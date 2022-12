C’est l’Argentine contre le Brésil alors que la fièvre de la FIFA 2022 prend le dessus sur ce mariage bengali

Qui savait que cela se passerait entre le mariage et la réception ! Amita et Somnath viennent de se marier. Tous deux sont informaticiens. Les deux aiment la mer. Mais il n’y a qu’un seul écart. Le marié soutient l’Argentine et la mariée soutient le Brésil. Mais, personne ne pensait que la différence serait si grande ! Amita et Somnath se sont mariés jeudi. Selon le rituel de la maison du fils, le lendemain du mariage le couple retournait chez le marié c’est à dire le vendredi. Et vendredi, il y avait le quart de finale entre le Brésil et la Croatie. Le jour du déménagement de la nouvelle mariée chez le marié, Neymar a fait ses adieux à la Coupe du monde. La lumière qui entourait la jeune fille nouvellement mariée s’est également presque estompée.

La mariée Amita Mondal, également surnommée Tina, a déclaré: «Deux chocs de suite. J’ai quitté ma famille de longue date le cœur lourd. Et puis l’équipe de Tete a quitté la Coupe du monde 2022.” Le soir du mariage, les amis du marié ont taquiné les sœurs de la mariée. Ils sont d’avis que l’autre nom d’Amita est Tina et qui est également gravé en Argentine. Alors pourquoi soutient-elle le Brésil ? Leur fils Guddu (surnom du marié) a déjà conquis le cœur de Tina. Donc, cette année, l’Argentine va gagner. En entendant tout cela, le marié Somnath Bhattacharya rit : “Que puis-je dire d’autre ? Jusqu’à présent, elle avait l’habitude d’appeler l’Argentine Hargentina. Maintenant, je me sens sympathique envers elle et lui a demandé de changer d’équipe.”

Bien que la pression du mariage parcourait toujours le nerf et la réception le lendemain. Pourtant, Somnath s’est assis pour regarder le match de Messi avec tout à l’esprit. Après le bris d’égalité, ils ont célébré en faisant éclater des craquelins. D’un autre côté, des idées malicieuses jouaient dans l’esprit des belles-sœurs lors de l’organisation des cadeaux de réception. La belle-sœur Aritra a souri et a dit : « Notre nouveau gendre pensait qu’il obtiendrait un répit en donnant plus d’argent sans rien demander. Je ne comprends pas le foot. Mais je lui ai donné un petit coup pour ma sœur aînée bien-aimée.”

Il est écrit, ‘Jamaibabu chill, le Brésil a gagné. Tous les cadeaux de réception de la maison de la mariée ont été décorés en gardant à l’esprit le thème de la coupe du monde. Ils ont fait un trophée de la FIFA avec du caramel. L’Argentine n’est pas totalement exclue. Il y avait des fleurs en papier cellophane bleu-blanc, etc. Que ce soit au Brésil ou en Argentine. L’amour éternel est le football. En regardant les cadeaux, le marié a souri gentiment et a dit à sa nouvelle maîtresse: “Ce n’est pas bien, Arzen -Tina.”

