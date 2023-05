C’est la ‘nouvelle ville chaude’

New York, Paris et Tokyo figurent peut-être sur votre liste de voyage, mais il y a beaucoup de villes qui ne reçoivent pas assez de crédit et qui valent bien une visite. Les villes sous-estimées ont leurs avantages – elles peuvent souvent être moins fréquentées, plus abordables et tout aussi intéressantes.

Comme un journaliste de voyage depuis plus de 20 ans, et j’ai récemment demandé à 175 passionnés de voyages, experts et agents quelle est selon eux la ville la plus sous-estimée à visiter. La réponse la plus populaire était de loin surprenante : Bologne, Italie.

« Bologne est très prometteuse et s’apprête à devenir la nouvelle ville » chaude « à visiter », déclare Tom Marchant, fondateur d’une agence de voyages de luxe. Tomate noire. « Et en tant que berceau des pâtes bolognaises, c’est la Mecque de la gastronomie. »