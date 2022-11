C’est l’appel du rideau pour une autre saison de cadeaux des Fêtes avec Stage Coach Players, The Salvation Army – Shaw Local

DeKALB – Des bénévoles avec Stage Coach Players se sont réunis la semaine précédant Thanksgiving pour recueillir les derniers dons nécessaires pour aider à offrir aux familles locales dans le besoin une période de vacances.

La collecte annuelle a été organisée par la troupe de théâtre locale en partenariat avec l’Armée du Salut à DeKalb.

Chaque boîte à dîner de Thanksgiving fournie par Stage Coach Players et l’Armée du Salut comprendra suffisamment de nourriture pour nourrir six à huit personnes et une carte-cadeau de 20 $ pour une dinde, ainsi que les articles suivants : farce, sauce à la dinde, maïs en grains entiers, haricots verts, haricots pinto secs, riz blanc, poires en dés en conserve, sauce aux canneberges, chocolat chaud et mélange de brownie.

“Je ne pense pas avoir connu une seule personne qui s’est présentée aujourd’hui, ce qui signifie que c’est notre communauté qui redonne vraiment, et nous avons reçu pas mal de chèques”, a déclaré Jan Kuntz, membre de la communauté Stage Coach Players. Comité.

Les personnes qui ne voulaient pas donner de nourriture pouvaient contribuer avec des chèques – 35 $ équivalaient à une boîte de nourriture bien approvisionnée pour une famille dans le besoin. La collecte de nourriture était peut-être saisonnière, mais l’initiative de don existe chez Stage Coach Players depuis des années – du moins depuis que la pandémie de COVID-19 s’est installée.

Jan Kuntz, membre du comité de sensibilisation des joueurs d’entraîneurs de scène, fait rouler un chariot plein de produits alimentaires donnés dans le théâtre de DeKalb le mardi 15 novembre 2022, pour leur collecte de nourriture de Thanksgiving. Le groupe travaille avec l’Armée du Salut pour préparer des repas de Thanksgiving pour les familles locales dans le besoin. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

“Quand ils nous ont fermés, nous sommes entrés et avons immédiatement nettoyé tout le bâtiment avec Lysol, puis nous avons essayé de réfléchir à des moyens d’aider la communauté”, Gloria Dennison, une “coach de longue date” autoproclamée qui a dirigé, joué sur scène, a conçu des décors et a dirigé le box-office pendant 22 ans.

Kuntz a déclaré que Stage Coach Players avait décidé d’organiser des collectes de nourriture, mais au milieu de 2020 – au plus fort de la pandémie, lorsque les masques de qualité professionnelle étaient rares et laissés aux travailleurs essentiels – les masques faits maison étaient couramment utilisés et portés. Ainsi, le groupe de théâtre communautaire a organisé des collectes de nourriture, mais a également distribué des masques à ceux qui en cherchaient.

Quinze garde-manger avaient un certain type de partenariat avec les collectes de nourriture de Stage Coach Players pendant la pandémie, a déclaré Kuntz.

«Nous étions ici chaque semaine pendant la pandémie, tout au long de tout cela», a-t-elle déclaré.

Lorsqu’il n’était pas permis de présenter une pièce à un public de taille significative, Stage Coach Players s’est concentré sur ses efforts caritatifs.

“C’était quelque chose que nous pouvions faire pour redonner à la communauté qui nous a soutenus pendant 75 ans”, a déclaré Dennison. “Mais cela nous a également permis de faire quelque chose parce que nous sommes très occupés lorsque nous nous impliquons dans nos répétitions et nos spectacles, puis tout à coup nous n’avions plus rien, et cela nous a donc donné quelque chose à faire aussi.”

Cet effort a finalement créé le comité de sensibilisation de la communauté Stage Coach Players, dont Kuntz et Dennison font partie. Deux ans plus tard, Kuntz a déclaré que le groupe de théâtre communautaire avait récemment organisé une grande collecte de nourriture à la Northern Illinois University.

“Nous avons une bonne relation de travail avec les gens de NIU”, a déclaré Kuntz.

Les membres du comité de sensibilisation des joueurs d’entraîneurs de scène Deb Brubaker, (à gauche) Jan Kuntz et Angela Schiola (à droite) trient les dons et emballent les sacs le mardi 15 novembre 2022, tout en collectant des dons au théâtre de DeKalb pour leur collecte de nourriture de Thanksgiving. Le groupe travaille avec l’Armée du Salut pour préparer des repas de Thanksgiving pour les familles locales dans le besoin. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Avec les dons de Thanksgiving prêts à partir, Stage Coach Players se tourne déjà vers sa prochaine initiative de sensibilisation de la communauté de vacances. Cette semaine commence le début de l’arbre des dons du théâtre.

“Nous aurons des étiquettes pour l’Armée du Salut, nous aurons des étiquettes pour les personnes âgées de notre communauté, puis nous aurons une boîte pour nos nouveaux jouets pour Toys For Tots”, a déclaré Kunt. “Donc, pendant les trois prochaines semaines, nous collecterons des articles de Noël pour ces différents groupes.”

Kuntz a déclaré que l’arbre des dons s’apparente à l’arbre des dons de l’Armée du Salut, destiné à aider les enfants et les personnes âgées à avoir la possibilité d’obtenir quelque chose sur leur liste de souhaits.

Les dons sont dus avant le 6 décembre, a déclaré Kuntz.