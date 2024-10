C’est la soirée d’ouverture au Canada — voici un aperçu de nos 7 équipes de la LNH

Ceci est un extrait de The Buzzer, le bulletin électronique quotidien de CBC Sports. Restez informé de l’actualité sportive en vous abonnant ici.

La LNH n’a pas inclus le Canada dans ses plans d’ouverture de saison. La campagne 2024-25 a débuté la semaine dernière en République tchèque avec deux matchs entre le New Jersey et Buffalo, et le calendrier nord-américain a débuté hier avec un triple match uniquement aux États-Unis.

Le pays le plus dévoué au hockey aura enfin son tour ce soir avec trois affrontements entièrement canadiens. Toronto visite Montréal à 19 h HE avant que Calgary n’affronte Vancouver et que Winnipeg affronte Edmonton à 22 h HE. Ottawa ouvre ses portes jeudi soir en Floride.

Voici une question à laquelle chaque franchise canadienne est confrontée cette saison, présentée par ordre décroissant de leurs chances de remporter la Coupe Stanley :

Edmonton peut-il aller jusqu’au bout ? Les Oilers ont à peu près répondu à cette question en juin dernier en atteignant la finale de la Coupe Stanley pour la première fois sous l’ère Connor McDavid avant de perdre une victoire avant de remporter le championnat. McDavid a été dévasté, refusant de sortir du vestiaire pour accepter le trophée Conn Smythe à titre de joueur le plus utile des séries éliminatoires après la défaite 2-1 d’Edmonton contre la Floride lors du septième match. Si le meilleur joueur du monde peut transformer ce chagrin en carburant pour une autre course à la Coupe, regardez dehors. Son équipe entre dans la saison en tant que favori pour remporter la Coupe.

Est-ce l’année de Toronto ? Le nouvel entraîneur-chef Craig Berube, qui en 2019 a guidé St. Louis vers la seule coupe Stanley en plus de 50 ans d’histoire de cette franchise, est désormais chargé de mettre fin à la plus grande disette de championnat du hockey, qui fêtera ses 58 ans l’année prochaine. Si les Leafs remportent enfin la Coupe (ne riez pas, les marchés des paris les ont dans le mix), Auston Matthews sera le premier à la hisser après avoir hérité du poste de capitaine de John Tavares cet été. S’ils ne le font pas, attendez-vous à de grands changements avec Tavares et son compatriote « noyau » Mitch Marner qui devraient entrer en agence libre cet été.

Vancouver défiera-t-elle le principe du plexiglas ? Introduit par le penseur pionnier du baseball Bill James, ce concept postule que les équipes qui connaissent une grande amélioration ont tendance à décliner la saison suivante. Les Canucks ont probablement été l’équipe la plus améliorée de la LNH l’an dernier, passant du 22e au sixième rang au classement général et remportant leur titre de première division en 11 ans avant de s’incliner face aux Oilers au deuxième tour des séries éliminatoires. Les jeunes stars Quinn Hughes et Elias Pettersson et le jeune JT Miller (un sommet en carrière de 103 points la saison dernière) pourraient aider à conjurer la régression, mais l’absence continue de Thatcher Demko, finaliste du Trophée Vézina, en raison d’un blessure inhabituelle au genou est un signe inquiétant.

Winnipeg peut-elle faire une pause? Les Jets ont été une agréable surprise la saison dernière, se hissant à la quatrième place du classement général, soit la première parmi les équipes canadiennes. Ancrés par Connor Hellebuyck, vainqueur du trophée Vézina, ils ont égalé la Floride pour le moins de buts accordés dans la ligue. Mais, pour la deuxième année consécutive, Winnipeg a affronté un adversaire très coriace au premier tour, s’inclinant cette fois contre le puissant Avalanche du Colorado du MVP Nathan MacKinnon en cinq matchs. Comme d’habitude, Winnipeg était calme en agence libre alors que Scott Arniel succède au retraité Rick Bowness derrière le banc.

La décision audacieuse d’Ottawa sera-t-elle payante ? Dans le but de mettre fin à leur disette de sept ans en séries éliminatoires, les Sénateurs ont acquis le vainqueur du trophée Vézina 2023, Linus Ullmark, de Boston, en échange d’un choix de première ronde et de deux joueurs. Ullmark a obtenu une fiche de 40-6-1 et a mené tous les gardiens n°1 en termes de moyenne de buts alloués et de pourcentage d’arrêts au cours de la saison 2022-23 record des Bruins. Il a régressé vers ses normes de carrière l’an dernier, mais les Sénateurs semblent croire que le Suédois de 31 ans a encore de belles années devant lui. Ils l’a signé à une prolongation de contrat de quatre ans, d’une valeur de 33 millions de dollars américains, qui n’entrera en vigueur que la saison prochaine.

Calgary va-t-elle toucher le fond ? Après avoir raté les séries éliminatoires par 17 points et échangé le gardien numéro un Jacob Markstrom au New Jersey, les Flames semblent déterminés à se reconstruire. Un véritable espoir d’élite aiderait, alors Calgary ferait probablement mieux de chuter encore plus après avoir terminé 24e au classement général l’an dernier. Les Flames ont utilisé leur neuvième choix au repêchage sur le défenseur de l’OHL Zayne Parekh, qui a été renvoyé chez les juniors après un expérience « très humiliante » au camp d’entraînement.

Montréal est-elle toujours la pire équipe du Canada ? Le Tricolore a terminé 28e au classement général la saison dernière – le plus bas parmi les clubs basés au Canada – et s’est généralement tenu à l’écart des joueurs autonomes alors qu’il poursuit son effort de reconstruction qui a été jugé digne d’un documentaire en huit parties. Le tireur d’élite Mercurial Patrik Laine, la grosse acquisition commerciale de Montréal hors saison, a subi une blessure au genou qui le mettra à l’écart pendant quelques mois, tandis que le cinquième choix au repêchage Ivan Demidov passera l’année en Russie pour terminer son contrat dans la KHL. Autrement dit, ne vous attendez pas à une saison 2 de ce documentaire.

