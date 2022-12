C’est la saison de la prudence : un nombre record de déclarations de revenus le jour de Noël

Alors que la plupart des ménages ont passé les vacances à se régaler et à rendre visite à des parents et amis, d’autres ont apparemment décidé que Noël était la saison pour rattraper son retard administratif, avec 22 000 Britanniques déposant des déclarations de revenus d’auto-évaluation pendant les vacances de Noël cette année. Le dernier données du HMRC indique que le jour de Noël, 3 275 personnes ont fait une pause après avoir mangé des tartes hachées et regardé l’émission spéciale de Mrs Brown’s Boys pour divulguer leurs derniers revenus. Le nombre est en hausse par rapport à 2021, lorsqu’il y avait 2 828 retours, et 2020, lorsqu’il y en avait 2 700. Le grand rush du 25 décembre était à l’heure du déjeuner, entre 12h et 12h59. Il y a eu 319 retours reçus au cours de cette fenêtre, un moment où la plupart d’entre nous se préparent à démolir une assiette de dinde et de choux. Au total, 22 060 personnes au total se sont rendues en ligne pour soumettre leur formulaire pour l’année d’imposition 2021-22 entre le 24 et le 26 décembre. Le HMRC a ajouté que 141 ont choisi de déposer entre 23 heures et 23 h 59 la veille de Noël, les aidant peut-être à profiter des célébrations festives en sachant que leur déclaration de revenus était en toute sécurité entre les mains d’un ministère. La date limite pour déposer et payer tout impôt dû pour l’année d’imposition 2021-22 est le 31 janvier 2023, et HMRC exhorte les clients à soumettre leur déclaration de revenus à temps, sinon ils risquent une pénalité, qui pourrait inclure une amende initiale de 100 £ même si il n’y a pas d’impôt à payer. Myrtle Lloyd, directrice générale des services à la clientèle du HMRC, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants envers les clients qui ont déjà produit leur déclaration de revenus. “Pour tous ceux qui n’ont pas encore commencé, une aide est disponible sur gov.uk. Il vous suffit de rechercher « auto-évaluation » pour en savoir plus. » Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Ceux qui ne sont pas en mesure de payer l’intégralité de leur facture fiscale peuvent accéder à une assistance et à des conseils sur gov.uk.

HMRC peut être en mesure d’aider en organisant un plan de paiement abordable, connu sous le nom de “temps de paiement”.

Les gens doivent également être conscients du risque d’être victime d’escroqueries, car les criminels envoient souvent de faux e-mails et SMS pour coïncider avec les échéances fiscales.