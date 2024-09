C’est la percée qui pourrait mener à une IA surhumaine

Des chercheurs ont révélé que le décryptage du « code neuronal » du cerveau pourrait être la clé pour créer une intelligence artificielle surhumaine. Un groupe de chercheurs du Taylor and Francis Group affirme que la création d’une intelligence artificielle (IA) capable de surpasser les capacités humaines est non seulement possible, mais pourrait également se produire plus tôt que prévu.

Eitan Michael Azoff, analyste en intelligence artificielle, soutient dans son livre que « l’intelligence supérieure » des humains est entièrement liée au code neuronal qui fait fonctionner notre cerveau. Et si nous parvenons à déchiffrer ce code, nous pourrions le reproduire pour créer une IA plus performante, plus rapide et plus efficace. C’est bien sûr probablement l’une des plus grandes craintes de ceux qui craignent que l’IA prenne le contrôle de l’humanité, mais on ne peut pas non plus négliger les capacités du cerveau humain.

Source de l’image : Kilito Chan/Getty Images

En fait, beaucoup ont même essayé de trouver des moyens de fusionner la machine et l’homme, en combinant la puissance mécanique des machines et de l’IA avec la puissance de traitement du cerveau humain. Bien qu’il s’agisse d’un organe vivant, le cerveau peut en réalité traiter les données beaucoup plus rapidement que n’importe quel processeur existant. Ainsi, nombreux sont ceux qui pensent que la clé d’une IA surhumaine réside dans la capacité à apporter cette même puissance aux processeurs d’IA.

Azoff espère que les simulations informatiques permettront de créer un cerveau virtuel capable d’imiter la conscience comme « première étape », tout en restant libre de toute conscience de soi. Cela pourrait permettre à l’IA de prédire des événements possibles et même de se souvenir plus clairement d’incidents passés. De plus, cela permettrait à l’IA de penser plus visuellement.

En général, l’IA ne « pense » pas vraiment. Du moins pas de la même manière que les humains. En général, elle s’appuie sur la puissance de grands modèles de langage (LLM) comme GPT 4o et Gemini pour alimenter ses actions. Mais si elle parvient à comprendre comment le cerveau fonctionne et traite les données, une IA surhumaine pourrait peut-être penser pour la première fois. Bien sûr, nous sommes probablement encore loin de réussir un tel exploit. Mais cela n’empêche pas certains chercheurs de tenter leur chance.