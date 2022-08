C’est la surcharge de mise à jour Samsung ici

Samsungespérant maintenir son Roi des mises à jour Android status, a publié hier une tonne de mises à jour pour les variantes de périphériques Verizon. À l’intérieur, tous les appareils ont reçu des correctifs de sécurité mis à jour, allant de juillet à août.

La gamme Galaxy S20 et la gamme Galaxy Note 10 reçoivent toutes deux le patch de juillet, tandis que les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 reçoivent le patch d’août. De plus, le journal des modifications détaille les modifications apportées récemment à Google Meet/Google Duo. Ci-dessous, vous pouvez voir tous les numéros de version mis à jour.

Numéros de version mis à jour

Galaxie S20 – G981VSQU3FVG6

– G981VSQU3FVG6 Galaxy S20+ – G986USQU3FVG6

– G986USQU3FVG6 Galaxy S20 Ultra – G988USQU3FVG6

– G988USQU3FVG6 Galaxy S20 FE – G781VSQU6FVG5

– G781VSQU6FVG5 Galaxy note 10 – N970USQU7HVG4

– N970USQU7HVG4 Galaxy Note10+ – N975USQU7HVG4

– N975USQU7HVG4 Galaxy Note 10+ 5G – N976VVRU7HVG4

– N976VVRU7HVG4 Galaxy Z Fold 3 – F926USQU1DVG7

– F926USQU1DVG7 Galaxy ZFlip 3 – F711USQU2DVG7

– F711USQU2DVG7 Galaxy A71 5G UW – A716VSQU5EVF2

Vous avez un de ces appareils ? Alors soyez à l’affût de cet OTA !

// Verizon