C’est la meilleure offre sur le Galaxy S22 en ce moment

La gamme Galaxy S23 est-elle au coin de la rue lorsque nous tournons la page vers 2023 ? Oui. Un prix de départ de 99 $ (avec reprise éligible) est-il un bon prix pour la gamme Galaxy S22 ? Très certainement. Cette semaine, Samsung organise une très bonne affaire sur l’ensemble Galaxie S22 famille, ce qui signifie qu’il y a de grandes économies à faire sur le Galaxy S22 (test), le Galaxy S22+ (court test) et le Galaxy S22 Ultra (test).

Les économies ne consistent pas seulement à avoir un bon échange non plus, même si c’est ainsi que vous économiserez le plus d’argent. Samsung propose également des mises à niveau de stockage gratuites pour la taille de base, vous obtiendrez donc 256 Go de stockage même si vous payez pour le modèle 128 Go. C’est l’embrayage. De plus, Samsung propose le modèle 512 Go du Galaxy S22 Ultra au même prix exact que la version 128 Go, soit 150 $ d’économies. Avec le bon échange, vous envisagez un Galaxy S22 Ultra aux spécifications maximales pour seulement 399 $.

Il s’agit d’une offre à durée très limitée de Samsung, donc si vous êtes prêt pour une mise à niveau en ce moment et que vous prévoyez d’ignorer le Galaxy S23, même si certains peuvent le déconseiller, le moment est peut-être venu de franchir le pas.