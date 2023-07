C’est la saison pour une collecte de jouets d’été dans le comté de DeKalb – Shaw Local

SYCOMORE – Une nouvelle initiative One County mise en avant par les responsables du comté de DeKalb apportera des jouets aux enfants pendant une période de l’année que ceux qui n’ont pas sont souvent oubliés.

L’idée – un Toys for Tots, Noël en juillet, une collecte de jouets – est le résultat d’un partenariat réussi entre le département des services judiciaires du tribunal de circuit du comté de DeKalb et les réserves du Corps des Marines des États-Unis en décembre 2022.

Le personnel du comté de DeKalb s’est porté volontaire lors de la collecte de jouets de l’année dernière. Ils ont dit qu’après avoir réfléchi à l’expérience, ils ont décidé qu’une collecte de jouets en été serait une occasion pour les gouvernements municipaux du comté de travailler ensemble vers un objectif commun.

« Cette initiative vise à apporter du bonheur et de l’espoir aux enfants les moins fortunés tout au long de l’année. L’objectif de la collecte de jouets « Noël en juillet » est de favoriser les relations avec les membres des communautés locales dans tout le comté et de jouer un rôle actif dans le développement de l’une des ressources les plus précieuses de notre comté – nos enfants », a écrit l’administrateur du comté de DeKalb, Brian Gregory. dans un e-mail du 20 juin aux dirigeants communautaires de la région.

Gregory a déclaré que la collecte de jouets est une initiative «One County» – un effort gouvernemental à l’échelle du comté pour soutenir un gouvernement de comté plus efficace et plus cohérent en créant des opportunités d’engagement avec les communautés du comté.

« Cette initiative ne concerne pas un individu en particulier, mais offre plutôt des chances de créer de meilleures relations pour le plus grand désir de faire de son mieux pour le comté de DeKalb », a écrit Gregory.

Seize institutions publiques différentes du comté de DeKalb ont été désignées comme lieux de dépôt de jouets.

Cela comprend le centre législatif et les bâtiments administratifs du comté de DeKalb au coin des rues North Main et West Exchange à Sycamore, la mairie de Cortland au 59 S. Somonauk St. à Cortland et la mairie de Gênes au 333 E. First St. à Gênes.

Tous les jouets donnés lors de la collecte de jouets de Noël en juillet seront donnés aux enfants vivant dans le comté de DeKalb.