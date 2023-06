C’est la vraie raison pour laquelle Esha Deol a sauté le mariage de Karan Deol-Drisha Acharya malgré leur souhaitant tout l’amour pour leur vie nouvellement mariée [Exclusive]

Le beau souhait d’Esha Deol pour son neveu Karan Deol pour son mariage avec Drishti Acharya a attiré beaucoup de regards, et les internautes se sont demandé si tout allait bien et pourquoi elle avait disparu du mariage. Tout le monde de la famille Deol était présent au mariage, mais Hema Malini et ses filles Esha Deol et Ahana Deol étaient absentes, et la raison en est que ces deux familles maintiennent toujours leurs distances l’une avec l’autre à chaque réception ou même autrement. Les avez-vous déjà vus ensemble à n’importe quelle occasion ? Aucun droit?

Un initié révèle : « Au fil des ans, les choses ont définitivement changé chez les Deol, et c’est la raison pour laquelle Sunny Deol les a personnellement invités au mariage, mais il est vrai que Hema Malini n’a pas reçu l’invitation et qu’elle n’était pas non plus de la partie. ville, alors ils ont choisi d’exclure l’actrice vétéran. De plus, jusqu’à ce jour, ils n’ont eu aucune rencontre les uns avec les autres; Hema ji est la deuxième épouse de Dharmendra Saab, et les deux familles ne se sont jamais rencontrées, et elles sont mieux comme seulement ça ».

Esha Deol félicite Karan et Drisha pour leur mariage. Elle a repris ses histoires sur Instagram et a écrit : « Félicitations Karan et Drisha. Je vous souhaite à tous les deux une vie d’unité et de bonheur ».

L’initié ajoute en outre : « Esha Deol est liée à la famille de Sunny Deol et partage de bons rapports avec ses neveux, et elle leur souhaite toujours le meilleur, et c’est pourquoi elle a donné tout l’amour à Karan pour son mariage car c’est une étape énorme dans sa vie. La guerre froide entre les Deols est terminée, et ils sont beaucoup plus matures les uns avec les autres maintenant et respectent l’espace de l’autre « .

Karan Deol partage de belles photos de famille de son mariage.

La famille Deol était super ravie du mariage et a passé un bon moment ensemble car c’était la première fois que tout le monde était sous un même toit et les fans étaient super ravis de voir cette vraie vie Apne.