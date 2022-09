C’est la rentrée en Ukraine – mais loin d’être normal

MYKHAILO-KOTSYUBYNSKE, Ukraine (AP) – Le premier jour d’école en Ukraine jeudi n’inclura pas les enfants partageant des souvenirs de vacances amusantes avec leurs familles. Leurs histoires sont des survivants de la guerre. Pour beaucoup, leur dernier jour d’école était la veille de l’invasion russe de leur pays le 24 février.

Au moins 379 enfants ont été tués depuis le début de la guerre, tandis que le sort de 223 autres est inconnu, selon le bureau du procureur général d’Ukraine. 7 013 autres enfants figuraient parmi les Ukrainiens transférés de force en Russie depuis les zones occupées par la Russie.

Certains enfants ont été forcés de fuir leur ville natale pour éviter les bombardements, certains ont passé des semaines dans des sous-sols. Et tandis que ceux des régions dites «sûres» réussissaient parfois à étudier en ligne, les cours étaient fréquemment interrompus par des sirènes de raid aérien. Six mois de guerre ont endommagé 2 400 écoles à travers le pays, dont 269 ont été détruites, selon des responsables ukrainiens.

Des zones civiles et des écoles continuent d’être touchées et des enfants continuent d’être tués. Mais après les premiers mois de choc, 51% des écoles ukrainiennes, malgré le risque, rouvrent à l’enseignement en personne, avec la possibilité d’étudier en ligne si les parents le préfèrent.

« L’éducation est essentielle au retour à la normalité. C’est fondamental », a déclaré le porte-parole de l’UNICEF, James Elder.

Mais la sécurité des enfants reste la priorité. Les écoles qui n’ont pas un accès rapide aux abris ou qui sont situées à proximité des frontières avec la Biélorussie et la Russie, ou à proximité de zones militaires actives n’auront que des études en ligne.

C’est le cas des élèves de 7e à Mykhailo-Kotsyubynske, à seulement 35 kilomètres de la frontière biélorusse, qui se sont rassemblés mardi dans leur école gravement endommagée pour récupérer des manuels pour étudier en ligne. En attendant, ils ont joué une version de “Vérité ou mensonge”, où les joueurs ont essayé de deviner si l’affirmation de leur adversaire sur le nombre de missiles qu’ils ont vus de leur fenêtre était vraie ou fausse.

« Nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps. Vous avez tous tellement grandi », a déclaré leur enseignante, Olena Serdiuk, debout dans un coin de la salle de classe, où les fenêtres étaient recouvertes de polyéthylène noir épais au lieu de verre.

Oleksii Lytvyn, 13 ans, se souvient très bien du jour où des missiles russes ont touché l’école à deux reprises. C’était le 4 mars et il se trouvait dans l’abri anti-aérien de l’école avec sa famille et des dizaines d’autres personnes.

Quelques minutes avant l’explosion, il jouait avec un ami. Après la forte explosion, les murs ont commencé à trembler et il ne pouvait rien voir d’autre qu’un énorme nuage de poussière. Une personne a été tuée, une femme qui travaillait à l’école.

“Nous dormions dans le couloir et il y avait le cadavre d’un mort derrière le mur”, se souvient Oleksii. Sa famille est restée une nuit de plus avant de fuir la ville, bien qu’elle soit revenue depuis pour la rentrée scolaire.

Les camarades de classe d’Oleksii ont partagé des histoires similaires à propos de ce jour et de l’occupation russe d’un mois de Mykhailo-Kotsyubynske qui a suivi.

« Quand je suis à l’école, je pense à la personne qui est morte dans les décombres. Je suis profondément désolé pour elle », a déclaré Mykola Kravchenko, 12 ans.

Leur école, la plus grande de la région avec 407 élèves de Mykhailo-Kotsyubynske et des villages voisins, est toujours gravement endommagée. Des débris remplissent le deuxième étage, et le toit et le système de chauffage doivent encore être réparés – de l’argent que l’école n’a pas.

Même s’ils étudieront en ligne, les étudiants ont dû suivre mardi une formation à la sécurité. Serdiuk a dit à la classe de la suivre jusqu’au même abri anti-bombes où beaucoup ont survécu à l’explosion de mars.

Dans l’abri faiblement éclairé se trouvaient des réserves d’eau et des rangées de longs bancs avec des sièges étiquetés pour chaque classe. Lorsque les enfants ont pris les sièges assignés à leur classe, Serdiuk leur a dit qu’ils devaient s’y rendre dès qu’ils entendaient une courte cloche sonner.

Elle a dit que de nombreux parents lui disent que leurs enfants les supplient de retourner à l’école, mais pour l’instant, cela n’est pas autorisé en raison du danger d’être si près de la frontière biélorusse.

« Les enfants ukrainiens sont parfaitement conscients que le monde est instable et que cela pourrait être un endroit terrible. Cela apporte… une perte d’un sentiment fondamental de sécurité », a déclaré Elder, le porte-parole de l’UNICEF, ajoutant que l’incertitude peut avoir un impact sur leur apprentissage et leur développement émotionnel et social.

Les écoles des régions de Kyiv, Lviv et Tchernivtsi font partie de celles qui accueillent les élèves dans les salles de classe jeudi. Cependant, il appartient aux parents d’envoyer leurs enfants à l’école ou d’opter pour l’éducation en ligne. Les régions de Kyiv et de Lviv accueilleront plus de 7 300 étudiants déplacés qui ont été forcés de fuir leur ville natale et d’échapper à la vie sous des tirs constants, ont indiqué des responsables.

À Kramatorsk, dans la région de Donetsk, il n’y a aucun espoir que les écoles ouvrent leurs portes aux élèves. La ville est constamment bombardée depuis le début de la guerre.

Dans une école de la ville, la classe de première année était prête : des tables, des chaises, un tableau noir propre, l’alphabet et les chiffres accrochés au mur, et des drapeaux ukrainiens prêts à être distribués aux enfants. Il ne manquait plus que les étudiants.

Assis au milieu de la salle vide se trouvait Oleksandr Novikov, 55 ans, directeur de l’école depuis 12 ans et enseignant depuis plus de 20 ans.

“C’est très déprimant, c’est très désagréable de sentir qu’on arrive dans une école vide”, a-t-il dit. “Il n’y aura pas d’enfants qui riront à l’école, personne ne courra ici” quand l’année scolaire commencera jeudi.

Alors que l’Ukraine tente de se défendre de l’invasion russe, Novikov rêve de temps meilleurs.

“Je voudrais une vraie première cloche, une vraie rencontre avec les enfants et les enseignants, une vraie leçon, quand les yeux vous regardent avec inspiration, confiance et envie d’entendre quelque chose de nouveau, d’apprendre quelque chose de nouveau.”

“C’est ce que j’aimerais voir”, a-t-il déclaré.

Fisch a rapporté de Kramatorsk, en Ukraine.

Hanna Arhirova et Yesica Fisch, The Associated Press