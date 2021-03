«  C’est l’Allemagne nazie!  »: Une compagnie aérienne fait face à des appels au boycott après que la famille juive a été expulsée d’un vol au-dessus d’un bébé sans masque

Une famille juive hassidique aurait été expulsée d’un vol parce que leur enfant de 18 mois ne portait pas de masque facial. La compagnie aérienne fait maintenant face à des accusations d’antisémitisme.

Dans une série de vidéos publiées sur Twitter dimanche, la famille a pu être vue en train de quitter le vol de Frontier Airlines alors que d’autres passagers criaient: «C’est l’Allemagne nazie!» et «Ça va passer partout dans l’actualité!»

Incident inquiétant de la dernière heure sur un @FlyFrontier vol alors que le personnel a dit à un couple hassidique de descendre parce que leur enfant de 18 mois n’avait pas de masque. Des applaudissements se font entendre alors que le couple a commencé à partir. Les voyages disent à la caméra que les applaudissements sont venus du personnel qui a également applaudi que «nous l’avons fait». pic.twitter.com/rA2JQmI1tU – OJPAC (@OJPAC) 1 mars 2021

Selon le Conseil des affaires publiques juives orthodoxes (OJPAC), basé aux États-Unis, le personnel de Frontier Airlines a déclaré aux passagers « Descendre parce que leur enfant de 18 mois n’avait pas de masque. » Après que d’autres passagers aient commencé à se disputer sur l’incident, le personnel de la compagnie aérienne aurait ordonné à tout le monde de descendre de l’avion et aurait finalement annulé le vol.

Des témoins oculaires ont affirmé qu’ils pouvaient voir le personnel de bord « Se défoncer les uns les autres » et faire des remarques de célébration après que la famille a été expulsée de l’avion. Un homme qui a enregistré l’incident a affirmé qu’il pouvait entendre le personnel dire: «Un travail bien fait pour ces juifs.»

VIDEO TÉMOIN! Plusieurs personnes disent dans cette vidéo que lorsque le couple hassidique a commencé à quitter l’avion, @FlyFrontier le personnel a applaudi, a échangé cinq hauts et l’un d’eux aurait dit «un travail bien fait pour ces Juifs». Att @PeteButtigieg @FAANews @SenatorCantwell pic.twitter.com/m1Azjw5Hbx – OJPAC (@OJPAC) 1 mars 2021

Frontier Airlines, cependant, a nié les allégations selon lesquelles elle avait expulsé la famille du vol parce que l’enfant ne portait pas de masque.

«Les membres d’un grand groupe, y compris des adultes, ont refusé de porter des masques alors que le vol 2878 se préparait au départ du MIA-LGA. Les demandes répétées de se conformer à la loi fédérale ont nécessité leur retrait du vol, » la compagnie aérienne a déclaré dans un déclaration, ajouter, « Le problème ne venait pas d’un enfant de moins de 2 ans. »

Cependant, une femme qui était dans l’avion a déclaré avoir vu les deux adultes de la famille monter à bord avec des masques, tandis qu’un autre passager a déclaré avoir également vu le couple porter des masques. Le couple a été enregistré portant leurs masques alors qu’ils quittaient l’avion, tandis que leur enfant était sans masque.

En contradiction avec la déclaration de la compagnie aérienne, un utilisateur de Twitter qui prétendait être dans l’avion également mentionné cette «Aucun adulte n’a refusé de porter un masque.»

«La seule personne sans masque était un jeune de 18 mois. Je suis toujours horrifié par la façon dont vous l’avez géré. » ont-ils commenté.

Selon sa politique, Frontier Airlines autorise les enfants de moins de deux ans à se passer de masque sur ses vols.

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont appelé au boycott de Frontier Airlines à la suite de l’incident, avec un utilisateur commenter, «C’est une situation difficile pour la compagnie aérienne, mais soit plusieurs employés mentent, soit presque un avion entier de passagers.»

Vous êtes des ordures. – Gavin Mario Wax 🇺🇸 (@GavinWax) 1 mars 2021

«L’avion était chargé d’un coin à l’autre avec une distance nulle, et pendant la majeure partie du vol, de nombreux passagers ne portaient de toute façon pas de masque en raison de leur alimentation».tweeté commentateur politique Yossi Gestetner. « Il est donc étrange que vous ayez choisi d’annuler un vol au-dessus d’un prétendu problème de masque (non soutenu par une vidéo et contesté par des témoins oculaires). »

