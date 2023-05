Rachael Mellen a vécu au Pérou plus longtemps que son Angleterre natale, mais n’a pas pu s’empêcher de rentrer chez elle pour assister à l’événement historique de samedi : le couronnement du roi Charles III.

Mellen, sa fille Alice et les membres de sa famille élargie, se sont levés tôt samedi pour se rapprocher suffisamment du palais de Buckingham pour regarder Charles couronné via des écrans de télévision extérieurs perchés pour des milliers de Britanniques et des expatriés en visite pour chanter « God Save the King. ”

Et la foule et le vacarme qui a suivi étaient quelque chose à voir.

« C’est la plus grande fête à laquelle j’ai assisté », a déclaré Mellen lors d’un entretien téléphonique après que Charles ait accepté la couronne, l’orbe et le sceptre de cérémonie.

« Sans aucun doute. C’est quelque chose que nous n’aurons probablement plus jamais l’occasion de refaire. C’était une occasion unique dans une vie. »

De retour dans la vallée de l’Illinois, les autres expatriés britanniques de Mellen se sont également levés tôt pour assister à la diffusion du premier couronnement du Royaume-Uni en 70 ans. Bien que le prince de Galles de longue date soit immédiatement devenu Charles III à la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, le 8 septembre, la cérémonie de couronnement a duré des mois.

Mellen a déclaré que Charles était apparu « solennel et digne » pendant le service d’environ deux heures, qui a également suscité des remarques d’approbation dans la vallée de l’Illinois.

Joanne Farabaugh, qui a grandi sur la côte sud de l’Angleterre avant de s’installer à Ottawa en 2008, s’est déclarée «fière d’être britannique» en regardant le premier couronnement de sa vie.

«La cérémonie était si spéciale, équilibrant le faste et la cérémonie traditionnels avec des touches plus modernes et inclusives comme la chorale gospel et un hymne spécialement écrit par Andrew Lloyd Webber. Le défilé militaire de retour au palais de Buckingham est également très impressionnant à regarder », a-t-elle déclaré.

Lors de la préparation du couronnement, Farabaugh a déclaré qu’elle était assiégée par des enquêtes.

« Cela a été amusant pour moi d’essayer de répondre aux questions de mes enfants et de parents américains sur la cérémonie et les traditions, quelque chose qu’aucun d’entre eux, ni moi-même, n’avons jamais vu auparavant », a-t-elle déclaré.

À Princeton, Eleni Leigh, originaire de Londres, a également écouté le couronnement avec un intérêt particulier. Par l’intermédiaire de son père, un éminent avocat britannique, Leigh a rencontré plusieurs membres de la famille royale, dont feu le prince Philip, et a tenu à assister au transfert de la monarchie.

« C’est un moment assez cool de l’histoire que j’ai pu voir », a déclaré Leigh. « Cette cérémonie s’est déroulée presque de la même manière pendant des centaines d’années et c’était agréable de voir que le roi Charles III comprend que le monde d’aujourd’hui est différent de celui où la défunte reine a été couronnée, il y a maintenant une population plus diversifiée sur le plan ethnique et il a incorporé cela dans sa cérémonie de couronnement.

C’était en effet l’une des différences les plus frappantes entre le couronnement de Charles et celui de sa mère, tenu le 2 juin 1953. Ensuite, un précédent de 20 millions de téléspectateurs a écouté la diffusion simultanée en noir et blanc du couronnement d’Elizabeth. Le couronnement de Charles a été diffusé en haute définition et à un public mondial exponentiellement plus large.

Le couronnement de Charles a également été assombri, au propre comme au figuré. L’Angleterre a été à la hauteur de sa réputation de temps détrempé – « La pluie est une tradition le jour du couronnement », a plaisanté Leigh – et de récents sondages ont montré un soutien diminué au maintien de la monarchie britannique.

Il y avait quelques sentiments de ce genre dans la vallée de l’Illinois – deux expatriés qui ont rendu hommage à Elizabeth l’automne dernier ont refusé de commenter le couronnement de Charles – mais Mellen a déclaré que Charles et la monarchie étaient largement célébrés samedi.

« L’ambiance générale de la foule était très positive », a rapporté Mellen. « Ils avaient dit qu’il y aurait des anti-monarchistes dans la foule, mais nous n’avons rien vu de tout cela. Ils auraient été minoritaires s’ils s’étaient présentés.