masjid en 1986, M. Aiyar a déclaré que le fait est qu’avec une majorité de 400 sièges au Parlement, Gandhi n’avait aucune raison d’apaiser les musulmans ou d’encourager le sentiment hindou.

Affirmant que c’était Arun Nehru qui était à l’origine de l’ouverture des écluses, M. Aiyar a déclaré que depuis qu’Arun Nehru étudiait dans une école de Lucknow, la question de Ramjanmabhoomi, qui était à l’époque une question locale, le préoccupait beaucoup.

« Ainsi, il a utilisé son pouvoir au sein du parti pour faire élire un inconnu, Veer Bahadur Singh, comme ministre en chef et comme je l’ai décrit dans le livre, la première chose que Singh a faite a été d’aller à Ayodhya et de rencontrer Deoki Nandan Agarwal. [of the Vishwa Hindu Parishad] et d’autres. (Il) a obtenu d’eux une pétition disant que les serrures n’avaient pas été mises [on the gates of Babri Masjid] par ordre judiciaire mais par ordre exécutif », a déclaré le chef du Congrès.

Par la suite, lorsque l’affaire a été portée devant le juge des audiences du district de Faizabad le 1er février 1986, le magistrat du district et le surintendant principal de la police ont affirmé que les serrures n’étaient pas nécessaires pour préserver la paix publique et l’ordre public, a-t-il déclaré.

« Les écluses ont été ouvertes et un grand nombre de pèlerins hindous, rassemblés à dessein, ont fait irruption et Rajiv n’en savait rien. Donc, oui, il y avait une main du Congrès dans l’ouverture des écluses, mais ce membre du Congrès savait que Rajiv Gandhi n’aurait jamais autorisé l’ouverture de ces écluses, annulant le décret et c’est pourquoi il l’a caché à Rajiv », M. Aiyar. revendiqué.

La fin de l’histoire est qu’Arun Nehru a rejoint le BJP et était donc une « usine du BJP », a-t-il déclaré.

A propos de Gandhi autorisant les « shilanyas » d’un nouveau temple Ram, M. Aiyar a déclaré que l’ancien Premier ministre avait suivi l’avis selon lequel il avait besoin d’une expertise politique et que cela a permis d’établir un « lien » entre les dirigeants du Congrès ML Fotedar et RK Dhawan.

Dhawan a dit à Gandhi qu’il devrait se plier au sentiment hindou, mais il a résisté à cela, a déclaré M. Aiyar.

Lorsqu’on lui a demandé quel aurait été l’état du pays si Gandhi avait survécu et était devenu Premier ministre à la place de Rao, M. Aiyar a répondu qu’il ne pouvait que deviner et ne pouvait pas le dire avec certitude.

« Ma propre hypothèse est que la question de Babri Majid dont il avait discuté avec [former Union Minister] Siddharth Shankar Ray et d’autres auraient été renvoyés devant la Cour suprême en vertu de l’article 142 et la question de la Cour suprême aurait été posée : « Un temple a-t-il été démoli par Mir Baqi pour construire une mosquée ? » », a-t-il déclaré.

M. Aiyar a affirmé que Gandhi n’aurait pas négocié avec le BJP comme Rao l’avait fait en tant que Premier ministre et qu’il aurait été très proactif.

“Il [Gandhi] aurait facilement pu déclarer le pouvoir du président à la minute où ces personnes ont grimpé sur le dôme et ont utilisé les 125 compagnies… qui attendaient à l’extérieur d’Ayodhya pour entrer dans les locaux et les débarrasser de ces personnes qui ont détruit la mosquée. Je ne pense pas que les Kar Sevaks auraient été autorisés à entrer à Ayodhya », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était juste de dire que le Congrès avait commis les erreurs d’ouvrir les serrures et de négocier avec LK Advani, des choses dont le BJP a profité, M. Aiyar a répondu : « Vous avez absolument raison de dire que le Congrès a fait tout cela, mais je suis c’est aussi vrai – qui au Congrès ? « Mon seul argument est que la seule personne qui n’est pas impliquée dans tout cela, à l’exception des ‘shilaniyas’ au milieu de l’élection, était Rajiv. Il n’a pas ouvert les écluses, il n’a pas négocié avec le BJP et n’est pas devenu muet lorsque les dômes ont été renversés. Rajiv n’est pas à blâmer mais le Congrès est à blâmer », a-t-il souligné.

