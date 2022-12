C’est l’accessoire phare de la Coupe du monde. Mais les fans devraient-ils le porter ?

Berger, le fan suisse, a été surpris de voir à quel point les Qataris – et d’autres de toute l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient – ​​ont été indulgents envers les étrangers qui adoptent et s’approprient les coutumes et les vêtements locaux, ce qui est généralement considéré comme irrespectueux en Europe et Amérique du Nord.

Il n’y a eu qu’un seul moment poilu. Un matin, un Qatari est venu foncer vers Berger et un ami qui l’a accompagné sur le chemin de la Coupe du monde. La réaction immédiate de Berger en fut une d’anxiété. Peut-être avait-il mal porté sa ghutra. Peut-être que le fait qu’il en portait un avait été lu comme une insulte.

“Il a vu mon ami et lui a dit d’arrêter”, a déclaré Berger en tendant son bras droit devant lui. L’homme leur fit signe d’approcher. “Ensuite, il a remodelé et réorganisé l’écharpe de mon ami”, a-t-il déclaré.