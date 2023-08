« C’est le chaos »: les survivants de l’incendie d’Hawaï rejettent la réponse officielle alors qu’ils luttent pour faire face

Cela fait une semaine depuis l’incendie dévastateur d’Hawaï.

Au moins 106 personnes ont été tuées.

Les responsables fédéraux ont promis des ressources pour aider à la reprise.

Une semaine après qu’un incendie de forêt a ravagé la station balnéaire de Lahaina, les habitants traumatisés de Maui se sont lassés de vivre de fournitures de secours tandis que beaucoup sont empêchés d’inspecter leurs maisons et attendent toujours des nouvelles de leur proche disparu.

L’enfer a tué au moins 106 personnes après avoir couru des prairies à l’extérieur de la ville à Lahaina mardi dernier.

L’ampleur de l’incendie, qui a carbonisé 13 km2 de la ville en quelques heures, combinés aux défis logistiques de la reprise, ont fait des ravages sur bon nombre des 13 000 habitants de Lahaina à l’année, qui sont également confrontés à la perspective de l’évaporation de précieux dollars touristiques.

Kiet Ma, un chauffeur de taxi de 56 ans qui a perdu sa maison, a déclaré avoir trouvé la réponse locale aux catastrophes désorganisée.

« La police, tout le monde, les premiers intervenants, ils se précipitent tous mais pas assez d’effectifs, et c’est le chaos », a déclaré Ma depuis la maison de ses beaux-parents à la périphérie de Lahaina, où il séjourne indéfiniment.

EXPLICATEUR | Ce qu’il faut savoir sur les incendies de forêt de Maui, la catastrophe la plus meurtrière d’Hawaï

Même si les dons ont afflué et qu’Hawaï et les autorités fédérales ont promis de vastes ressources pour aider à la reprise, Kanamu Balinbin, un entraîneur de football local, a pris les choses en main, créant un camp de secours où les personnes qui ont perdu leur maison et leurs biens pourraient trouver de l’eau et de la nourriture.

« J’étais dévasté. Je me considère comme un leader fort, mais cela m’a brisé », a déclaré Balinbin à propos de ses émotions après avoir été témoin de la destruction.

Il ajouta:

C’est ce qui me fait avancer, aider les gens. Nous sommes nombreux à en être à ce stade.

Il a déclaré qu’une partie de la frustration locale découlait de la perception de longue date selon laquelle Maui ne recevait pas suffisamment d’attention de la part du gouvernement de l’État malgré ses solides revenus touristiques.

Mary Kerstulovich, un agent immobilier de Maui qui a cherché des fournitures et des logements pour les évacués, a déclaré qu’il y avait enfin un sentiment que les secours du gouvernement arrivaient une semaine complète après la catastrophe, mais elle a déclaré que Lahaina avait encore besoin d’un plan plus efficace pour obtenir des biens.

« Il y a encore beaucoup de chaos. Les gens ont encore besoin de fournitures », a déclaré Kerstulovich.

Keith Turi, administrateur associé adjoint de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour l’intervention et le rétablissement, a reconnu le profond sentiment de perte ressenti par les survivants, mais a déclaré que la FEMA avait un entrepôt de fournitures à Hawaï et travaillait avec des responsables de l’État et du comté pour fournir des abris et des opérations de secours. .

« Dans les jours qui suivent immédiatement quelque chose comme ça, il y a une série de frustrations et de défis. Mais nous pensons qu’en coordination avec nos partenaires, nous sommes bien placés pour fournir ce soutien », a déclaré Turi aux journalistes.

L’incendie a détruit ou endommagé plus de 2 200 bâtiments, dont 86% d’habitations, et causé des dégâts estimés à 5,5 milliards de dollars, ont indiqué des responsables.

Des restes calcinés d’un quartier incendié sont vus à la suite d’un incendie de forêt, à Lahaina, dans l’ouest de Maui, à Hawaï. Le nombre de morts dans les incendies de forêt à Hawaï est passé à 106 et pourrait doubler au cours des 10 prochains jours, a déclaré le gouverneur de l’État. AFP Yuki Iwamura/AFP

Ajoutant à la frustration locale, peu de résidents ont été autorisés à retourner à Lahaina pour visiter leurs propriétés.

Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a annoncé mardi soir que les résidents et les employés de Lahaina seraient autorisés à emprunter une autoroute menant à la ville.

Un précédent assouplissement de la fermeture de la route a été rapidement interrompu après que les curieux aient obstrué les rues utilisées par les secouristes.

Pendant ce temps, jusqu’à 20 chiens de cadavres ont dirigé des équipes de recherche sur une recherche bloc par bloc des cendres, couvrant 27% de la zone sinistrée mardi, a déclaré Green dans une allocution télévisée.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il aimerait se rendre à Maui dès que possible, ce qui, selon Green, serait « dans les semaines à venir » pour éviter de perturber les efforts de récupération.

« Il ne voulait pas interférer avec le travail émotionnel et physique incroyablement difficile qui se déroule dans une zone sinistrée », a déclaré Green après avoir parlé avec le président.

Les agents de l’équipe de réponse aux preuves du FBI (ERT) observent l’arrivée de conteneurs de stockage réfrigérés supplémentaires à côté de l’installation médico-légale de la police de Maui où des restes humains sont stockés à la suite des incendies de forêt de Maui à Wailuku, Hawaï. AFP Patrick T. Fallon/AFP On voit des restes calcinés d’un complexe d’appartements à la suite d’un incendie de forêt à Lahaina, dans l’ouest de Maui, à Hawaï. AFP Yuki Iwamura/AFP Une image aérienne prise le 10 août 2023 montre des maisons et des bâtiments détruits sur le front de mer incendiés à Lahaina à la suite d’incendies de forêt dans l’ouest de Maui, à Hawaï. AFP Patrick T. Fallon/AFP

Seuls trois des défunts avaient été officiellement identifiés lundi, a indiqué la police, mais des histoires sur ceux qui ont péri ont commencé à émerger d’amis et de parents.

Sur le site Web de collecte de fonds GoFundMe, des proches de Kevin et Saane Tanaka ont déclaré que la sœur de Saane, son neveu de 7 ans et ses parents avaient été retrouvés dans une voiture incendiée près de leur domicile jeudi matin.

« Les mots ne peuvent exprimer à quel point cela est dévastateur pour la famille », a déclaré le message, notant que les Tanakas n’ont pas eu le temps de pleurer après avoir accueilli plus d’une douzaine d’autres parents déplacés.

Un autre article décrit comment Joe Schilling – « Oncle Joe » pour sa famille adoptive, les Bluh – est mort en aidant cinq personnes âgées à s’échapper de son complexe d’habitation.

« Il était connu sous le nom de ‘Funcle Joe’ pour une raison », a écrit Akiva Bluh.

« Qu’il s’agisse des voyages pour aller à la chasse aux balles ou de veiller tard pendant que mes parents étaient partis pour qu’il puisse nous faire passer son célèbre pain grillé, il était toujours prêt à agir par amour et gentillesse envers moi et mes frères. »