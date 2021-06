Priyanka Chopra Jonas jongle entre sa maison aux États-Unis et son travail à Londres. Avec un emploi du temps chargé, l’acteur a tourné pour « Citadelle » à Londres, mais elle prend des pauses opportunes pour profiter de ses moments « Sun and Sangria » à Los Angeles, en Californie, ou au moins s’en souvient.

L’acteur est allé sur Instagram et a partagé une photo de retour où on peut la voir se détendre dans son jardin dans un débardeur blanc et un short. Avec le soleil qui brille en arrière-plan et un verre de sangria à la main, Priyanka semble au mieux de son confort.

« Sun, Sangria et Sass. Mood. #TBT », a-t-elle écrit en légende de son message.

Pendant ce temps, Nick Jonas a partagé une adorable photo de Priyanka et de ses pieds. Sur la photo, le pied de Priyanka a trois tatouages ​​de patte de chien. Nick a tagué les trois chiens du couple – Diana, Panda et Gino, qui ont leur propre compte Instagram.

Priyanka Chopra est récemment retournée aux États-Unis pour visiter un magasin Target où sont vendus les produits de sa marque de soins capillaires, Anomaly. Il s’agit de la première visite de l’acteur au magasin après le lancement de sa gamme de produits. Priyanka a partagé une vidéo où elle peut être vue à la recherche de ses produits et a l’air excitée en le faisant. Elle a sous-titré la vidéo en déclarant: « Je suis finalement retourné aux États-Unis pour voir @anomalyhaircare dans @target pour la première fois… tellement surréaliste !! »

Plus tôt lors de l’annonce de sa nouvelle marque, Priyanka a écrit sur sa page Instagram, « C’est ANOMALY. Quel moment surréaliste de vous présenter la première marque que j’ai jamais créée !!! Au cours des 18 derniers mois, j’ai travaillé aux côtés de mes partenaires à Maesa vers le jour où nous pourrions partager notre travail d’amour avec le monde, et je ne peux pas croire que le moment soit enfin arrivé.

Priyanka sera ensuite vue dans le film hollywoodien « Text For You » sur le front du travail. Le couple est actuellement à Cleveland alors que Nick tourne pour une prochaine version télévisée de la comédie musicale de Broadway Jersey Boys.