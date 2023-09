C’est la vie. La vente aux enchères du « fouillis » de Freddie Mercury rapporte plus de 20 millions de dollars

Le précieux piano de Freddie Mercury qu’il a utilisé pour composer Bohemian Rhapsody et d’autres succès de Queen se sont vendus pour près de 3 millions de dollars mercredi alors qu’une partie de l’immense collection de costumes de scène flamboyants, d’œuvres d’art et de paroles originales du défunt chanteur a été vendue aux enchères dans une vente qui a battu des records.

Objets liés à l’opéra bohémien Rhapsodiele succès le plus durable du groupe, a rapporté une prime avec des paroles manuscrites de la chanson vendues pour environ 1,4 million de livres (2,4 millions de dollars canadiens) et une broche Cartier en or avec les mots « Queen number 1 » remise à chaque membre du groupe par leur manager après que la chanson soit arrivée en tête des charts, se vendant pour 165 000 livres (282 000 $ CA).

Un bracelet serpent en argent de style victorien que Mercury portait avec une combinaison en satin ivoire dans une vidéo de la chanson – bien avant l’époque de MTV – a établi un record du prix le plus élevé jamais payé aux enchères pour un bijou appartenant à une rock star, Sotheby’s a dit.

Le bracelet a coûté 698 500 livres (1,2 million de dollars canadiens), soit 100 fois son prix bas estimé. L’article a battu un record lorsque le talisman en cuir et en perles de John Lennon s’est vendu pour 295 000 livres (505 000 $ CA) en 2008, a indiqué Sotheby’s.

La collection éclectique d’objets a été rassemblée par Mercury après que le glam-rock de Queen ait produit une avalanche de succès qui ont permis au chanteur de réaliser son rêve de vivre une vie victorienne « entourée d’un fouillis exquis ».

L’une des quatre broches fabriquées par Cartier, une broche en or « Queen Number 1 » est exposée chez Sotheby’s. (Kirsty Wigglesworth/Associated Press)

Vêtements, récompenses, paroles originales sur le bloc

L’amie proche de Mercury, Mary Austin, à qui il a légué sa maison et ses biens lorsqu’il est décédé d’une pneumonie liée au sida en 1991 à l’âge de 45 ans, vend la totalité, soit plus de 1 400 articles.

Seulement 59 articles de ce « fouillis » se sont vendus pour 12,2 millions de livres (20,9 millions de dollars canadiens), incluant une prime d’achat, ce qui a fait exploser les estimations lors des enchères de quatre heures et demie. Des soumissionnaires de 61 pays ont participé en personne, en ligne et par téléphone.

Mercure a écrit : « Allez-y doucement, allez-y doucement, me laisserez-vous partir ? dans Rhapsodieet la réponse à la question des fans bien nantis semblait être « Non », alors qu’ils enchérissaient des fortunes – de plus en plus grandes – pour obtenir un morceau des vêtements du défunt chanteur, des récompenses et des ébauches manuscrites originales de classiques tels que La reine tueuse et Nous sommes les champions.

Selon la façon dont vous l’avez vu, les champions de la soirée pourraient avoir été Sotheby’s ou Austin ou quelques associations caritatives auxquelles elle a promis de reverser une partie non divulguée des bénéfices.

Ou bien, ce seraient les acheteurs de souvenirs uniques qui auraient gagné.

Un homme a levé les mains au-dessus de sa tête en signe de victoire et a serré dans ses bras la femme assise à côté de lui après avoir enchéri 635 000 livres (1 million de dollars canadiens) pour la couronne ornée de strass et la cape rouge en fausse fourrure que Mercury portait sur scène à la fin de chaque spectacle. lors de la dernière tournée de Queen en 1986.

Couronne emblématique de Freddie Mercury portée tout au long de la tournée « Magic ». (Kirsty Wigglesworth/Associated Press)

Certains bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives

La vente aux enchères s’est ouverte avec la vente de la porte taguée de graffitis donnant sur le jardin de la maison de Mercury, qui a rapidement dépassé l’estimation haute de 25 000 livres (43 000 $ CA) projetée avant la vente et a donné lieu à une guerre d’enchères qui a duré près de 20 minutes.

La porte verte recouverte de notes d’amour peintes à la main par des fans qui ont fait un pèlerinage à la maison du quartier de Kensington à Londres s’est vendue pour la somme époustouflante de 412 750 livres (706 000 $ CA).

Tous les profits de la vente d’une bague Cartier en onyx et diamants offerte à Mercury par son ami Elton John, vendue pour 273 000 livres (467 000 $ CA), devaient être reversés à l’entreprise. L’homme fusée l’association caritative du chanteur contre le SIDA.

Les œuvres d’art vendues aux enchères comprenaient des estampes de Pablo Picasso (190 500 livres; 326 000 $ CA), de Salvador Dali (48 260 livres; 82 500 $ CA); et Marc Chagall (63 500; 108 500 $ CAN), des meubles anciens et de nombreuses figurines de chats.

Certains souvenirs de chat de Freddie Mercury. (Kirsty Wigglesworth/Associated Press)

140 000 fans alignés pour voir les objets

Au cours du mois dernier, les fans de Mercury qui ne pouvaient pas se permettre ce genre de prix – ou qui voulaient simplement voir ses baskets montantes Adidas, ses broches en diamant ou sa veste à paillettes – pouvaient les voir gratuitement dans les galeries Sotheby’s. Plus de 140 000 visiteurs du monde entier ont fait la queue devant l’élégante maison de vente aux enchères pour visiter l’édifice.

La publicité de « Freddie Mercury : Un monde à part » a fait grimper les enchères pour les enchères en ligne qui ont débuté le mois dernier et se termineront la semaine prochaine.

Même les articles vendus en ligne qui semblaient être à la portée de certains acheteurs moyens ont éclipsé les estimations de prévente.

L’un des articles les plus originaux, un peigne à moustache en argent de Tiffany & Co., qui devait coûter à un acheteur entre 400 et 600 livres (685 à 1 000 dollars canadiens), a fait l’objet d’une offre à 35 000 livres (59 000 dollars canadiens).

Un employé de Sotheby’s expose un peigne à moustache qui s’est vendu bien plus cher que prévu. (Kirsty Wigglesworth/Associated Press)

Piano sous-performé

Le petit piano à queue Yamaha sur lequel Mercury a écrit certains des plus grands succès de Queen était l’un des rares articles vendus à un prix inférieur à son prix estimé, même s’il se vendait toujours au prix le plus élevé.

On s’attendait à ce qu’il se vende jusqu’à 3 millions de livres (5 millions de dollars canadiens), mais il s’est vendu à 1,7 million de livres (2,9 millions de dollars canadiens). Sotheby’s a déclaré qu’il s’agissait du prix le plus élevé jamais payé pour un piano d’un compositeur, mais n’a pas fourni d’informations sur le disque précédent.

D’autres éléments précieux pour les fans étaient les ébauches de paroles de Mercury pour Quelqu’un à aimer (241 000 livres; 412 000 $ CAN), et Ne m’arrête pas maintenant et Nous sommes les champions, qui ont tous deux atteint les mêmes prix finaux : 317 500 livres ; 543 000 $ CAN.

Paroles de travail de Freddie Mercury pour Bohemian Rhapsody. (Frank Franklin II/Associated Press)

Les brouillons montraient des chansons dès leur création, avec Bohemian Rhapsody rayé sur du papier à lettres de la défunte British Midland Airways. La chanson s’appelait à l’origine Rhapsodie mongole avant que cela soit barré.

La chanson se termine par les mots « Rien ne m’importe vraiment », une phrase qui ne s’appliquait certainement pas à la myriade de possessions de Mercure.