Alors que les récentes recettes au box-office suggèrent que les grandes marques de jouets sont désormais imparables, les grands fabricants de jouets tempèrent déjà leurs attentes en matière de ventes pour cette période des fêtes.

Hasbro a prédit une baisse des revenus de 13 à 15 % « en raison de perspectives plus favorables en matière de peluches dans les produits de consommation » dans son rapport. rapport sur les revenus (pdf) hier (27 octobre). Un jour avant, Mattel a prévenu qu’elle « opère dans un environnement macro-économique difficile, caractérisé par une volatilité plus élevée, notamment une inflation, qui pourrait avoir un impact sur la demande des consommateurs ».

Mattel et Hasbro ont tous deux connu quelques points positifs en 2023, grâce aux succès cinématographiques : à la suite des films de l’été blockbuster d’un milliard de dollars, Barbie, Mattel a constaté un regain d’intérêt et de ventes pour la poupée emblématique. L’impact total de la participation directe de l’entreprise au cinéma, des ventes de jouets liés au cinéma et des produits de consommation devrait générer plus de 125 millions de dollars dans les ventes. Pour Hasbro, le nouveau film Transformers a propulsé la marque. Il était « en hausse de 30 % d’une année sur l’autre et, pendant la période du film, de plus de 90 % » Le PDG Chris Cocks a déclaré lors de l’appel aux résultats.

Cocks de Hasbro, plus pessimiste, a déclaré que l’entreprise avait des « perspectives prudentes » pour la période des fêtes, tandis que la direction de Mattel était plus optimiste quant à une fin d’année « forte ». Mais tous deux ont convenu que ces gammes de produits ne suffiraient pas à illuminer Noël. Les consommateurs resserrent les cordons de leur bourse dans un contexte de crise persistante du coût de la vie, et les jouets restent en bas de la liste des priorités.

Le marché j’ai senti les nerfs: Le cours de l’action Mattel était en baisse de 8 %, et celui de Hasbro, de 12 %, à la fermeture des marchés hier (27 octobre).

Graphique : les gains de l’action Barbie de Mattel ont été anéantis

Citation : Miser sur le phénomène Barbie à long terme

« Le film Barbie, la première grande sortie en salles de Mattel, est devenu un phénomène culturel mondial, battant de nombreux records au box-office et devenant le film le plus rentable de 2023. Le film était une vitrine de la pertinence culturelle de notre propriété intellectuelle, de notre capacité à attirer et collaborer avec les meilleurs talents créatifs et nos capacités de création de demande à l’échelle mondiale. Le film a élargi la base de fans de Barbie, qui apportera une contribution importante à la marque dans le cadre de notre stratégie de gestion de franchise à long terme. Cela témoigne également du potentiel des films Mattel et des progrès significatifs de notre stratégie visant à capturer la pleine valeur de notre propriété intellectuelle. —Ynon Kreiz, président-directeur général de Mattel, lors de l’appel aux résultats du 25 octobre

Encore une chose : plus forts ensemble ?

Les plus grandes entreprises américaines de jouets, pointant 11 milliards de dollars de revenus entre les deux, ont décidé d’unir leurs forces pour toucher un public plus large. En avril, Mattel et Hasbro ont signé des accords de licence pluriannuels pour collaborer sur des jouets et des jeux comarqués.

«Depuis des années, la rue tente de regrouper ces entreprises. Contrairement à ce qui s’est passé par le passé, ces types de fusions ne profitent à personne, sauf aux avocats et aux banquiers. Les fusions d’entreprises enlèvent la créativité qui accompagne la nécessité d’être compétitif », professeur de commerce international Destructeur de gènes a écrit dans une discussion en ligne sur la collaboration sur Fil de vente au détail. « Il me semble que cette poignée de main ne fera que stimuler la créativité. Cela donne à deux fois plus de cœurs et de cerveaux la possibilité d’appliquer leur créativité à ces propriétés précieuses et amusantes.