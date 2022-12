C’est la saison pour observer les traditions des fêtes en famille – Shaw Local

Note de l’éditeur : Toutes les quelques années, nous aimons rediffuser une chronique de Noël que Roger Matile a offerte pour la première fois à nos lecteurs en 1980. En cette saison de Noël moderne de troubles sociaux et économiques, il convient de la dépoussiérer une fois de plus :

Je doute que quiconque nie que la célébration de Noël ait radicalement changé au fil des ans.

Ces dernières années, les décorations de Noël sortent immédiatement après Halloween, et à Thanksgiving, nous sommes bombardés de demandes d’achat de tel ou tel cadeau.

Malheureusement, je soupçonne que certains de mes ancêtres pourraient être responsables de cet excès de vacances. Peu de temps après l’arrivée des pèlerins, ils ont interdit la célébration de Noël, et il a fallu quelques centaines d’années pour que le pays reprenne le dessus. Ce n’est que lorsqu’un grand nombre de protestants allemands ont immigré en Amérique du Nord au début des années 1700 que la célébration de Noël a reçu un coup de fouet. Avec un certain nombre de traditions et d’aliments sans lesquels notre vie serait sombre à l’extrême (imaginez, si vous osez : Exister sans choucroute, bratwurst ou kuchen aux pommes), cette vague allemande a apporté des arbres de Noël (un vestige coloré de leur passé païen ) et toutes sortes de biscuits et pâtisseries festives pour célébrer la saison. En fait, Noël tel que nous le connaissons maintenant est arrivé avec cette vague d’immigrants allemands et les suivantes.

Au cours des 100 dernières années, Noël a subi le plus grand changement dans la longue histoire de la célébration, car la commercialisation s’est emballée. En 1978, j’ai interviewé ma grand-mère, alors âgée de 88 ans, et ma mère, alors âgée de 67 ans, sur la façon dont Noël était célébré lorsqu’elles étaient de jeunes germano-américains. Les ancêtres hollandais de Pennsylvanie de ma grand-mère ont immigré d’Allemagne vers l’État Keystone vers 1750, puis sont venus dans l’ouest de l’Illinois en 1850. Grand-mère est décédée en 1979 après une vie longue, difficile et extrêmement heureuse. Ma mère l’a suivie en 1987 après une longue bataille (la seule qu’elle savait combattre) contre la maladie de Lou Gehrig. Voici leurs histoires, dans leurs propres mots (à saveur néerlandaise de Pennsylvanie).

L’histoire de grand-mère…

Q : Quand vous étiez petite fille, qu’avez-vous reçu à Noël ?

A: Eh bien, mon cher, nous n’avons pas eu grand-chose! Quand mon grand-père était encore en vie, nous avions toujours un sapin de Noël. C’est tout ce que je peux vous dire. Le Père Noël venait, mais il ne nous apportait jamais grand-chose – une poupée de temps en temps, peut-être.

Q : Vous souvenez-vous à quoi ressemblait votre sapin de Noël ?

A: Ouais, c’était vraiment sympa. Je pense que nous avions des bougies dessus. Et nous avions l’habitude d’enfiler du pop-corn.

Q : Avez-vous acheté des fruits ou des noix ou quelque chose de spécial ?

A : Eh bien, nous installerions un cookie [baking] feuille vers le bas – Mère et Père avaient les gros – et là ils mettaient nos noix ou n’importe quel bonbon que nous avions, et une orange probablement, ou une pomme. Nous mettions les plaques à biscuits sur le sol dans une rangée. L’enfant le plus âgé a eu celui à côté de la mère et du père et ainsi de suite. Il y avait huit enfants – chaque plaque à biscuits est devenue un peu plus petite, voyez-vous, alors nous savions laquelle nous appartenait.

Q : Vous n’avez pas suspendu vos bas ?

R : Non, juste les plaques à biscuits. Nous les posions par terre. Nous n’avions pas autant de meubles que maintenant. Je me souviens que notre salon avait de la moquette ingrain et en dessous nous avions de la paille, si vous pouvez imaginer ça ! Et au printemps, quand vous faisiez le ménage, cette paille n’était plus que de la poussière.

Q : Vous avez dit que vous aviez des oranges…

A : Ouais, une orange. Nous n’avons jamais eu d’oranges toute l’année, mais à Noël, là, nous avons eu une orange.

Q : Qu’en est-il des cadeaux ?

A: Eh bien, après le départ de grand-père [John Lantz, Mabel’s grandfather, died in 1899 when she was 11 years old], nous n’avions pas de sapin de Noël à l’époque. Je me souviens d’un Noël où nous venions d’acquérir un nouveau buggy – eh bien, nous l’appelions une calèche, vous savez. La veille de Noël, ils ont dû prendre une planche et l’ont fait couler sur le parement de la maison. Quel vacarme cela a fait ! Nous nous sommes cachés parce que nous pensions que le vieux Père Noël arrivait. Nous n’étions pas censés le voir, vous savez. Puis, le matin, il y a posé le harnais, un nouveau double harnais. C’était notre Noël cette année-là.

Q : Êtes-vous déjà allé chez quelqu’un pour le dîner de Noël ?

R : Non, je ne pense pas que nous ayons jamais eu ce que nous appelons un dîner de Noël de nos jours.

Q : Avez-vous déjà fait des promenades en traîneau ou quelque chose comme ça ?

R : Eh bien, c’était la seule façon d’y aller en hiver ! Nous roulions à travers les champs, vous savez.

L’histoire de maman…

Q : Noël était-il différent lorsque vous viviez en ville à Aurora que lorsque vous avez déménagé à la ferme en 1920 ?

A : Oui, c’était différent ! Quand nous vivions à Aurora, il y avait évidemment de l’argent et quand nous avons déménagé à la ferme, il n’y en avait plus. Quand nous vivions à Aurora, maman et nous, les enfants, allions à l’église [old St. Paul’s Lutheran Church on Jackson Street] chaque veille de Noël, et quand nous rentrions à la maison, papa faisait monter le sapin de Noël. Nous avions des bougies dessus, et elles étaient allumées, mais papa faisait très attention. Nous allions chez tout le monde pour voir leurs sapins de Noël.

Q : Tout le monde dans le quartier ?

R : Aux parents, mes grands-tantes et oncles. Et puis quand nous avons déménagé à la ferme, nous avions toujours un sapin de Noël, nous avions toujours des noix, des bonbons et des fruits. J’avais toujours une nouvelle robe pour pouvoir parler à l’église. Nous avions toujours un programme de Noël à l’école. Nous avons travaillé des semaines et des semaines. Nous marchions, chantions et donnions une pièce de théâtre – tout devait être parfait !

Q : Avez-vous envoyé ou reçu des cartes de Noël à l’époque ?

R : Nous n’avions pas d’argent à dépenser pour des choses comme ça – nous allions rendre visite aux gens. Les choses étaient différentes alors.

Alors que nous nous préparons à célébrer un autre Noël, il peut être instructif de rappeler que non seulement les difficultés économiques ont été fréquentes, mais aussi que les traditions familiales peuvent leur survivre et prospérer. De ma famille à la vôtre, quelles que soient vos traditions, passez un temps des Fêtes heureux et enrichissant.

• Vous cherchez plus d’histoire locale ? Visite http://historyonthefox.wordpress.com.