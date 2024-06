C’est la plus grande menace pour la santé des femmes dans la soixantaine

UN nombre surprenant des femmes ne s’en rendent pas compte, mais leur plus grand risque pour la santé à 60 ans est la maladie cardiaque. C’est le principale cause de décès chez les femmes aux États-Unis, de nombreuses recommandations clés se concentrent sur le maintien santé cardiovasculaire.

Il est également important de connaître et de reconnaître les symptômes d’une crise cardiaque, car ils sont souvent différent chez les femmes que chez les hommes. Bien que les femmes puissent ressentir la douleur thoracique typique associée à une crise cardiaque, elles sont plus susceptibles que les hommes de ressentir une combinaison de symptômes, explique Stacey Rosencardiologue à Northwell Health à New York.

« Les femmes souffrent souvent d’essoufflement, accompagné de douleurs thoraciques, de maux de dos, une fatigue facile à ignorer », explique Rosen. « Vous avez ce sens Spidey. Si quelque chose ne va pas, faites vérifier, car cela devient une période dangereuse pour les femmes.

Aux États-Unis, à 65 ans, les femmes ont droit à Assurance-maladie— le programme fédéral d’assurance maladie financé par le gouvernement qui remplace l’assurance privée des particuliers — et tout le monde dans ce groupe d’âge devrait profiter du premier «Bienvenue à l’assurance-maladie» examen de bien-être couvert au cours de votre première année du programme. Il donne à votre prestataire et à vous-même la possibilité d’obtenir un aperçu complet de votre état de santé actuel et de vos principaux risques, ainsi que d’examiner les services de santé préventifs et dépistages tu devrais l’avoir.

En fait, Medicare couvre un examen de bien-être chaque année. Vous pouvez probablement vous attendre à des dépistages de base de la perte auditive et de la santé cognitive lors de ces examens, explique Jorge Ruizgériatre au Memorial Healthcare System à Hollywood, en Floride, et votre prestataire examinera quoi d’autre pourrait être recommandé pour toi.

Premier de notre série en six parties

La plupart des gens connaissent les bases d’une vie saine : bien manger et dormir, faire de l’exercice, planifier un examen annuel et se faire vacciner. Mais prendre soin de soi et se faire dépister pour le cancer et d’autres maladies peut s’avérer intimidant. La « santé » varie également selon les femmes à différentes étapes de leur vie. Nous vous proposons donc une série sur la santé des femmes qui couvre les problèmes de santé les plus importants pour les femmes au cours de chaque décennie de leur vie. Voici le premier d’entre eux, examinant les domaines sur lesquels les femmes dans la soixantaine devraient se concentrer pour vivre leur vie la meilleure et la plus saine.

Mais gardez à l’esprit, ajoute Ruiz, que « ce sont des lignes directrices et qu’elles ne devraient pas être trop rigides, surtout à mesure que vous vieillissez ». Votre prestataire devrait vous aider à considérer les risques et les avantages de tout dépistage adapté à votre état de santé spécifique alors que vous vous dirigez vers votre âge d’or.

Santé cardiovasculaire, métabolique et cérébrale

Près de la moitié des adultes souffrent d’hypertension artérielle, selon les Centers for Disease Control and Prevention, mais seulement un adulte sur quatre souffrant d’hypertension artérielle la maîtrise. L’hypertension non gérée augmente considérablement votre risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. Il est donc important de travailler avec votre médecin pour le maintenir en dessous de 130/80 pour votre santé cardiovasculaire.

Une autre raison de prendre soin de votre cœur est l’autre organe dont les gens commencent à s’inquiéter à mesure qu’ils vieillissent : le cerveau. Le risque de démence commence à augmenter au-delà de 65 ans, c’est pourquoi « il est évidemment très important d’être proactif pour réduire le risque de démence ». Thomas Wisniewskiun neurologue à NYU Langone Health, déclare.

« Ce qui est bon pour votre cœur est bon pour votre cerveau », d’autant plus que le cerveau est l’organe du corps le plus « gourmand en oxygène », dit-il. « Avoir un système vasculaire sain est très important pour la santé et la résilience du cerveau, donc le simple fait d’être physiquement actif est très protecteur », tout en gardant les problèmes médicaux tels que l’hypercholestérolémie, l’hyperglycémie et l’hypertension bien gérés.

D’autres moyens de réduire le risque de déclin cognitif comprennent la consommation d’un diète méditerranéennedormir suffisamment, rester mentalement actif et dépisté pour l’apnée du sommeil si vous ronflez – le le risque augmente avec l’âge. « Soyez diversifié grâce à la stimulation mentale », explique Wisniewski. « Lire, discuter de ce que vous lisez, être socialement interactif, faire de nouvelles choses, suivre des cours, apprendre pour adultes, faire des mots croisés, du Sudoku, des puzzles – toutes ces choses réunies sont très bénéfiques. »