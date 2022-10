C’est la phase la plus excitante de la préparation, déclare le capitaine Manpreet Singh alors que le compte à rebours de la Coupe du monde FIH commence

Avec exactement 100 jours avant la Coupe du monde de hockey masculin 2023 Bhubaneswar-Rourkela, le capitaine indien Manpreet Singh a déclaré qu’il s’agissait de la phase la plus excitante de la préparation, et la performance de l’équipe aux Jeux olympiques de Tokyo 2022 et aux Jeux du Commonwealth de Birmingham a donné l’espoir que l’équipe puisse remporter le trophée tant convoité.

Avec la fièvre du hockey à la hausse dans le pays, les meilleurs représentants du sport se rendront en Inde pour concourir pour le trophée de la Coupe du monde. L’Inde, qui a remporté l’argent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, est impatiente de poursuivre sa bonne forme et de devenir championne.

“C’est une période très excitante pour nous. Il ne reste que 100 jours avant la Coupe du monde. Nous avons travaillé très dur pour ce tournoi et nous sommes impatients de jouer pour notre pays. Espérons que nous pourrons continuer et gagner le plus grand tournoi de hockey au monde. Nous avons performé de manière constante depuis les Jeux olympiques et nous chercherons à maintenir notre forme en Coupe du monde », a déclaré Manpreet.

Le vice-capitaine Harmanpreet Singh a déclaré que son équipe s’était considérablement améliorée ces dernières années et que la Coupe du monde lui donnerait l’occasion de réaliser tout son potentiel.

“Nous ne pouvons pas attendre que la Coupe du monde commence. Notre équipe s’est agrandie au cours des dernières années et il est temps de jouer à son plein potentiel et de remporter la Coupe du monde FIH pour l’Inde. Nous avons travaillé sur tous les aspects de notre jeu que nous devons améliorer et je pense que nous réaliserons une performance encore meilleure dans cette édition de la Coupe du monde », a déclaré Harmanpreet.

Le PDG de la FIH, Thierry Weil, a également exprimé son enthousiasme pour la Coupe du monde en déclarant : « C’est vraiment excitant que la Coupe du monde ne soit que dans 100 jours ! Nous attendons avec impatience des matchs exceptionnels dans l’emblématique stade Kalinga de Bhubaneswar et le tout nouveau stade Birsa Munda à Rourkela, qui seront un héritage fantastique pour le hockey, non seulement pour l’Inde mais pour le monde. Au nom de la FIH, j’aimerais renouveler nos remerciements à Hockey India pour avoir organisé ce qui sera à coup sûr un événement mémorable.

Le président de Hockey India, Dilip Tirkey, a déclaré : « Accueillir la Coupe du monde 2023 à Bhubaneswar-Rourkela est un immense honneur pour nous et nous avons hâte d’accueillir les meilleurs joueurs de hockey du monde en Inde. Tous les préparatifs du tournoi sont sur la bonne voie et nous sommes très heureux d’organiser le plus grand tournoi de hockey. J’aimerais inviter tous les fans de hockey à Bhubaneswar et Rourkela pour assister à l’action à indice d’octane élevé entre les meilleures équipes du monde.

L’équipe indienne affrontera l’Espagne lors de son premier match de la Coupe du monde au nouveau stade international de hockey Birsa Munda à Rourkela le 13 janvier 2023.

