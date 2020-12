La saison des fêtes approche à grands pas, mais le concept d’une réunion de bureau a un poids inquiétant en ces temps économiques difficiles. | Getty Images

En raison du coronavirus, la culture du travail américaine est en train de changer. Les fêtes de bureau devraient aussi.

Je suis devenu nostalgique de la fête de vacances au bureau de l’année dernière, comme on le fait en 2020. Il neigeait légèrement cette nuit-là, et j’étais sur le pont d’un toit de Manhattan, entouré d’igloos en plastique transparent qui sont devenus des produits chauds en temps de pandémie. Donald Trump était mis en accusation par la Chambre des représentants, et mes collègues du bureau de Vox Media à New York chantaient un karaoké hors clé en bas – et j’aurais parfois aimé les rejoindre.

Pour le meilleur ou pour le pire, le coronavirus a changé la nature du travail de bureau, et pour de nombreux employés comme moi, cela fait des mois qu’ils n’ont pas partagé un espace de travail physique avec des collègues. La saison des fêtes de fin d’année a recommencé, mais le concept d’une réunion de bureau a un poids inquiétant, en particulier pour les entreprises à court d’argent qui ont dû licencier des travailleurs. La nature sans précédent de la pandémie a incité les entreprises à repenser les obligations sociales liées à la fête des fêtes de bureau – à qui ces événements sont-ils destinés, à quoi ils servent dans la culture de travail américaine et s’il est même nécessaire de passer au virtuel.

Selon une enquête américaine menée auprès de près de 200 représentants des ressources humaines, seulement 23% des entreprises prévoient une célébration de fin d’année. Et de ces célébrations, près des trois quarts auront lieu en ligne. Il s’agit d’une baisse stupéfiante par rapport à l’enquête de l’année dernière, également publiée par la société de coaching exécutif Challenger, Gray & Christmas, dans laquelle 76% des répondants ont annoncé leur intention d’organiser une fête de Noël.

Du point de vue des ressources humaines, les fêtes de fin d’année ne sont pas seulement un aspect important de l’appréciation des employés, mais un moyen de favoriser un environnement de travail convivial en rassemblant des travailleurs de toute l’entreprise. Cette année, réunir les gens – du moins en toute sécurité – ne se sent pas si bien ensemble. Certaines entreprises gardent les choses simples en se concentrant sur le divertissement virtuel, tandis que d’autres détournent des fonds supplémentaires à des œuvres caritatives. Ce qui était autrefois une occasion festive pour créer des liens d’entreprise ou, dans certains cas, un retard financier a peu de valeur dans un monde où les interactions sur le lieu de travail ont évolué en ligne.

Pendant des années, la Silicon Valley a développé une réputation pour l’organisation de fêtes ostentatoires, certains dépensant des millions de dollars en cadeaux coûteux pour les employés, en alcool gratuit et en décoration d’hiver. Wall Street, elle aussi, a recommencé à faire des folies sur les lieux de luxe et les frivolités sur le thème des vacances depuis la crise financière de 2008, lorsque les dépenses des entreprises ont chuté. (Les dépenses de Wall Street pour les fêtes de fin d’année sont cependant toujours en baisse par rapport aux niveaux d’avant la Grande Récession.) Et cette année, même certains cabinets de finance et d’avocats réduisent et optent pour des alternatives à distance moins chères, a rapporté Business Insider. Par exemple, Morgan Stanley organise une émission-bénéfice virtuelle pour collecter des fonds pour les hôpitaux pour enfants, tandis que l’événement mondial de PayPal est une «fête» en ligne de 29 heures à laquelle les employés peuvent se connecter.

Mais ces événements corporatifs de fin d’année varient naturellement en taille et en grandeur en fonction des finances de l’entreprise. De nombreux Américains sont employés par de petites entreprises, dans lesquelles les rassemblements intimes des fêtes sont un élément crucial de la camaraderie, malgré le potentiel de maladresse à émerger d’une nuit de beuverie occasionnelle. Ces entreprises n’externalisent généralement pas leur processus de planification des vacances, mais comptent plutôt sur les travailleurs pour coordonner le calendrier des événements.

Alex Long, associé de programme au Wilson Center, un groupe de réflexion basé à Washington, est traditionnellement l’hôte des divers événements de fin d’année du centre, de sa préparation pour Halloween à sa fête de Noël. La fête de cette année a été organisée sur Zoom et Long improvisé en Père Noël, répondant aux questions des enfants des employés. «Pour être honnête, c’était vraiment mignon», m’a dit Long sur Twitter. « Je pense que même si la fête virtuelle des Fêtes est difficile à organiser sans qu’elle ne se sente obsolète ou forcée, avoir quelque chose ou quelqu’un pour que les gens se moquent plutôt que de forcer une conversation était agréable de pouvoir fournir. »

Même si la soirée Zoom n’a duré qu’une heure, Long a estimé qu’il y avait une couche supplémentaire de responsabilité pour divertir le public. «Nous gérons une entreprise relativement petite, d’environ 100 à 150 employés, de sorte que la connaissance les uns des autres aide à soulager une partie de cette pression», a-t-il ajouté. Sans la capacité de se mêler en personne, cependant, le facteur de divertissement devient beaucoup plus crucial.

Pour Finn Partners, une société de marketing et de communication, les employés pouvaient choisir de participer à l’une des trois options de fête virtuelle: des anecdotes, un jeu de mystère sur le meurtre ou un cours d’art à siroter et à dessiner. Le bureau de l’entreprise à New York organise généralement une fête traditionnelle avec de la nourriture, des boissons et un DJ, mais le changement de cette année a été une agréable surprise, selon un employé. Ils ont pu sélectionner des produits alimentaires pour la livraison, et pour le jeu de mystère du meurtre, la société a embauché huit acteurs pour jouer des scènes, tandis que les employés étaient chargés de déterminer le tueur.

Pourtant, il existe un sous-ensemble de travailleurs qui pensent que le coronavirus devrait sonner le glas de la fête des fêtes de bureau. Cela peut sembler grinchien, mais certains affirment que les employés peuvent être mieux appréciés grâce aux avantages des vacances ou aux congés, et non par le biais de tirages au sort ou de marchandises d’entreprise. Le Harvard Business Review a publié un article en 2014 qui exhortait les entreprises à repenser l’objectif des fêtes de fin d’année. Il a cité des études qui suggèrent que ces événements financés par les entreprises n’accomplissent pas grand-chose: les gens ne se mêlent pas à des étrangers et il y a un risque supplémentaire de mauvais comportement, en particulier lorsque de l’alcool est offert.

«Je préférerais tellement quitter le travail une heure plus tôt, mais à la place, nous allons regarder des écrans gelés avec des boissons BYOB en prétendant que ce n’est pas sombre», a déclaré Zelda, un employé d’une start-up technologique basée à New York. «On s’attend à ce que vous fassiez la fête, que vous continuiez à vous lancer en ligne et à terminer votre travail. Zelda a attribué la mentalité «travailler dur, faire la fête» à la culture des startups. Et bien que la présence ne soit pas obligatoire, Zelda a ressenti une pression pour y assister depuis qu’elle a commencé le travail à distance et n’a pas socialisé avec de nombreux collègues.

Les célébrations et les avantages exagérés sont censés ravir les employés, mais certains réévaluent l’éthique du financement de ces festivités élaborées. Honda Wang, un ancien employé d’une entreprise de torréfaction de café populaire de Philadelphie, m’a dit que les employés de l’entreprise étaient, dans l’ensemble, mieux traités que les baristas – ce qui se reflétait non seulement dans l’ampleur de leurs fêtes de fin d’année, mais aussi dans les salaires et les avantages sociaux.

«Les baristas ont également organisé des fêtes de fin d’année, mais à mesure que l’entreprise grandissait, le budget n’a pas augmenté avec elle, donc il est devenu plus austère avec le temps», a déclaré Wang, qui est passé de barista à un rôle d’entreprise. «C’est une question distincte, mais je pense que l’argent généré [from the team I was on] aurait pu facilement revenir en payant aux baristas un salaire minimum de 15 $.

Wang a admis qu’il appréciait les avantages de travailler en entreprise, au-delà des fêtes de bureau: l’entreprise payait des dîners coûteux et les gestionnaires encourageaient activement son équipe à faire des folies avec les clients. Au fil du temps, cependant, il est devenu mal à l’aise de voir à quel point les baristas étaient mal traités alors que l’entreprise se développait. C’était «un microcosme d’inégalités de revenus au sein d’une seule entreprise de café», a conclu Wang.

L’anecdote de Wang reflète un problème de travail omniprésent, dans lequel les entreprises favorisent et courtisent certains types de travailleurs par rapport à d’autres. Les géants de la technologie de la Silicon Valley, par exemple, comptent sur des contractuels pour remplir certains rôles temporaires. Mais ces travailleurs contractuels en col blanc ne sont pas en mesure de se délecter des nombreux avantages d’entreprise offerts par Google et Facebook.

Comme KQED l’a rapporté en avril dernier, ces entrepreneurs ne travaillent pas directement pour les entreprises technologiques et gagnent généralement moins que leurs homologues employés. Les experts, les universitaires et les militants syndicaux qui se sont entretenus avec la station de radio estiment que plus de 100 000 entrepreneurs travaillent dans le domaine de la technologie, remplissant à la fois des postes de cols blancs et de cols bleus. En décembre dernier, Casey Newton de The Verge a rapporté que Pinterest avait réduit les salaires des entrepreneurs pendant les vacances. L’entreprise paie traditionnellement ses ouvriers culinaires et d’entretien pendant la semaine entre Noël et le Nouvel An. Cet avantage n’a été étendu aux employés à temps plein qu’en 2019, l’entreprise cherchant à réduire ses coûts.

Bien sûr, les budgets des entreprises sont opaques et complexes, et le fait que les entrepreneurs et les employés moins qualifiés soient mal traités est plus compliqué qu’une mise en accusation de la culture de parti de l’entreprise; célébrer les travailleurs n’est pas le seul coût démesuré que les entreprises peuvent avoir sur leur bilan. Il révèle cependant des disparités dans le traitement des employés et met en évidence la façon dont un certain type de travailleur est souvent priorisé – au point de dépasser – par rapport aux autres.

Le coronavirus a tiré le rideau sur les inégalités effroyables en Amérique: la pandémie affecte de manière disproportionnée les travailleurs à bas salaires dans les industries de l’hôtellerie, des voyages et de la viande, par rapport à la classe professionnelle formée à l’université. Les employés disent qu’ils préfèrent recevoir une prime de risque ou des primes pour leur travail que des gestes superficiels d’appréciation de fin d’année. En ligne, les gens exhortent les entreprises à consacrer leur budget de fête à garde-manger locaux ou des causes caritatives. La société immobilière britannique Landmark Investments, par exemple, a lancé une campagne a appelé XMas Party Heroes, exhortant les grandes entreprises à engager leurs budgets de parti pour la charité.

Dans une année d’adaptation à la «nouvelle norme», les entreprises devraient peut-être envisager de se soustraire à la tradition lorsqu’il s’agit d’apprécier les employés et de bâtir une camaraderie collégiale. La culture de travail américaine évolue et à l’approche de la nouvelle année, les gestionnaires et les travailleurs devraient créer un environnement qui profite collectivement à tous les employés, et pas seulement à quelques privilégiés.