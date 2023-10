C’est la saison des feuilles croquantes, des gros tricots et de la misogynie du latte à la citrouille et aux épices.

jeC’est la saison PSL – c’est le latte aux épices à la citrouille, continuez – ce qui signifie également que c’est la saison de la misogynie aux épices à la citrouille. Si vous n’êtes pas familier, l’idée est qu’il existe une tendance (à prédominance masculine) à se moquer de l’enthousiasme (à prédominance féminine) pour l’arrivée des boissons épicées à l’orange à cette période de l’année. Il est ridiculisé comme étant « basique », tout en s’exprimant sur les feuilles croquantes, les grosses mailles, les grosses écharpes, les nouvelles bottes et autres symboles saisonniers du tableau Pinterest. Les femmes sont considérées comme des matérialistes insipides, semblables à des moutons, tandis que les hommes qui préparent du café au goût d’acide gastrique dans des récipients qui ne seraient pas déplacés dans l’atelier d’un alchimiste du XVIIe siècle sont des individualistes exigeants et robustes.

La riposte remet en question la manière dont les choses « féminines » sont ridiculisées et remet en question la sagesse reçue selon laquelle il est en quelque sorte admirable de ne pas aimer ce que les autres femmes aiment. Il se demande également si un engagement ferme en faveur du cool pousse les hommes à se priver des joies simples offertes par les choses dont on se moque.

J’aime les plaisirs « de base » de l’automne – les feuilles, les pulls, la levée de mes miasmes habituels de frayeur estivale, tous les classiques. Mais qu’il s’agisse de la misogynie intériorisée ou de la tarte à la citrouille que j’ai mangée quand j’étais adolescente avec une gueule de bois catastrophique, je suis une vierge PSL. Cela devait changer, alors j’ai déboursé 4,90 £ pour le plus petit et cela m’a donné un violent afflux de sang à la tête avant même que la caféine n’arrive.

Que puis-je en dire sans me débarrasser des plaisirs des autres ? Le parfum de cannelle est exubérant, comme si une Yankee Candle et une bombe de bain Lush s’accouplent. Faire quelque chose d’aussi doux mais âcre nécessite des compétences folles. De plus, avec cette quantité de sucre qui coule dans mes veines, je pense que je pourrais démolir le patriarcat à moi seul (si je le faisais très rapidement, avant l’inévitable effondrement moite). Je n’en commanderai probablement pas d’autre – la tache orange fluo d’où je l’ai laissé tomber sur mon gros tricot est assez PSL dans ma vie – mais je défends jusqu’à la mort votre droit d’en boire. Maintenant, faisons ce truc #cosy #autumnvibes, à la britannique : quelqu’un prépare un latte épicé au suédois, espèce de lâches !