C’est la meilleure façon d’élever un enfant résilient, selon une nouvelle étude

« Il y a des inquiétudes quant à la résilience des enfants américains à la suite du COVID-19 et ce sentiment que de nombreux enfants traversent des moments difficiles à l’école et dans la vie », Angus Fletcher, auteur principal de l’étude et professeur d’anglais à l’Ohio State. Université, a déclaré à ScieneDaily.com .

Des techniques littéraires spécifiques, telles que la pensée de changement de perspective, contrefactuelle ou « et si », et la pensée causale ou « pourquoi », peuvent aider les enfants à apprendre à gérer les difficultés de la vie réelle, selon une étude publiée par l’Ohio State University dans le Journal de la créativité .

Le document est composé de deux études différentes. Tous les enfants étaient en troisième, quatrième ou cinquième année.

Dans une étude, 32 étudiants ont été répartis en deux groupes. Il a été demandé à un groupe de penser à un ami possédant des compétences particulières et pouvant les aider à résoudre n’importe quel problème. C’est ce qu’on appelle le changement de perspective et c’est un outil littéraire. L’autre groupe a été invité à identifier une qualité particulière en lui-même.

Les deux groupes ont ensuite été confrontés à des problèmes quotidiens, comme ne pas pouvoir se rendre à une fête d’anniversaire parce qu’ils étaient hors de la ville. Il leur a également été demandé de réfléchir à leurs propres problèmes.

Un énorme 94 % du groupe qui a utilisé le changement de perspective a été capable de trouver des solutions aux deux problèmes. Moins de la moitié des étudiants de l’autre groupe étaient capables de résoudre le problème qui leur était assigné et aucun n’était capable de résoudre son propre problème.

Les enseignants ont également constaté que les solutions créées par le premier groupe étaient beaucoup plus créatives que celles du second.

« Lorsque vous demandez aux gens de changer de point de vue et d’imaginer recevoir les conseils d’un ami, vous obtenez des solutions aux problèmes beaucoup plus créatives et efficaces que d’essayer simplement de résoudre le problème vous-même », a déclaré Fletcher.

Dans la deuxième étude, 28 étudiants ont suivi un atelier de cinq jours sur la créativité narrative. À la fin, les enfants ont été invités à résoudre un problème qui leur avait été posé et un problème qu’ils avaient eux-mêmes posé, comme dans la première étude.

Les enfants ont trouvé des solutions, mais pour tester leur résilience, les chercheurs leur ont dit qu’elles ne fonctionneraient pas.

Tous les enfants qui ont terminé le camp ont pu proposer une deuxième série de solutions.

Selon les chercheurs, les enfants utilisent l’aspect « pourquoi » de la pensée créative.

« Grâce à cette formation, les enfants n’ont pas été découragés lorsqu’on leur a dit que leur première solution ne fonctionnait pas. Ils ont proposé un deuxième plan, ce qui est un bon test de résilience », a déclaré Fletcher.

Les enfants peuvent souvent se mettre en colère ou être embarrassés lorsqu’on leur présente un problème qui prend beaucoup de temps à résoudre. Mais s’ils utilisent des appareils créatifs, cette étude montre qu’ils pourraient être plus flexibles lorsqu’ils proposent des solutions.

