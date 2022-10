C’est la saison de Rih Rihanna

Notre bae milliardaire, Rihanna, est de retour avec le très attendu Savage X Fenty Show Vol. 4, mettant en vedette sa collection Savage X Fenty.

Notre bonne sœur nous a bénis avec une vidéo teaser sexy sur Instagram faisant savoir que tout se passe le 9 novembre. Avec plus de 4 millions de likes, la vidéo montrait Rih Rih posant de manière ludique dans des sous-vêtements et un sweat à capuche assorti de la nouvelle ligne lounge de Fenty x Savage. Elle a légendé la vidéo, “thottin vient de devenir confortable… @savagexfenty #savageXlounge.”

L’expérience de la mode mettra en vedette les derniers styles Savage X Fenty de l’icône de la musique et de la mode, et sera diffusée exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde.

Tout comme les années précédentes, le spectacle mettra en vedette une nouvelle gamme de mannequins, d’acteurs, certains des plus grands noms de la musique et montrera également une chorégraphie, un style et une musique primés aux Emmy Awards avec l’essence hypnotique de la nature nocturne. Bien sûr, Rihanna a été à la fois directrice créative et productrice exécutive de Savage X Fenty Show Vol. 4.

Assurez-vous de préparer vos pièces car le Savage X Fenty Show Vol. 4 Collection sera disponible dans la boutique Amazon Fashion et chez Savage X Fenty le 9 novembre. Selon le communiqué de presse, la collection est un hommage à l’expression de soi et à l’autonomisation personnelle, la dernière collection de Rihanna présente des textures disparates, des détails inattendus, et des proportions non conventionnelles qui s’assemblent de manière transparente pour créer une expérience sans limites pour tout le monde.

Proposant des tailles de soutien-gorge allant de 30 à 46 en bandes et A à H en bonnets (jusqu’à 46DDD/42H), ainsi que des sous-vêtements, des vêtements de nuit et des vêtements de détente allant de XS à 4X/XS à XXXXL. Les clients peuvent visiter Amazon Fashion Store et Savage X Fenty pour plus d’informations.

En dehors de Savage X Fenty, Rihanna se prépare pour le Super Bowl et a été repérée lors de voyages réguliers au studio de musique, alors peut-être que la Marine recevra de la nouvelle musique avant sa grande performance en février.

Les fans s’attendent également à recevoir de nouvelles informations sur le fils de Rihanan. Elle a donné naissance au petit garçon à TBD et il est le premier enfant de Rihanna et A$AP Rocky ensemble. Elle a parlé avec Vogue de devenir une nouvelle maman et d’assumer ce beau rôle de maternité.

« Ils vont m’apprendre plus que je ne pourrais jamais leur apprendre », dit-elle. “Et je veux qu’ils y aillent. Je veux voir qui ils sont dans le monde, qui ils deviennent. Parce que je suis juste là pour les garder sur les rails – un passager autant que le conducteur.

Elle a également donné des détails sur sa relation avec son petit ami de longue date, A$AP Rocky.

“Il n’y a pas de conneries prétentieuses de ma marque, votre marque, c’est juste nous qui vivons”, a-t-elle déclaré à propos de leur lien. “J’ai juste l’impression que je peux faire n’importe quelle partie de la vie à ses côtés.” “Ce que j’aime le plus chez nous ?” dit Rihanna. « Transparence avec tout : comment nous nous sentons, quels sont nos objectifs, quelles sont nos peurs et nos insécurités. La vulnérabilité de pouvoir dire ce que vous ressentez l’un pour l’autre.

Serez-vous à l’écoute du Savage X Fenty Show Vol. 4 ? Vous préparez de nouvelles pièces pour les fêtes qui approchent ? Faites-nous savoir ci-dessous!