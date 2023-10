Nous voulons en finir avec le COVID. Mais le virus n’en a pas fini avec nous.

Bien que les cas ne soient pas aussi élevés qu’ils l’étaient à la fin de l’été, de nouveaux variants se propagent et les experts prédisent que les schémas souvent observés au cours des trois dernières années de pandémie (la température baisse, les gens se regroupent à l’intérieur, les cas augmentent) vont se produire. rejouer cet automne. Cela signifie qu’il est peut-être temps de faire le point (oui, encore une fois) sur la façon dont vous pouvez minimiser vos risques.

“Cela continue d’être une cible mouvante, et je pense que cela continue d’être difficile pour les gens”, a déclaré le Dr Peter Chin-Hong, expert en maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco.

À l’approche des fêtes de fin d’année, voici un petit rappel sur la façon de gérer la pandémie.

Quelles précautions dois-je prendre ?

Vous l’avez déjà entendu, vous l’entendrez encore : les masques peuvent vous aider à vous protéger et à protéger les autres contre la maladie. Il en va de même pour se laver soigneusement les mains et ne pas toucher son visage avec des mains non lavées, a déclaré le Dr Joseph Khabbaza, médecin pulmonaire et de soins intensifs à la Cleveland Clinic.

Les vaccins COVID mis à jour peuvent également réduire vos risques d’être infecté et votre risque de maladie grave, a déclaré le Dr Ziyad Al-Aly, chef de la recherche et du développement au système de santé des Anciens Combattants de Saint-Louis.

Les tests rapides sont également essentiels. (Vous pouvez commander quatre tests gratuits par foyer auprès du gouvernement fédéral.) Les tests lorsque vous présentez des symptômes ou après une exposition confirmée peuvent aider à déterminer si vous avez le virus. Vous devriez passer deux tests, à 48 heures d’intervalle, pour avoir une image plus complète. Si vous avez le COVID, vous pouvez être admissible au Paxlovid, qui réduit considérablement le risque de maladie grave et de décès si vous le prenez dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes.

Quelles sont les activités les plus risquées ?

Le risque dépend en grande partie de la fréquentation d’un lieu et du temps que vous y passez. Si vous entrez dans un dépanneur, par exemple, votre risque est probablement minime ; si vous restez des heures sans masque dans une salle de concert pleine, c’est plus élevé.

“Chaque fois que vous êtes à l’intérieur avec beaucoup de monde, le risque est toujours là”, a déclaré le Dr Marc Sala, codirecteur du Northwestern Medicine Comprehensive COVID-19 Center à Chicago. C’est une bonne idée de porter un masque dans le métro ou le bus. Les avions sont probablement moins risqués en raison de leur ventilation, mais vous souhaiterez peut-être quand même porter un masque, surtout lors de l’embarquement et du débarquement.

Pour toute activité intérieure, comme aller dans un bar, il existe des degrés de risque, a déclaré Chin-Hong. À quel point l’endroit est-il occupé ? Pouvez-vous vous asseoir près d’une fenêtre ouverte ? Les bâtiments plus récents ont tendance à être mieux ventilés, et plus un endroit est grand, plus vous pouvez être éloigné des autres personnes, ce qui réduit les risques d’infection. Et tout devient plus risqué lorsque les cas augmentent. Il est difficile de trouver des données claires sur les cas de COVID-19, mais vous pouvez vérifier les taux d’hospitalisation locaux et les données sur les eaux usées pour avoir une meilleure idée de votre risque.

Si je suis exposé au COVID, quand suis-je en sécurité ?

À mesure que le coronavirus a évolué, le délai entre l’exposition et l’apparition des symptômes s’est raccourci, a déclaré Chin-Hong. La plupart des gens ont désormais tendance à être testés positifs trois jours après avoir été exposés au virus, a-t-il déclaré. Mais pour de nombreuses personnes, il faut une semaine complète pour être testée positive à un test rapide. (Les tests moléculaires sont plus sensibles mais plus difficiles à trouver en dehors du cabinet d’un médecin.) Une fois que vous avez dépassé la barre d’une semaine, vous êtes probablement hors de danger.

Je suis malade mais je ne sais pas si c’est le COVID. Dois-je annuler mes projets ?

Cela dépend de votre aversion au risque et de celle des personnes qui vous entourent. Cela dépend également des personnes avec qui vous passez du temps : si vous rendez visite à un parent plus âgé, par exemple, vous souhaiterez peut-être reporter votre rendez-vous.

Et vous voudrez peut-être dire à ceux avec qui vous passez du temps que vous ne vous sentez pas bien.

“Tout comme vous informez les gens lorsque vous arrivez en retard, vous les informez des symptômes que vous présentez et vous négociez avec eux”, a déclaré Chin-Hong. Vous pouvez par exemple déplacer un dîner à l’extérieur ou reporter vos projets à une autre soirée. Les tests sont souvent le seul moyen de déterminer si les reniflements sont dus à un rhume, à la grippe ou au COVID.

Si vous avez de la fièvre, restez à la maison, a déclaré Chin-Hong. C’est un signe que vous êtes probablement contagieux.

Je viens d’avoir le COVID. Dois-je encore faire attention ?

Si vous avez attrapé le coronavirus au cours des trois derniers mois, vous êtes assez bien protégé contre celui-ci. Vous pouvez toujours être réinfecté pendant cette période, mais c’est beaucoup moins probable, car les variantes en circulation sont similaires.

Je rentre à la maison pour les vacances. Dois-je me mettre en quarantaine avant mon voyage ?

Pensez à prendre des précautions supplémentaires, comme limiter le temps que vous passez avec d’autres personnes non masquées dans les cinq jours précédant un grand rassemblement. Soyez vigilant quant à vos symptômes, a déclaré Khabbaza. Vous voudrez peut-être aussi tester au préalable.

« Il est difficile d’éliminer complètement les risques », a déclaré Al-Aly. “Mais vous pouvez réduire les risques.”