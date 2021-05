Plus tôt ce mois-ci, Shilpa Shetty Kundra a partagé la nouvelle de toute sa famille testée positive pour le coronavirus, y compris ses beaux-parents, sa fille Samisha Shetty Kundra, son fils Viaan Kundra, sa mère et son mari Raj Kundra. Elle a également révélé que deux de ses membres du personnel sont également testés positifs au COVID-19. Maintenant, Shilpa a pris sa page Instagram et a partagé une jolie photo avec son mari Raj où ils sont divisés par du verre alors que ce dernier se remet toujours.

L’acteur a légendé la photo en déclarant: « L’amour au temps de Corona! Corona Pyar hai #Proche du tout! Merci à tous pour vos souhaits, vos préoccupations et vos prières. #Strong #positivevibes #gratitude #love #conquer #corona. »

Dans une déclaration, Shilpa avait écrit plus tôt: « Les 10 derniers jours ont été difficiles pour nous en tant que famille. Mes beaux-parents ont été testés positifs pour Covid-19, suivis de Samisha, Viaan-Raj, ma mère et enfin, Raj. Ils ont tous été isolés dans leur chambre à la maison conformément aux directives officielles et ont suivi les conseils du médecin. Deux de nos employés internes ont également été testés positifs et ils sont traités dans un établissement médical. Par La grâce de Dieu, tout le monde est sur la voie du rétablissement. Mes tests se sont révélés négatifs. Toutes les mesures de sécurité ont été suivies conformément au protocole, et nous sommes reconnaissants au BMC et aux autorités pour leur aide et leur réponse rapides. «

Plus tôt dans une vidéo, Shilpa avait révélé qu’elle souffrait de « douleur explicable » en voyant l’augmentation des cas de COVID-19. Elle a dit: «Je partage généralement des informations pour vous motiver à rester en forme et en bonne santé, mais aujourd’hui même j’ai besoin de motivation le lundi et beaucoup parce que je ne vais pas bien. Et je ne peux pas l’être, aucun de nous ne l’est. Nous vivons cela. douleur inexplicable, de tout ce qui se passe autour de nous, et nous l’exprimons tous très différemment. «