C’est là que l’ancien CTO de Tesla pense que le recyclage des batteries se dirige

Redwood a levé près de 800 millions de dollars en capital-risque. Il construit une installation d’un milliard de dollars dans le Nevada et a récemment annoncé des plans pour un deuxième campus à l’extérieur de Charleston, en Caroline du Sud. Dans ces usines, Redwood prévoit d’extraire des métaux précieux tels que le cobalt, le lithium et le nickel des batteries usagées et de produire des cathodes et des anodes pour les nouvelles.

J’ai parlé à Straubel du rôle qu’il voit jouer le recyclage des batteries dans la transition vers les énergies renouvelables, de ses projets pour Redwood et de la suite. Vous pouvez lire mon article complet sur le recyclage des batteries ici.

Notre conversation a été modifiée pour plus de clarté et de longueur. (Note: J’ai travaillé comme stagiaire chez Tesla en 2016, alors que Straubel était encore CTO, bien que nous ne travaillions pas directement ensemble.)

Pourquoi avez-vous décidé de quitter Tesla et pourquoi avez-vous choisi le recyclage des batteries comme prochaine étape ?

Certes, Tesla était une aventure incroyable, mais au fur et à mesure qu’elle réussissait, je pense qu’il devenait de plus en plus évident que la mise à l’échelle des batteries présenterait la nécessité d’obtenir beaucoup plus de matières premières, de composants et de batteries elles-mêmes. C’était ce goulot d’étranglement imminent et un défi pour toute l’industrie, même à l’époque. Et je pense que c’est encore plus clair aujourd’hui.

L’idée était assez peu conventionnelle à l’époque. Même votre question y fait allusion – c’est comme, pourquoi avez-vous quitté cette entreprise automobile glamour et passionnante à hautes performances pour aller travailler sur les ordures? Je pense que l’entrepreneuriat implique d’être un peu à contre-courant. Et je pense que pour vraiment faire de l’innovation qui a du sens, ce n’est souvent pas très conventionnel.

Pourquoi considérez-vous le recyclage des batteries comme un élément important de la transition énergétique ?

De plus en plus, les La solution à certains de ces problèmes de durabilité est de l’électrifier et d’y ajouter une batterie, ce qui est formidable, et j’ai passé la majeure partie de ma carrière à défendre cela et à aider à accélérer cela. Et si nous n’électrifions pas tout, je pense que nos objectifs climatiques sont complètement coulés. Mais en même temps, c’est une quantité phénoménale de piles. Et je pense juste que nous devons vraiment trouver une solution robuste en fin de vie.