C’est la réunion des BFF pour Kareena Kapoor Khan et Malaika Arora-Amrita Arora, Arjun Kapoor a également cassé

C’était une réunion pour Kareena Kapoor Khan avec ses meilleures amies Malaika Arora et Amrita Arora Ladak à sa résidence. Les frères et sœurs ainsi que leurs partenaires respectifs Arjun Kapoor et Shakeel Ladak ont ​​été vus alors qu’ils se dirigeaient vers la maison de Saif Ali Khan et Kareena à Mumbai. Maintenant, Bebo et Amrita ont consulté leurs pages Instagram et partagé des photos de la soirée amusante qu’ils ont eue ensemble.

Amrita a posté un selfie avec Kareena sur son histoire Instagram et a révélé qu’ils se sont rencontrés après un écart de deux mois. Elle a déclaré: « Quand j’ai rencontré ma meilleure amie après deux mois. »

De plus, Kareena a partagé un clic franc et flou avec Malaika où les deux sont jumelées dans des débardeurs Gucci. Kareena porte un haut Gucci imprimé Mickey Mouse avec un jean noir. Tandis que Malaka portait un haut imprimé Doraemon et un short imprimé.

Kareena a sous-titré son message en écrivant « Gucci BFFs pour toujours ».

Pendant ce temps, les paparazzi ont cliqué sur Arjun Kapoor avec Malaika alors qu’ils se dirigeaient vers leur voiture après avoir passé du temps avec Kareena. Sur la photo, l’acteur de « Sardar Ka Grandson » a été vu dans un t-shirt noir à manches longues et un jean noir avec des baskets bleues. Il a complété son look avec des lunettes de soleil Wayfarer et un masque noir.

Kareena est actuellement sur le point de perdre les kilos en trop qu’elle a pris pendant sa grossesse. L’acteur n’a ménagé aucun effort pour se remettre en forme depuis qu’elle a accouché de son deuxième bébé plus tôt cette année.