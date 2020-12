À seulement deux semaines de Noël, les clubs de football ont approvisionné leurs boutiques en ligne avec divers articles festifs.

Au centre de toute collection de Noël décente se trouve le pull de Noël club, qui est désormais fermement une tradition dans le monde des vêtements décontractés de marque club.

Certains clubs le prennent plus au sérieux que d’autres – pour chacun qui met beaucoup de réflexion dans sa conception, un autre se contente de gifler quelques flocons de neige sur un pull uni et d’espérer le meilleur.

Voici notre aperçu de certains des tricots officiels proposés par les clubs des meilleures ligues européennes en 2020, par ordre alphabétique.

le RossoneriLe pull de ce dernier est assez banal jusqu’à ce que le club italien réussisse à convaincre Zlatan Ibrahimovic de le modeler pour eux.

Le pull de Noël des Gunners reprend le motif de leur kit culte « banane meurtrie » du début des années 1990 tant aimé de leurs fans. Cela ne devrait pas fonctionner, mais cela fonctionne.

L’offre de Roma est un méli-mélo insatisfaisant d’emblèmes et de motifs.

Un intelligent blaugrana le design en marron avec l’écusson du club Barca à l’avant et au centre en fait « mes que un Pull de Noël. «

En plus de présenter un « gnome de football » devant l’horizon de Munich, le pull original du Bayern est également livré avec des boules de neige 3D et des effets lumineux et sonores intégrés. Une simple pression sur un bouton et les boutons clignotent pendant que la foule rugit.

Le détail qui est entré dans la conception du pull de Noël de Dortmund, modelé par Lukasz Piszczek, est louable. Nous avons des ballons de football, des terrains et de petites images tricotées du Signal Iduna Park.

Les Blues ont opté pour un design original et amusant qui permet aux porteurs de leur pull « Wonderland » de devenir un elfe de Stamford Bridge.

Bleu, noir et or, le Nerazzurri ne se sont pas éloignés des couleurs emblématiques du club pour leurs tricots Yuletide, modelés par Milan Skriniar.

La Juve nous dit dans le texte de présentation que ce pull, modelé par Weston McKennie, est inspiré par Kintsugi (l’art japonais de réparer les céramiques cassées) en ce que les lignes dorées représentent « de précieuses cicatrices qui nous apprennent que nos liens sont notre force, et que les difficultés font toujours ressortir notre capacité inégalée à renaître plus unis et courageux qu’auparavant ».

Liverpool a opté pour un design « Vous ne marcherez jamais seul », assez basique et minimalement festif, que les fans pourraient presque se permettre de porter aux jeux jusque dans la nouvelle année.

Des tricots si criards que nous pourrions bien finir par voir Pep Guardiola le porter dans la pirogue Etihad alors que l’hiver mancunien approche et que les températures chutent.

Le père Noël est peut-être un rouge, mais Ole Gunnar Solskjaer et son équipe seront tous sur la liste des vilains après leur sortie de la Ligue des champions.

Le pull du PSG est peut-être le plus poliment décrit comme «occupé». Non seulement il comporte des slogans et une casquette de camionneur et Papa Noel portant des lunettes de soleil sur le devant, mais il comporte également son nom et son numéro d’équipe au dos.

Los Blancos se sont fièrement plonqués tout en haut de l’arbre de Noël de la Liga alors qu’ils occupaient la quatrième place du classement actuel.

Assis joli au sommet de l’arbre – désolé, table – à l’approche de la période de Noël. Pas étonnant que les fans des Spurs gloussent joyeusement pour eux-mêmes.

Meilleures notes aux Hammers pour avoir mis une touche de Noël intelligente sur leur hymne de terrasse « Je fais des bulles pour toujours ».

Si vous avez déjà rêvé de voir le stand de la rive sud de Molineux fidèlement recréé en laine, les loups ont le pull de Noël qu’il vous faut.

