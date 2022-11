C’est la seule brosse pour sèche-cheveux dont vous aurez besoin

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Il y a une raison pour laquelle il existe des salons dédiés à vous donner l’éruption parfaite… parce que le faire vous-même est difficile. Le processus nécessite deux bras, une brosse ronde, un sèche-cheveux et beaucoup de pratique. Entrez dans les brosses pour sèche-cheveux, qui permettent d’obtenir une éruption de qualité professionnelle à la maison.

Alors que a attiré beaucoup d’attention ces dernières années, je voulais un produit plus polyvalent. Après quelques lèche-vitrines sur Amazon, j’ai trouvé le qui contient des pièces jointes que vous pouvez échanger pour obtenir différents styles.

Pourquoi c’est un super cadeau : Pour 40 $, vous obtenez le sèche-cheveux lui-même, plus une brosse ronde revêtue de céramique pour les éruptions et un peigne qui vous permet de vous rapprocher de vos racines pour les sécher et ajouter du volume. J’aime particulièrement l’accessoire peigne lorsque je porte mes cheveux bouclés, car mes racines mettent le plus de temps à sécher et s’aplatissent souvent sous le poids de mes cheveux.

La brosse ronde a des poils flexibles pour aider à démêler vos cheveux pendant que vous les séchez, sans vous arracher les cheveux.

Ce qui distingue ce produit des autres, c’est que vous pouvez échanger les accessoires et en acheter d’autres, comme une brosse plate, un diffuseur et trois brosses rondes de tailles différentes.

Je n’ai pas sauté dans le train des brosses pour sèche-cheveux jusqu’à cette année, et je ne sais pas pourquoi j’ai attendu si longtemps. Il y a des années, lorsque je portais exclusivement mes cheveux raides, je passais littéralement des heures à sécher, brosser et repasser à plat mes boucles épaisses pour obtenir le style que je voulais. Avec une brosse sèche-cheveux, je peux obtenir des cheveux lisses, brillants et droits en 45 minutes ou moins.

Ce que vous paierez : Le prix courant de la brosse sécheuse lissante tout-en-un InfinitiPro de Conair The Knot Dr. est de 55 $, mais vous ne paierez probablement jamais cela. La version qui vient avec une brosse ronde et un peigne à racines coûte 40 $ sur et le modèle qui inclut juste un .

Le prix des pièces jointes séparées varie de 12 $ à 20 $ chacune.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.