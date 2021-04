Dans le petit cheikh du Koweït, riche en pétrole, les étrangers qui alimentent l’économie du pays, servent sa société et représentent 70% de sa population ont du mal à se faire vacciner contre le coronavirus.

Contrairement à d’autres États arabes du Golfe qui ont administré des doses à des masses de travailleurs étrangers dans une course à l’immunité collective, le Koweït a été critiqué pour avoir d’abord vacciné sa propre population.

Cela laisse des légions d’ouvriers d’Asie, d’Afrique et d’ailleurs, qui nettoient les maisons des ressortissants koweïtiens, prennent soin de leurs enfants, conduisent leur voiture et font leurs courses, attendant toujours leurs premières doses, malgré le poids de la pandémie.

«Les seules personnes que j’ai vues au centre de vaccination étaient des Koweïtiens», a déclaré un médecin koweïtien de 27 ans, qui, comme la plupart des personnes interrogées pour cette histoire, a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles du gouvernement. -première politique pour tout, y compris en matière de santé publique.

Les autorités koweïtiennes n’ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires de l’Associated Press sur leur stratégie de vaccination.

Lorsque le site d’enregistrement de la vaccination du Koweït a été mis en service en décembre, les autorités ont déclaré que les travailleurs de la santé, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes seraient les premiers en ligne. Au fil des semaines, cependant, il est devenu de plus en plus clair que la part du lion des doses allait aux Koweïtiens, quel que soit leur âge ou leur état de santé. Au départ, certains travailleurs médicaux expatriés ont déclaré qu’ils ne pouvaient même pas obtenir de rendez-vous.

Hostilité envers les migrants

Le système du travail du Koweït, qui lie le statut de résident des migrants à leur emploi et donne aux employeurs un pouvoir démesuré, prévaut dans les États arabes du Golfe.

Mais l’hostilité envers les migrants est depuis longtemps plus vive au Koweït. L’héritage de la guerre du Golfe de 1991, qui a déclenché des déportations massives de travailleurs palestiniens, jordaniens et yéménites dont les dirigeants avaient soutenu l’Irak dans le conflit, a alimenté l’inquiétude quant au besoin d’autosuffisance au Koweït qui perdure aujourd’hui – alors même que les travailleurs d’Asie du Sud-Est se sont précipités vers combler le vide.

Une Indienne de 30 ans qui a passé toute sa vie au Koweït a regardé son flux Instagram se remplir de photos de célébration d’adolescents koweïtiens recevant le coup. Son père, un diabétique de 62 ans souffrant d’hypertension, ne pouvait pas – comme le reste de ses proches qui y vivent.

«Tous les Koweïtiens que je connais sont vaccinés», a-t-elle déclaré. « C’est plus que juste ennuyeux, c’est une prise de conscience que non, ce n’est pas cool, il n’y a plus moyen de me sentir à ma place ici. »

Le Koweït a vacciné ses citoyens à un taux six fois supérieur à celui des non-citoyens, a révélé le ministère de la Santé plus tôt cette année. À l’époque, bien que 238 000 étrangers se soient inscrits en ligne pour prendre un rendez-vous, seuls 18 000 d’entre eux – pour la plupart des médecins, des infirmières et des travailleurs bien connectés des compagnies pétrolières d’État – ont en fait été appelés pour recevoir le vaccin. Pendant ce temps, quelque 119 000 Koweïtiens ont été vaccinés.

Les informations sur les vaccins étant uniquement disponibles en anglais ou en arabe, les défenseurs affirment que cela exclut de nombreux travailleurs à bas salaires d’Asie du Sud-Est qui ne parlent aucune langue.

La disparité a déclenché un débat animé sur les médias sociaux, les utilisateurs décriant ce qu’ils ont appelé le dernier exemple de xénophobie au Koweït. Ils disent que la pandémie a amplifié le ressentiment des travailleurs migrants, aggravé les divisions sociales et durci la détermination du gouvernement à protéger d’abord sa propre population. Les professionnels de la santé ont averti que la hiérarchie de vaccination au Koweït nuit à la santé publique.

Par rapport aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, parmi les vaccinateurs les plus rapides au monde par habitant, le Koweït a pris du retard. Alors que les étrangers attendent les vaccins, les travailleurs médicaux affirment que les citoyens koweïtiens restent réticents à s’inscrire en raison des théories du complot de vaccins largement diffusées sur les réseaux sociaux. Les infections ont grimpé en flèche, incitant le gouvernement à imposer un couvre-feu nocturne strict le mois dernier.

Avec la pression croissante sur le ministère de la Santé, les barrières se sont atténuées ces dernières semaines, un nombre croissant de résidents étrangers âgés de 65 ans et plus déclarant avoir pu se faire vacciner. Pourtant, la plupart des expatriés insistent sur le fait que l’inégalité d’accès reste frappante.

«Nous attendons et attendons l’appel», a déclaré une femme de ménage de 55 ans originaire du Sri Lanka. «Dès que je reçois l’appel, j’irai. J’ai besoin du vaccin pour être sûr. »

Le gouvernement n’a pas publié de ventilation démographique des étrangers vaccinés par rapport aux Koweïtiens depuis que l’indignation suscitée par l’inégalité a éclaté à la mi-février, seulement des statistiques globales de vaccination. À partir de cette semaine, 500 000 personnes ont reçu au moins une dose de Pfizer-BioNTech ou d’Oxford-AstraZeneca, selon les autorités sanitaires.

Même si la majorité des travailleurs de première ligne dans les épiceries et les cafés ne sont pas vaccinés, le Koweït envisage de rouvrir la société aux personnes vaccinées. Ceux qui peuvent prouver qu’ils ont reçu le vaccin pourront aller à l’école à l’automne, aller au cinéma au printemps et sauter la quarantaine après avoir volé dans le pays, a annoncé le gouvernement.

Les travailleurs étrangers au Koweït ont déjà ressenti cette frustration. Lorsque la pandémie a frappé pour la première fois, les législateurs, les animateurs de talk-shows et les actrices de premier plan ont blâmé les migrants pour la propagation du virus.

Alors que le coronavirus déchirait les quartiers et les dortoirs surpeuplés où vivent de nombreux étrangers, les autorités ont imposé des verrouillages ciblés et publié un nombre croissant de virus avec une ventilation des nationalités. Lorsque les infections chez les Koweïtiens ont augmenté, le gouvernement a cessé de publier des données démographiques.

«Il est facile pour les migrants d’être considérés comme la racine de tous les problèmes au Koweït», a déclaré Rohan Advani, chercheur en sociologie à l’Université de Californie à Los Angeles. «J’aime pas ce qui se passe dans leur pays, blâmer les étrangers devient le principal débouché.»

Malgré un parlement franc, le pouvoir final au Koweït appartient à l’émir au pouvoir. Les citoyens koweïtiens, qui se voient garantir une place dans la masse salariale et récoltent les avantages d’un État-providence du berceau à la tombe, réclament de plus en plus des politiques qui limitent le flux de migrants.

Plus tôt cette année, le gouvernement a interdit le renouvellement des visas pour les expatriés de plus de 60 ans sans diplôme universitaire, expulsant ainsi environ 70000 personnes, dont beaucoup vivent au Koweït depuis des décennies.

«Cette discrimination n’est pas nouvelle pour nous. La pandémie vient de mettre en évidence le pire », a déclaré une Libanaise de 30 ans qui a grandi au Koweït et dont les parents plus âgés attendent toujours des vaccins.

« Mais c’est la vie ou la mort », a-t-elle dit. « Je n’ai jamais vraiment pensé que cela atteindrait ce point. »