C’est là que le vrai Père Noël pourrait être enterré, des scientifiques découvrent un vieil homme de 1 600 ans en Turquie

Qui a dit que le Père Noël n’existait pas ? Eh bien, dans ce cas, n’était pas réel? Les scientifiques ont découvert une tombe où il pourrait être enterré après tout. Au cas où vous ne le sauriez pas, Saint Nicolas est connu sous le nom de Père Noël. Après lui, le personnage mythique légendaire est né dans la culture chrétienne occidentale. Figure anglaise du Père Noël et figure hollandaise de Sinterklaas, Saint Nicolas est né vers 280 après JC dans la Turquie moderne. Il a gagné en popularité pour sa nature bienveillante. Les scientifiques ont pu retrouver sa tombe.

Selon le DHA, le président du Conseil régional de préservation du patrimoine culturel d’Antalya, le professeur Dr. Osman Eravşar, avait annoncé cette découverte. L’église de grande importance à Demre, en Turquie, a été construite au 7ème-8ème siècle sur l’église primitive dont Saint-Nicolas était l’évêque.

Le professeur Eravşar a déclaré que les découvertes appartenaient à l’église primitive. Celui-ci a été enterré sous des dépôts alluvionnaires de l’époque où Saint Nicolas était vivant. L’église a été ensevelie de 7 à 8 mètres à la suite de la montée des eaux en Méditerranée. Cela signifiait que l’église qui est maintenant debout a été construite au 7ème-8ème siècle, mais le sol sur lequel le Père Noël a marché a maintenant été découvert selon le professeur Eravşar.

« Lorsque la dalle de sol en chape posée dans les années 1970 a été retirée à sa place, une excavation a été effectuée pour découvrir ce qu’il y avait en dessous. Le résultat a été un revêtement de sol de l’église du début du IVe siècle. L’église actuelle est datée plus tard », a déclaré le professeur Eravşar.

Cette découverte a conduit les scientifiques à croire que la tombe de Saint-Nicolas avait été submergée par la montée du niveau de la mer Méditerranée au Moyen Âge. Le professeur Eravşar a mentionné que si une étude géophysique est menée dans la région, on peut se demander s’ils peuvent trouver d’autres restes du Père Noël. C’est parce que les études géophysiques ont des distracteurs. Le professeur Eravşar a déclaré : « L’un d’entre eux est l’humidité dans le champ. S’il y a une humidité et de l’eau intenses, aucun résultat ne peut être obtenu. Dans ce cas, la seule chose qui nous reste à faire est de fouiller cette zone. Si ceux-ci sont effectués par les chefs d’excavation à l’avenir, ces informations sortiront plus concrètement et nous apprendrons de nouvelles choses.

Alors que beaucoup en sont venus à associer Saint Nicolas comme une source d’inspiration derrière le Père Noël, les scientifiques considèrent toujours cela comme une découverte importante. C’est parce que l’église a une valeur sacrée pour les chrétiens, en particulier pour les orthodoxes.

