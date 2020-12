Il n’y a pas eu de meilleur moment si vous vouliez acheter un haut-parleur intelligent que maintenant. Cette année, Amazon, Apple et Google ont tous fait des changements assez importants dans l’espace des haut-parleurs intelligents, ce qui est excellent pour le choix. Et idéal pour la compétition. Ce qui signifie plus de choix pour vous. Et un choix qui est meilleur qu’avant. Le gros pari d’Amazon est le dernier haut-parleur intelligent Echo, qui réussit effectivement non seulement l’édition précédente Echo, mais également l’Echo Plus. Parce que c’est tellement polyvalent. Le nouveau haut-parleur Amazon Echo, maintenant dans sa quatrième génération, est en concurrence avec les nouveaux arrivants de cette année – le Google Nest Audio et l’Apple HomePod Mini, ce dernier impressionnant sérieusement par le son qu’il est capable de produire tout en ayant un si compact facteur de forme. En ne s’attardant pas sur les choses et en faisant une réfutation rapide avec le dernier Amazon Echo, la société a clairement exprimé ses intentions. Il veut très bien garder la couronne parmi l’écosystème des haut-parleurs intelligents. Si vous voulez jeter un coup d’œil à la fiche technique du nouvel Amazon Echo, cela signifie certainement des affaires. Le nouvel Echo est au prix de Rs 7 999 et c’est à peu près la même gamme de prix que les derniers prix connus de l’Echo de 3e génération et de l’Echo Plus avant leur remplacement.

À l’intérieur, l’Amazon Echo (2020) apporte immédiatement à votre table, cheminée ou centre de divertissement, une mise à niveau sérieuse du matériel audio. Alors que l’Echo et l’Echo Plus avaient un woofer de 3 pouces et un tweeter de 0,8 pouce, le nouvel Echo reçoit un woofer de 3 pouces et deux tweeters de 0,8 pouce. Le Google Nest Audio a d’ailleurs également un tweeter. Plus de matériel audio signifie simplement que ce que vous obtenez de l’Echo de 4e génération est un son beaucoup plus large qu’auparavant. Et prenez en compte le nouveau design, et les basses semblent également être plus puissantes qu’auparavant. Cela ne veut pas dire que l’Echo est soudainement devenu lourd dans les basses, mais il y a cette subtile molette des basses fréquences qui ajoute simplement à la joie d’écouter de la musique à ce sujet. Ce n’est pas exactement l’Apple HomePod Mini en termes de conception et de tentatives de son à 360 degrés, mais le nouvel Echo utilise le nouveau design pour arrondir une meilleure répartition de l’audio dans une grande pièce – certainement mieux que Google Nest Audio, qui a encore une sensation de direction. Vous savez en quelque sorte où se trouve le haut-parleur et d’où sort le son.

La mise à niveau de deux pilotes à trois a certainement fait une différence. Le nouvel Echo est mieux placé pour les pièces plus grandes qu’avant, ce qui signifie qu’il est peut-être un peu trop pour une pièce plus petite comme une chambre. La scène sonore est plus large, tout est plus détaillé et si vous ne placez pas l’Echo dans une étagère ou une étagère avec enceinte sur les côtés, il y a une très bonne séparation de l’audio qui est claire si vous êtes assis à une certaine distance de l’enceinte . Les voix et les mots parlés sont clairs, bien que les fréquences moyennes ne brillent pas toujours autant que sur le HomePod Mini. L’Echo obtient le réglage Dolby Audio, mais ce n’est pas Dolby Atmos que le plus cher Amazon Echo Studio a – mais ce n’est vraiment pas du tout un facteur décisif. Pour revenir à la scène sonore pendant une seconde, le nouvel Echo est bien meilleur pour gérer des interprétations musicales complexes, les instruments bénéficiant désormais d’une reproduction et d’une attention encore meilleures qu’auparavant. Avec les haut-parleurs Echo de la génération précédente, ils avaient tendance à sembler un peu limités avec certaines pistes et la diversité ne se manifestait pas toujours comme elle aurait dû.

Amazon prend en charge Apple Music, Spotify, Amazon Prime Music, JioSaavn, Gaana et Hungama Music. Pour mes tests, j’ai essayé Apple Music et Spotify pour la plupart, et le premier semble un peu plus dynamique et vibrant que toutes les autres plates-formes de streaming. Si vous voulez vraiment améliorer votre jeu musical, vous pouvez coupler deux de ces enceintes Echo en mode stéréo.

Le design apporte certainement plus qu’une simple nouvelle expérience visuelle. Le positionnement des pilotes audio ainsi que le fait qu’il a nécessité la nécessité d’un pilote supplémentaire rendent l’expérience audio encore meilleure. La forme cylindrique a été remplacée par ce qui est maintenant une boule, sauf qu’elle est aplatie à la base pour qu’elle puisse se tenir debout toute seule. Vous verrez une finition bicolore, le tissu et le plastique se relaient. Le devant est en tissu et vous avez le choix entre le bleu, le noir et le blanc. Ma recommandation serait le bleu, simplement parce qu’il se démarque et ne semble pas hors de propos, quel que soit le décor ou le thème de couleur sous-jacent de votre maison.

Les boutons de commande, pour le volume, l’action et le micro sont en haut tandis que l’anneau LED bien reconnu se trouve maintenant autour de la base du haut-parleur Echo. Il s’allume bien et au départ, c’est le dernier endroit auquel vous vous attendez. Si vous gardez l’Echo sur une table réfléchissante, cela brille bien aussi.

Les commandes de la maison intelligente ont toujours été la pièce maîtresse de tout haut-parleur ou écran intelligent Amazon Echo, et le nouvel Amazon Echo n’est pas différent. Cela a le hub complet de la maison intelligente à l’intérieur. Vous pouvez contrôler des lumières intelligentes, des prises intelligentes, des appareils intelligents et plus encore, soit via une commande vocale à la demande, soit même définir des routines basées sur le temps dans l’application Alexa. Par exemple, je continue à utiliser Amazon Smart Plug avec une routine horaire fixe pour allumer le lampadaire à une certaine heure du soir et l’éteindre juste avant le coucher. Avec le nouvel Echo, je peux en outre appeler la prise intelligente, ou même n’importe quelle lumière intelligente, purificateur d’air intelligent ou plus pour les allumer ou les éteindre à tout moment.

Les compétences, comme toujours, restent un élément très critique dans l’environnement des haut-parleurs intelligents Amazon Echo. C’est essentiellement là que les applications tierces peuvent se connecter à votre compte Amazon, et vous pouvez simplement utiliser des commandes vocales via le haut-parleur Echo pour faire avancer les choses. Réservez un taxi, commandez de la nourriture, obtenez les derniers résultats sportifs, tenez-vous au courant des nouvelles et de la météo, découvrez une nouvelle recette, écoutez un podcast et plus encore.

Le nouvel Echo pourra également effectuer un réglage automatique du son en fonction de l’acoustique et de la disposition de la pièce dans laquelle vous le placez – c’est quelque chose que nous avons déjà vu dans l’enceinte intelligente Echo Studio. Il n’y a vraiment aucun moyen de savoir à quel point cela change, car vous ne pouvez pas l’activer ou le désactiver à la volée. Le traitement est géré par le processeur Amazon AZ1 Neural Edge de première génération. Amazon affirme que ce tout nouveau module silicium est spécialement conçu pour accélérer les applications d’apprentissage automatique, ce qui signifie que les puissants moteurs d’inférence peuvent fonctionner rapidement. Celles-ci incluent le modèle de reconnaissance vocale entièrement neuronale qui sera en mesure de traiter les demandes beaucoup plus rapidement, permettant à Alexa d’être réactif plus tôt. C’est la grande mise à jour d’Alexa pour l’année: des réponses conversationnelles.

L’objectif d’Amazon est d’essayer de faire en sorte qu’Alexa converse plus comme un humain – nous ne prenons pas toujours le nom de l’autre et nous demanderons toujours s’il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Vous pouvez maintenant parler à Alexa comme ça, comme s’il s’agissait d’une conversation plutôt que d’un ordre donné à chaque fois. Au fil du temps, au fur et à mesure que vous utilisez Alexa de plus en plus quotidiennement, il commencera également à mieux comprendre le contexte.

Le dernier mot: cet Amazon Echo est un changement générationnel

Je ne m’attendais jamais à dire cela, mais voici ce que c’est: le nouvel Amazon Echo est une grande mise à niveau par rapport à presque toutes les générations de l’Echo avant lui, ainsi que de l’Echo Plus. Et aussi, le Google Nest Audio. Le nouveau design, le matériel mis à jour, le traitement audio avec Dolby Audio et l’Alexa plus conversationnel se réunissent pour faire de cette mise à jour la plus importante jamais réalisée sur un haut-parleur Amazon Echo. Que vous ayez déjà un Echo ou que vous ayez l’intention d’acheter un nouveau haut-parleur intelligent cette année, le nouvel Amazon Echo, la 4e génération, devrait être sur votre radar. Avec l’Apple HomePod Mini. Il est tout simplement trop proche d’appeler entre les deux en ce qui concerne l’audio, bien qu’Alexa ait un avantage significatif sur Siri pour le moment. Et oui, l’Echo est tout simplement bien meilleur si la plupart de vos listes de lecture musicales sont remplies de musique basse.